Efemérides 7 de septiembre: Zamora y su pueblo se levantan en armas – ¡ Aire Limpio!

Efemérides del 7 de septiembre: Zamora se levanta en armas – Día del Aire Limpio

Es 7 de septiembre de 2025. Han transcurrido 248 días del año y faltan 117 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 7 de septiembre:

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.

Día Internacional del Aire Limpio, por un Cielo Azul. Su principal objetivo son las investigaciones y prácticas para la mejora de la calidad del aire, para el bienestar de la población mundial y los seres vivos, pudiendo reducir considerablemente los altos índices de contaminación atmosférica, que además contribuyen al cambio climático que viene sufriendo el planeta. En 2022 el tema de este día es: "El aire que compartimos", aludiendo a que la contaminación atmosférica no tiene fronteras y si no contribuimos entre todos los seres humanos (y sus gobiernos, industrias, etc), la contaminación de unos, al final, será igualmente la contaminación de todos. El aire es un recurso compatido, y por tanto, así debe ser la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, aunque indudablemente, el hacento deba ponerse en los que más contaminan (ciudades, fábricas, transportes, etc.). Con este día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende una toma de conciencia a nivel global, tanto de los gobiernos, organismos internacionales en los distintos niveles y de la población en general. El llamado es a reducir los índices de contaminación atmosférica para revertir el deterioro de la salud y de la calidad de vida. El futuro de la humanidad depende en gran medida de las fuentes de energía renovables. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n386028.html

Día Mundial del Buzo. Persona o trabajador que se desempeña o se desplaza sumergida bajo el agua en alguna labor o actividad, con el equipamiento especial para mantenerse a ciertas profundidades, para lo cual debe tener el entrenamiento adecuado y poder manejar los riesgos. El buceo se realiza con diversas finalidades: profesional o científica, recreativa o turística.

Día de los Pelirrojos. Se celebra desde el año 2006, a raíz de la publicación, por un fotógrafo, de un aviso en el que buscaba gente pelirroja para reunirla en la plaza de Breda, en Holanda. Una de cada 100 personas son pelirrojas, a escala mundial, pero tanto en Irlanda como en Escocia alcanzan el 11% y 13%) respectivamente, siendo los países con mayor porcentaje de pelirrojos.

Se conmemora el Día de la Distrofia Muscular de Duchenne y Día de la Distrofia Muscular de Becker, para dar a conocer estas enfermedades neuromusculares, impulsar la investigación científica, y concienciar a la sociedad sobre estas patologías y sus necesidades. Para 2023, el lema es "Rompiendo barreras".

Día Internacional de la Cooperación Policial.

Se funda la ciudad de Boston en EEUU (1630). Fundada por puritanos procedentes de Inglaterra, conocidos como los peregrinos patriarcas, en la península de Shawmut, así llamada por los nativos amerindios, que la habitaban. A finales del siglo XVIII, fue lugar de ocurrencia de hechos importantes de la Revolución estadounidense, como la Masacre de Boston y el Motín del Té, también contiendas independentistas, como la Batalla de Bunker Hill y el Sitio de Boston. Allí se fundó la primera escuela pública de Estados Unidos (Escuela Latina de Boston, 1635), el primer centro universitario de Harvard (1636). Fue Boston la primera ciudad que tuvo el transporte del metro en Estados Unidos.

Nace Juan Manuel Fernández Pacheco (1650), un aristócrata, militar y político español, fundador de la Real Academia Española (RAE).

Nace José Laurencio Silva (1791) Fue un militar y político venezolano, General en Jefe del Ejército de la Guerra de Independencia de Venezuela y la de los años subsiguientes. Participa las batallas de Campaña de Coro, Batalla de Taguanes, Campaña del Centro de 1818, Batalla de Calabozo,Campaña de Apure, Batalla de Junín, Batalla de Ayacucho. Es ascendido a General de Brigada y más tarde ascendido a General de División. En 1855 es ascendido en General en Jefe. En 1859, combate contra los federalistas en el occidente de Venezuela. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Nacional el 16 de diciembre de 1942.

Batalla de Borodino (1812), en la que Napoleón vence a las fuerzas rusas, la mayor y más sangrienta de las batallas durante las Guerras Napoleónica, conocida como batalla del río Moscova. Se enfrentaron a cerca de un cuarto de millón de hombres entre la "Grande Armée" francesa bajo el mando de Napoleón I de Francia y el Ejércitos de Alejandro I de Rusia, con victoria táctica francesa.

En 1814 el Libertador Simón Bolívar escribe el Manifiesto de Carúpano, documento en el que explica el fracaso de la Segunda República. Bolívar, entre otras consideraciones y análisis, plantea que para alcanzar la Independencia y la libertad había que juntar a los criollos y a los pardos en un movimiento de lucha contra los españoles.

En Estados Unidos se usa por primera vez el término "Tío Sam" para referirse a este país (1813).

Batalla de Salina Rica (1822). Fue un enfrentamiento militar en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela.

Brasil se independiza de Portugal (1822). Se diferencia del resto de guerras de independencia hispanoamericanas en que fue un proceso independentista "acordado" (aunque no exento de conflictos y enfrentamientos) y además fue dirigido por un miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro I, que se convertiría en emperador del Brasil. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889. El proceso es conocido como el Grito de Ypiranga.

En 1832 nace en Cádiz (España) Emilio Castelar, político , historiador, periodista y escritor español, que en 1873 será el último presidente de la Primera República Española (1899). Fue un político, historiador, periodista y escritor español, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República entre 1873 y 1874. En años precedentes se opuso decididamente al gobierno de la reina Isabel II, durante la monarquía de los borbones. En 1865 fue condenado a muerte, pero logró huir a París hasta la revolución de 1868 con la que se convirtió en jefe del partido republicano (opuesto a los generales Serrano y Prim, quienes pretendían establecer la monarquía constitucional y al duque Amadeo I de Saboya, que ocupó el trono de España durante tres años). Dejó el poder en 1874 cuando asumió como rey Alfonso XII.

En 1846, en Venezuela, Ezequiel Zamora se levanta en armas contra los "Godos" en Guambra, en el estado Aragua de Venezuela, buscando un sistema de "tierras y hombres libres!", "respeto al campesino", "desaparición de los godos"... consignas enarboladas por quien empezaría a ser llamado "General del Pueblo Soberano". Desafió a las clases dominantes acaparadoras de la tierra. Zamora sería más adelante el gran dirigente político-militar del pueblo campesino y pobre de Venezuela en la Guerra Federal, que enfrentó violentamente a las tendencias conservadoras y liberales venezolanas en el siglo XIX1, entre febrero de 1859 y abril de 1863. Ver artículo: Semblanza de Zamora - www.aporrea.org/actualidad/a137812.html / También otro publicado en 2012: 205 años del nacimiento de Ezequiel Zamora: "General del Pueblo Soberano" - www.aporrea.org/cultura/a309595.html Ambos artículos de Maricarmen Gómez F.

Comienza a funcionar el Reloj del Big Ben en Londres (1859). El reloj de la torre londinense que fue por aquel entonces el más grande del mundo y que se convertiría en símbolo principal de la ciudad británica. Daba cada hora con la precisión de un segundo.

En 1873, en España, Nicolás Salmerón Alonso dimite como presidente de la I República española. Fue un político, abogado y filósofo español, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República durante mes y medio en 1873. Renunció al cargo alegando problemas de conciencia ante la firma de unas condenas a muerte. Por sus posiciones frente a la monarquía había sido condenado y encarcelado en 1867. Posteriormente, en Madrid, al triunfar la Revolución de 1868 que dio fin al régimen borbónico de Isabel II e inauguró el denominado Sexenio Democrático (1868-1874), perteneció a la Junta Revolucionaria. También fue partidario de la legalidad en España de la Primera Internacional (la Asociación Internacional de Trabajadores). Defendió el derecho de asociación de los obreros. Desde 2009 se entrega anualmente en Madrid el Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos.

En 1902, en Dinamarca, un campesino descubre el carruaje solar de Trundholm (en danés Solvognen) de creación datada en el año 1300 a.C. Es una estatua de bronce y oro de la edad de bronce nórdica tardía, interpretado como una especie de ofrenda, que representa al Sol arrastrado por una yegua, sobre una estructura con ruedas. Tiene una altura total de 59 cm.

En 1923, se crea la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Es una organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros y cuyo propósito es la colaboración y ayuda mútua entre las policías de los países en asuntos de seguridad contra el crimen, para lo cual intercambia y favorece el acceso a información sobre delitos y delincuentes, además de ofrecer apoyo técnico y operativo para los fines policiales.

En 1936, en Hobart (isla de Tasmania, Australia) muere Benjamín, el último tigre de Tasmania conocido, extinguiéndose su especie (tilacino).

En 1929, nace en Caracas el dramaturgo Gilberto Pinto (f. 2011), también promotor cultural, tratadista, actor y docente. Fue director fundador del grupo de teatro Cuicas (1951) y del grupo de teatro del Duende (1955). Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de teatro en el año 2000, el premio Juana Sujo y la Orden Andrés Bello en su primera clase en 1990.

En 1945, nace en Cumaná el boxeador venezolano Antonio Gómez, ex boxeador profesional que ganó el título mundial de peso pluma de la AMB en 1971.

En 1955 en Perú las mujeres alfabetizadas y casadas obtienen el derecho al voto femenino. Fue un avance parcial, pero fueron accediendo así al derecho a elegir y ser elegidas. En ese país se celebra como el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer.

En1958, se produce una intentona golpista contra Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela tras la caida de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

En 1962 muere en Dinamarca la escritora Isak Dinesen, pseudónimo de Karen Blixen, que en 1937 publicó "Memorias de África". Candidata al Nobel en dos ocasiones, su autobiografía fue llevada al cine con gran éxito. Memorias de África es una de las obras cumbre de la literatura contemporánea, que inspiró el film "África mía", con Meryl Streep en la piel de la baronesa Blixen y Robert Redford como Finch Hatton. Otras de sus grandes obras son: "Sombras en la hierba" y "Vengadoras angelicales". También fue llevada al cine su obra "La fiesta de Babette".

En 1963, nacen en el Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela, los quintillizos Prieto-Cuervo; varones a los que pusieron los nombres de los médicos que atendieron al parto: Otto, Robinson, Marlon, Fernando y Juan José.

En 1977 se firman los tratados del Canal de Panamá, entre el presidente Jimmy Carter de los EE.UU y el líder político-militar nacionalista panameño Omar Torrijos, acordando transferir el control del Canal de Panamá de manos de los Estados Unidos a la soberanía de la República de Panamá, fijado para ejecutarse a fines del siglo XX; lo cual fue llevado a cabo, de manera progresiva.

En 1981, la doctora Raiza Ruiz aparece con vida tras ser dada por muerta en accidente aéreo sobre la selva amazónica venezolana. Finalizada ya la operación de búsqueda, apareció la sobreviviente Raiza Ruiz, venezolana y médica de profesión, en una comunidad indígena. Viajaba por el Amazonas venezolano en una avioneta que se estrelló. Otros ocupantes de la avioneta perdieron la vida, otros caminaron por la selva en busca de ser rescatados. Raiza fue encontrada y auxiliada por los indios.

En 1989 el Frente Farabundo Martí anuncia un alto al fuego unilateral para facilitar el diálogo con el gobierno salvadoreño.

Muere en 2008, Celia Hart Santamaria, revolucionaria cubana, física de profesión, marxista y de inclinación trotskista. Autora de artículos para Aporrea.org. Nacida el 4 de enero de 1962. Hasta mayo de 2006, había sido miembro del Partido Comunista de Cuba. Era hija de dos dirigentes históricos de la Revolución cubana, Haydée Santamaría y de Armando Hart. Fue simpatizante de la Revolución Bolivariana en tiempos de Hugo Chávez, relacionándose con corrientes de la izquierda trotskista venezolana como Marea Socialista y manteniendo vinculación con sectores del trotskismo argentino e internacional. Fue autora de varios artículos en la página web popular-alternativa y revolucionaria de Venezuela www.aporrea.org. Su defensa del socialismo se caracterizó por una perspectiva crítica y antiburocrática. Se interesó mucho en los procesos incipientes de control obrero que se dieron entre 2003 y 2008 durante el gobierno de Chávez. Participó en eventos del Centro Internacional Miranda (CIM). Fallece en Cuba junto a su hermano en un absurdo e inexplicable accidente de tránsito, pocos meses después de haber participado como invitada a un congreso internacional organizado por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST-Argentina). Han transcurrido 17 años de su muerte.- Más sobre Celia Hart Santamaría en artículos de Gonzalo Gómez Freire: www.aporrea.org/ideologia/a305690.html (2021) y www.aporrea.org/ideologia/n358591.html (2020). Artículos de Celia

En 2008, EE.UU anuncia la intervención de las dos mayores compañías hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac. El hecho es parte de una de las más grandes crísis económicas del capitalismo global.

En 2020 una investigación de neurocientíficos en Estados Unidos, revelan que bebés y niños usan ambos hemisferios del cerebro para comprender el lenguaje, a diferencia de los adultos, que utilizamos el lado izquierdo.

En 2020 científicos mexicanos anuncian que han diseñado una prueba para detectar coronavirus con la saliva y que es cincuenta por ciento (50%) más económica que la PCR. Tal tipo de pruebas se utilizaron ampliamente en los años de la pandemia, al menos como test para un despistaje diagnóstico inicial, pues puede ser fácilmente autoadministrada.

En 2022, se descubre una proteína que ayuda a los espermatozoides a fusionarse con el óvulo, lo que podría mejorar los tratamientos de fertilidad, según estudio publicado por Science Advances. Es encontrada por científicos de la Universidad de Sheffield que la llaman MAIA en honor a la diosa griega de la maternidad.

En 2022, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) se solidariza con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ante lo que califica como "nuevos ataques que está sufriendo a manos del gobierno de Nicolás Maduro. La campaña anticomunista es una constante del gobierno venezolano y estas nuevas acciones, disfrazadas de intervención judicial por el Tribunal Superior de Justicia, que busca ilegalizarlos, no son más que un nuevo paso en la agenda para deslegitimar a las organizaciones que, defendiendo siempre los intereses de la clase obrera y el pueblo de Venezuela, son críticas con las políticas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela". Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n376463.html

En 2023, la madre del estudiante Jonh Álvarez (estudiante de la UCV detenido) denuncia que su hijo fue torturado con "golpes inteligentes y electricidad", Ver: www.aporrea.org/ddhh/n385999.html

El 2024, era calificado, según informes, como "El verano más caluroso registrado" hasta entoces y que podría dar lugar al año más cálido jamás medido. Pareciera que acertaron el pronóstico. Así lo informó el servicio climático europeo Copernicus el viernes 6, pero la noticia salió en Aporrea el sábado 7. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396436.html

En 2024 (VIDEO) la venezolana Alejandra Pérez se colgaba la presea de plata Paralímpica en 200 Mts. Planos. Ver: www.aporrea.org/deportes/n396434.html