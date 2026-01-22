Sábado 24 de enero: Foro Internacional de la LIS “Contra la intervención imperialista en Venezuela”

22-01-26.-Te invitamos a difundir y participar del Foro antiimperialista, que contará con voces de la oposición de izquierda al régimen.

La agresión del imperialismo norteamericano contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro han vuelto a colocar al país caribeño en el centro de la atención mundial. Estos acontecimientos han agudizado la polarización política y social: por un lado, los sectores de derecha y afines a la política de Donald Trump; por otro, quienes rechazamos activamente la prepotencia estadounidense y su injerencia en Venezuela y en América Latina.

En las distintas expresiones de la izquierda y en sectores del progresismo también se han abierto debates en torno al carácter del régimen venezolano, la respuesta militar y cívica frente a la incursión imperialista y el actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Frente a esta compleja realidad, la Liga Internacional Socialista (LIS) ha lanzado una Campaña Internacional cuyo objetivo central es articular la más amplia unidad de acción en la movilización antiimperialista. Esta campaña impulsa manifestaciones frente a embajadas y consulados de EE. UU., pronunciamientos públicos y otras acciones, levantando una política delimitada tanto de la derecha reaccionaria como del régimen y del gobierno de Rodríguez, tutelado y controlado por Donald Trump, tal como lo sostiene Marea Socialista, sección venezolana de la LIS.

Como parte de esta Campaña y como aporte a los debates en curso, la LIS convoca al Foro Internacional “Contra la intervención imperialista en Venezuela”, que se realizará el próximo sábado 24 de enero. El evento contará con la participación de dirigentes de Venezuela, Colombia, EE. UU. y otros países. Te invitamos a difundir el Foro virtual y a participar a través de las redes sociales de la LIS.

Algunos horarios: San Diego (EE. UU.) 10 am; México, Costa Rica y Chicago 12 am; Ecuador, Panamá, Colombia y NY 1 pm; Venezuela 2 pm; Argentina y Brasil 3 pm; Reino Unido, Portugal 6 pm; Europa central 7 pm; Zambia 8 pm; Kenia 9 pm; Pakistán 11 pm.