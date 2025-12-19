Tormenta 'Byron' destruye refugios y bienes de más de 50 mil familias en Gaza

Gazatíes observan labores de demolición de sus viviendas destruídas por Israel

19 de diciembre de 2025.- Unas 55 mil familias fueron afectadas por las recientes lluvias de la tormenta Byron, que destruyeron refugios y pertenencias en distintos puntos de la franja de Gaza, informó ayer el vocero adjunto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Farhan Haq.



La defensa civil en el enclave palestino avisó que las intensas precipitaciones provocaron la inundación de aproximadamente 90 por ciento de los refugios, al tiempo de precisar que en algunas zonas cayeron más de 150 milímetros de agua la semana pasada, de acuerdo con reportes de la agencia Sana.



La tormenta Byron también dañó decenas de espacios seguros para la infancia, lo que afectó a unos 30 mil niños en toda Gaza, donde se necesitan reparaciones urgentes para garantizar que sus actividades puedan reanudarse sin demora, alertó Haq.



El organismo internacional reportó que en el sector de agua y saneamiento, continúan las reparaciones para reducir el desbordamiento de aguas residuales en las calles a fin de mejorar la salud pública, incluyendo trabajos en la ciudad de Gaza. Aseguró que unas 38 mil personas que viven en sitios de desplazamiento ya pueden acceder a agua potable mediante tanques comunitarios conectados directamente a estos refugios.



Impide Tel Aviv operaciones humanitarias, acusan ONG



La ONU y agrupaciones no gubernamentales que trabajan en el enclave costero exigieron el levantamiento “inmediato” de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado.



En un comunicado, las entidades instaron a la comunidad internacional “a tomar medidas inmediatas y concretas para presionar a las autoridades” de Tel Aviv, haciendo alusión, en concreto, al nuevo proceso de registro israelí de ONG internacionales (Oing), al que señalaron de “socavar las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado o poner en riesgo el colapso de la respuesta humanitaria”, especialmente en Gaza.



Este sistema “se basa en criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados”, denunció el equipo humanitario, tras lamentar la “imposición de requisitos que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar obligaciones legales internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales”.



Un grupo de israelíes cruzó la frontera con la franja de Gaza para colocar una bandera israelí, antes de ser trasladados de vuelta a su país por militares. En un breve mensaje, el ejército israelí manifestó que todos ellos “estuvieron bajo vigilancia constante por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”.



“Posteriormente, docenas de ciudadanos israelíes intentaron cruzar la valla perimetral en otro punto”, indicó, antes de resaltar que varios lograron hacerlo y llegaron a la barrera que separa Israel de Gaza. En este caso, “fuerzas militares y policiales se trasladaron al lugar y evitaron que entraran” al enclave.



Los activistas, que entraron en Gaza en coche acompañados por varios niños y eran parte de la iniciativa organizada por el movimiento de asentamientos Nachala, se tomaron varias fotografías en un lugar en el que estaba anteriormente el asentamiento de Kfar Darum, en el centro gazatí, publicó The Times of Israel. “Gaza pertenece sólo al pueblo israelí y no será entregada a los estadounidenses o ninguna otra entidad extranjera”, declaró la agrupación radical Nachala.