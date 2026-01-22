Trump admite desproporcionalidad durante asesinatos en Venezuela: Uso de "armas sin precedentes"

Así lo dijo durante su discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Suiza, en donde una vez más se vanaglorió de la acción criminal que causó más de un centenar de decesos

«Hace dos semanas se usaron armas sin precedentes» en Venezuela. Así lo afirmó este miércoles 21 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al admitir y vanagloriarse una vez más de los crímenes que cometió contra Venezuela el sábado 3 de enero, cuando ordenó bombardear a la nación bolivariana y secuestrar al presidente constitucional Nicolás Maduro, y a la primera dama y diputada a la Asamblea Nacional (AN), Cilia Flores.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, al referirse a la agresión militar yanqui contra Venezuela, comentó, según su relato, que el ataque con esas armas tomó por sorpresa a los militares. «Todo era un caos, no podían responder». Según él, soldados que defendían a Venezuela comentaban que «‘los teníamos delante de nosotros, tirábamos del gatillo y no pasaba nada'».

En su historia, contada siempre con la arrogancia que lo caracteriza, aseguró que los misiles antiaéreos con los que cuenta Venezuela, «solo uno se elevó 30 pies, todo se vino abajo, ‘decían: ¿Qué demonio esta pasando?’.».

Comentó, en lo que pareció un tono burlón hacia dos grandes potencias aliadas de Venezuela, «esos sistemas de defensas (son) fabricados por Rusia y China, así que van a tener que ir a revisar sus planes».

El comentario de Trump se dio en el marco de la ratificación de sus planes de apoderarse de Groenlandia, aunque según él, no lo hará por el uso de la fuerza; sino que «está ubicando negociaciones inmediatas» para adquirir esta isla, un territorio autónomo de Dinamarca.

«Nuestro país y el mundo enfrentan riesgos mayores que nunca, debido a misiles, a armamentos del cual no puedo ni siquiera hablar», comentó.

Trump deja entrever que usaron arma sónica

El martes 20 de enero, Trump dejó entrever en una entrevista, que en la agresión militar que ejecutaron tropas estadounidenses contra Venezuela usaron un «arma sónica».

«Hubo un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos ¿Es eso algo a lo que los estadounidenses deberían temer?», preguntó la periodista de NewsNation a Trump en una entrevista, a lo que el mandatario respondió: «(…) Nadie más lo tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe, y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas; pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar».

QUESTION: THERE WAS SONIC WEAPON THAT TOOK OUT MANY OF THE CUBAN BODYGUARDS THAT WERE USED…IS THAT SOMETHING AMERICANS SHOULD BE AFRAID OF?



TRUMP: IT’S SOMETHING I DON’T WANNA—NOBODY ELSE HAS IT. PIC.TWITTER.COM/HB0VP6YOXD

— Acyn (@Acyn) January 21, 2026

El 10 de enero, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comentó una publicación del presentador estadounidense Mike Netter, quien reseñó el supuesto relato de un soldado venezolano, que al referirse a la operación militar ejecutada por EEUU contra Venezuela el sábado 3 de enero, describió que en un momento de combate, las tropas gringas, «lanzaron algo… no sé cómo describirlo… fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles».

Los ataques de EEUU contra Venezuela se cobraron la vida de más de 100 personas, entre civiles y militares venezolanos y 32 soldados cubanos.

El 13 de enero, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunciaba que las explosiones causadas por los gringos fueron tan fuertes que algunas víctimas deben ser identificadas por su ADN.

«Cuando no hablamos de la cantidad de fallecidos o asesinados, es porque las explosiones fueron tan fuertes que, bueno, hay personas que no sabemos dónde están; fue fragmentada de tal manera, que es imposible». Así lo dio a conocer ese 13 de enero, en rueda de prensa, en la que indicó que el número de muertos por los bombardeos que lanzó el 3 de enero Estados Unidos contra Venezuela, «sobrepasa 100 personas asesinadas».

Cabello dio a conocer que la Policía Científica del país, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el apoyo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), hacen estudios de ADN, de «pedacitos», de «pedazos» de «restos humanos» que dejaron los bombardeos que lanzó EEUU contra Venezuela la madrugada del 3 de enero.

El derecho internacional humanitario rige la elección de los métodos y medios de guerra, a la vez que prohíbe o restringe el uso de ciertas armas, así lo recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Asociación Americana de Juristas, junto a otras organizaciones de diversos países, presentaron el lunes 12 de enero ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de ese gobierno, por los delitos de «presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y consideración especial sobre la posible calificación de la toma de rehenes con fines coercitivos», cometidos por el régimen yanqui contra Venezuela el 3 de enero de 2026.