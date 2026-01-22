Designan nuevos comandantes de Regiones de Defensa Integral y en las Zonas de Defensa Integral

22 de enero de 2026.- El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), general en jefe Domingo Hernández Lárez, informó la designación de nuevos comandantes en las Regiones de Defensa Integral (Redi) y en las Zonas de Defensa Integral (Zodi).



Mediante una seguidilla de publicaciones en su canal de Telegram, Hernández Lárez dio a conocer los nombres de quienes asumirán funciones en estas instancias y, de antemano, extendió felicitaciones por su constancia, trabajo y dedicación en las filas de la Fanb.



Al frente de la Redi Los Andes estará el M/G Pablo Ernesto Lizano Colmenter.



En la Redi Oriental: M/G Erasmo Eduardo Ramos Iriza.



Mientras que en la Zodi Miranda: G/D Rufo Daniel Parra Hernández.



En la Zodi Delta Amacuro asume el G/D Miguel Chacín Socorro.



La Zodi Yaracuy estará dirigida por el G/D José Freitas Gómez.



En la Zodi Monagas fue designado el G/D José Caldera Vivas.



En la Zodi Barinas llevará las riendas el G/D Gustavo Belizario Sánchez.



Asume en la ZOdi Falcón el G/D José Herrera Duarte.



En la Zodi Aragua: G/D Francisco Sánchez Carballo.



Al frente de la Zodi Táchira estará el G/D Carlos Augusto Bastidas.



Por la Zodi Marítima e Insular Occidental: V/A Uldren Gedde Díaz



Y, finalmente, la Zodi Marítima e Insular Oriental será comandada por el V/A Juan Solórzano Araujo.