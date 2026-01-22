Venezuela, Groenlandia y Ucrania centran el discurso de Trump en Davos

La crisis militar entre EEUU y Venezuela, el conflicto ucraniano y la posible adquisición de Groenlandia por Washington centraron el discurso del mandatario del país norteamericano, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial en Davos. Además, el presidente anunció sus logros durante el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca.

"Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela"

"Venezuela se va a desarrollar fantásticamente. Agradecemos toda la cooperación (…) Tan pronto como terminó el ataque, dijeron: 'Hagamos un trato'", subrayó el mandatario estadounidense durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

En sus palabras, Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.

Agregó que EEUU compartirá con Venezuela los beneficios de la venta de 50 millones de barriles de petróleo que Caracas prometió a Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro.

EEUU busca "negociaciones inmediatas" sobre Groenlandia

"Esta vasta isla indefensa forma parte de América del Norte, ubicada en el extremo norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio", declaró Trump, rechazando que EEUU necesite a Groenlandia por sus recursos naturales.

Además, el mandatario anunció su intención de iniciar inmediatamente las negociaciones sobre la adquisición de Groenlandia.

"Estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir, una vez más, la adquisición de Groenlandia", afirmó el jefe de la Casa Blanca.

El presidente norteamericano aseveró que no pretende utilizar la fuerza para apropiarse de Groenlandia, pero señaló que tener el control de la isla es un requisito previo para garantizar su defensa.

EEUU devolvió Groenlandia a Dinamarca "estúpidamente" tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando que las autoridades danesas actuales están siendo "desagradecidas" con Washington. El mandatario agregó que está buscando conversaciones urgentes con Europa, con respecto a su intención de tomar control de Groenlandia.

Putin y Zelenski están listos para reunirse y alcanzar un acuerdo de paz

El mandatario estadounidense declaró que Rusia y Ucrania desean llegar a un acuerdo y añadió que más tarde, ese mismo día, se reunirá con Zelenski.

"Estoy tratando con el presidente [ruso, Vladímir] Putin y creo que quiere llegar a un acuerdo. Estoy tratando con Zelenski y creo que también quiere llegar a un acuerdo. Me reuniré con él hoy. Es posible que esté entre el público ahora mismo", enfatizó.

No obstante, aseguró también que Europa debería estar trabajando en Ucrania.

"Cuando hablo de la OTAN, me refiero a Europa. Ellos necesitan abordar el problema de Ucrania. Nosotros no lo necesitamos. EEUU está muy lejos. Nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró. Sin embargo, enfatizó que quiere ponerle fin a las hostilidades.

"Europa va por mal camino"

En sus palabras, "algunas partes de Europa ya no son reconocibles. Se puede discutir, pero aquí no hay discusión". El presidente de EEUU describió también los cambios en Europa como "extremadamente negativos".

"Amo a Europa, le deseo lo mejor, pero en las últimas décadas ha ido por mal camino", señaló, agregando que los países europeos se ven perjudicados, en particular, por la "migración descontrolada, las importaciones interminables" y las energías renovables.

El continente ha cambiado tanto que algunos lugares ya no son reconocibles, añadió.

Inflación "nula" en Estados Unidos

Durante su intervención, el presidente del país norteamericano alabó efusivamente los indicadores económicos de EEUU, afirmando que las tasas actuales de crecimiento económico en el país no tienen precedentes. Según el presidente, el crecimiento estadounidense beneficia a todos los países del mundo.

Recalcó que la Administración Trump ha logrado recortar el gasto federal estadounidense en 100.000 millones de dólares en tan solo un año. Afirmó que ahora su país registra una inflación "prácticamente nula" y un crecimiento económico "extraordinariamente alto".

El jefe de la Casa Blanca aseguró que, sin el Ejército de su país, otros Estados se enfrentarían a amenazas que jamás imaginarían.

"Tenemos el mejor equipamiento del mundo. Y ahora vamos a empezar a fabricarlo mucho más rápido. Se construirán plantas adicionales", declaró.

La OTAN trata a EEUU "injustamente"

En este sentido, indicó que la Alianza Atlántica trata a Estados Unidos "injustamente", al rechazar su intención de hacerse con la isla, ya que el país norteamericano aporta significativamente más de lo que recibe a cambio.

"EEUU recibe un trato muy injusto de la OTAN. Damos tanto y recibimos tan poco a cambio", sentenció Trump.