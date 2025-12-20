Canciller Gil: “Marco Rubio sirve a las mafias de Miami que financian su lobby”

Expresó Gil de Marco Rubio, que es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y “cambios de régimen”, y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino Credito: Agencias

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó hoy que, en la rueda de prensa del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para balancear su gestión, quedó muy mal parado.

"Lo ha dejado muy mal parado, mostrando lo mentiroso, acomplejado y el odio que profesa por América Latina y el Caribe", escribió el alto diplomático bolivariano en su cuenta de Telegram.

Gil señaló que Rubio pasó 14 años como senador y "un año como secretario de Estado sin exhibir un solo logro en política exterior".

Expresó que es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y "cambios de régimen", y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino, ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadounidense, que rechaza estas aventuras.

El canciller venezolano aseveró que esa política "hizo fracasar a Estados Unidos en el mundo y ha dejado sangre y muerte en todo el planeta".

Subrayó que es aliado a la ultraderecha latinoamericana más corrupta y su discurso de odio contra América Latina y el Caribe es un rotundo fracaso político y moral.

Rubio no les sirve a los intereses de los estadounidenses

"Rubio no les sirve a los intereses de los estadounidenses, sirve a las mafias de Miami que financian su lobby. Por eso miente", resaltó.

Indicó que la verdad "ya quedó expuesta, por ellos mismos de manera expresa: "…devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que anteriormente nos robaron…".

Todos sus ataques y "fake news" buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela, remarcó.

Desde Venezuela, dijo el canciller, nos unimos al clamor del pueblo de Estados Unidos y decimos: "No War for Oil! ¡No a la guerra por petróleo! No Blood for Oil! ¡No sangre por petróleo! América Latina y el Caribe: zona de paz".