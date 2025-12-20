Acribillan con fusiles a cuatro funcionarios policiales y militares durante sangrienta emboscada en Aragua

Tres de las víctimas del sangriento ataque ocurrido en Aragua Credito: VF

20-12-25.-Un enfrentamiento armado registrado este viernes en el municipio José Ángel Lamas (Santa Cruz), estado Aragua, dejó un saldo de cuatro funcionarios de los cuerpos de seguridad fallecidos, durante una sangrienta emboscada perpetrada por un grupo delictivo que opera en la zona.



El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, en el sector Turagua, cuando una comisión mixta realizaba labores de patrullaje rutinario y fue sorprendida por sujetos armados con fusiles, presuntamente AR-15, y armamento de alto calibre, según reportes preliminares.



De acuerdo con lo informado por Notitarde, en el lugar murieron de forma inmediata dos efectivos militares adscritos a la 42 Brigada Paracaidista, identificados como el capitán Andrés Bisamón León, comandante de la Compañía de Empaque, y el funcionario de la Tropa Profesional A. Caraballo C., ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).



Durante el mismo ataque también perdió la vida, de manera instantánea, el primer oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), José Landaeta, producto de múltiples impactos de bala.



El cuarto funcionario caído fue el inspector Enrique Ávila, jefe de Operaciones de la Estación Municipal del municipio José Ángel Lamas, quien resultó gravemente herido y fue auxiliado por efectivos de Protección Civil del municipio Sucre (Cagua). El oficial fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Maracay, donde murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.



Tras el cruento ataque, las autoridades desplegaron un operativo especial de seguridad en las adyacencias de la vía hacia Santa Cruz, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del atentado.



Comisiones de los organismos de seguridad y unidades de investigación permanecen en el sitio para la recolección de evidencias balísticas y el levantamiento de los cuerpos, mientras avanzan las averiguaciones del caso.

