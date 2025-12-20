Chevron avanza con envíos de crudo desde Venezuela pese a tensiones con EE.UU.

La petrolera Chevron Corp. se prepara para exportar 1 millón de barriles de crudo desde Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump acusara al país de usar los ingresos petroleros para financiar el narcotráfico y el terrorismo.

Chevron, que cuenta con una licencia de Estados Unidos para perforar y exportar petróleo desde el país, terminó de cargar un envío en el buque Searuby y se encuentra en proceso de cargar otro en la nave Minerva Astra, según un seguimiento de petroleros de Bloomberg.

La administración Trump activó un bloqueo naval para detener la entrada y salida de embarcaciones sancionadas de Venezuela. Las tensiones aumentaron la semana pasada cuando EE.UU. interceptó al superpetrolero Skipper en una medida sin precedentes. Desde entonces, al menos cuatro barcos "fantasma" se han alejado de Venezuela mientras otros evitan la región.

Los buques de Chevron no están sujetos a sanciones y se espera que puedan navegar libremente. En enero llegará más petróleo venezolano a EE.UU., después de que la compañía con sede en Houston vendiera al menos 10 cargamentos.