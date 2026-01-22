Presidenta encargada aseguró que “sin temor alguno” llevan proceso de diálogo con EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo nacional mantiene una agenda de diálogo con Estados Unidos con total determinación. "Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles", aseguró durante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno.



Rodríguez enfatizó que, aunque se abordan los temas más complejos de la agenda binacional, la delegación venezolana participa con firmeza en sus principios, eligiendo la vía diplomática como la herramienta principal para la resolución de conflictos.



En su intervención, la presidenta encargada contextualizó esta relación como parte de una disputa histórica de modelos, citando la confrontación ideológica entre el Libertador Simón Bolívar y James Monroe. "Nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, levantar esas banderas del bolivarianismo frente al monroísmo", señaló, haciendo referencia a la doctrina de "América para los americanos".



Este balance sobre el estado de las relaciones diplomáticas se dio en el marco de una plenaria que reunió a gobernadores y alcaldes de diversas tendencias políticas. Durante el encuentro, Rodríguez también valoró positivamente la gestión de Leonardo Montezuma, quien coordina el Consejo Federal de Gobierno, tras la presentación de su informe ante las autoridades regionales y locales.