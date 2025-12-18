Efemérides 18 de diciembre: Día del Migrante - Convención Contra Discriminación de la Mujer

Algunas efemérides de un día como hoy, 18 de diciembre: Destacamos las siguientes: Día del Migrante y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Fallecimiento de José Vicente Rangel

ONU vota por un Estado Palestino

Es anulada sentencia que privó al activista obrero Rodney Álvarez de libertad por 10 años Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 18 de diciembre: Día de la Lengua Árabe. En 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU declaró al idioma árabe como una lengua oficial de la ONU. En conmemoración de eso se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe por decisión de la UNESCO desde 2012, con el objetivo de reconocer la extendida e importantísima contribución histórica de la lengua árabe a la cultura universal y celebrar con ello la diversidad lingüística existente en todo el planeta, donde el árabe es uno de los idiomas más hablados. La lengua árabe es vehículo de transmisión de conocimientos, saberes y tradiciones de la cultura islámica, cuya incidencia fue mucho más allá de los territorios originarios de la lengua árabe. Se busca la preservación, conocimiento, estudio y difusión de esta lengua y de lo que es portadora, incluyendo la alfabetización, la promoción de la riqueza literaria y artística relacionada con ella. Entre los países que tienen el idioma árabe como oficial (o cooficial) están: Argelia, Bahréin, Chad, Comoras, Yibuti, Egipto, Eritrea, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y zonas de Israel, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos, así como los enclaves de Ceuta y Melilla. También se habla en otros países en el seno de importantes comunidades de origen árabe migrantes a los mismos. Pero muchos otros países que no hablan árabe, lo tienen en sus antecedentes históricos como una lengua muy influyente, tanto por el alcance de los dominios islámicos en la antigüedad como por la difusión religiosa del Islamismo. En Venezuela hay una importante comunidad árabe de sirios, libaneses y palestinos. Día Internacional del Migrante. Fue proclamado en el año 2000 por la Asamblea General de la ONU, para buscar la colaboración entre los países y la acción común ante los problemas que afectan a la migración internacional, lo que incluye acuerdos para la protección de las poblaciones de migrantes, que pueden verse expuestas a situaciones de riesgo e inseguridad, que atenten contra sus derechos humanos y su dignidad. La proclamación de este día está vinculada con la adopción de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990. La migración puede ser voluntaria o forzada, permanente o temporal. Puede estar relacionada con la búsqueda de condiciones más favorables de vida frente a desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen: el hambre y los bajos salarios, el desempleo, la represión social o persecución política, los conflictos armados, la intolerancia religiosa, los efectos de catástrofes naturales y cambios climáticos. También hay gente que puede ser trasladada a la fuerza o bajo engaño y quedar a merced de redes de explotación, de prostitución o incluso de trabajo esclavo. Ver más abajo la efeméride relacionada con la aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, donde se hará mención al caso de Venezuela. Con Trump y los gobiernos de extrema derecha que se han posicionado en varios países, los derechos de los migrantes son objetos de mayores y más numerosas violaciones, estando más amenazados que nunca en el presente siglo. Muere Antonio Stradivari (1737), constructor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad de los mismos. Los "Stradivarius", creaciones suyas, son ejemplo de belleza y perfección musical. Muere en París, Francia el naturalista francés Jean Baptiste de Monet (1829), caballero de Lamarck que estudió la evolución zoológica y la fundamentó en el principio de adaptación al medio ambiente y la herencia de caracteres adquiridos. Fue un adelantado de su tiempo y Charles Darwin se inspirará en gran medida en sus ideas. Nace Augusta Holmés (1847), quien fue una niña prodigio del piano y de la música clásica, que desde los cuatro años de edad ofrecía conciertos públicos con elevada técnica y sentimiento. Llegó a ser alumna predilecta de importantes maestros de la música. Entre sus obras, las óperas Hero y Leandro, Astarté, Lancelot del Lago… y gran cantidad de piezas para orquesta y canciones. El general Antonio Guzmán Blanco decreta la construcción y que se erija la Estatua Ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas (1873). En 1879, nace el pintor alemán Paul Klee, cuya obra pictórica en tiempos del nazismo hitleriano en Alemania, fue calificada de "degenerada" (cuadros sunrrealistas y el expresionistas). Nace José Rafael Pocaterra (1889), escritor, periodista y diplomático venezolano. Publicó numerosos cuentos, novelas, artículos y crónicas de prensa. Su obra más conocida es Memorias de un venezolano de la decadencia, una de las más severas críticas al régimen de Juan Vicente Gómez. Nace Herbert Karl Frahm (1913), que se hará llamar Willy Brandt tras ser perseguido por el régimen nazi de Hitler y será Canciller de la República Federal de Alemania (de 1969 a 1974). Fue un estadista socialdemócrata alemán, Premio Nobel de la Paz en 1971. En 1923, se firma el Estatuto de Tánger, por el cual esta ciudad marroquí se convertía en un "protectorado" ejercido conjuntamente por las autoridades españolas, francesas y británicas. Una forma de dirimir las disputas por la dominación de territorios ajenos entre las potencias colonialistas de la época. El también conocido como Protocolo de Tánger, perdió su vigencia el 29 de octubre de 1956, cuando el primer ministro de exteriores del Marruecos independiente, Ahmed Balafrej, junto con los representantes de varios países, firmaron la Declaración Final del Estatuto Internacional de Tánger. Este nuevo acuerdo ponía fin al estatus internacional de la ciudad marroquí del Estrecho de Gibraltar y marcaba su retorno a la soberanía del país norafricano. Sin embargo, la reintegración financiera y la retirada de las últimas tropas extranjeras no llegó hasta el 11 de abril de 1960 y posteriormente las tropas marroquíes entraron en la ciudad y la incorporaron plenamente a Marruecos. En 1940, el dictador nazi alemán, Adolf Hitler, en el desarrollo de la II Guerra Mundial, dispone la "Operación Barbarroja" de invasión del territorio de la Unión Soviética. Aunque inicialmente tuvo éxito y logró conquistar grandes extensiones, finalmente resultó en un fracaso para los nazis. En 1946, nace Steven Spielberg, cineasta estadounidense. Uno de los directores cinematográficos más exitosos. Suyas son películas como Tiburón, E.T., el extraterrestre, Parque Jurásico, la saga Indiana Jones... Ganó el Oscar a Mejor Director, por las películas La Lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. Estados Unidos lanza el Satélite SCORE, primer satélite de comunicaciones de la historia (1958). En 1969 el Reino Unido aprueba en la Cámara de los Lores la abolición de la pena de muerte por delito de asesinato. En 1976: nace en Caracas el basquetbolista Óscar Torres, segundo venezolano en jugar la NBA. Es aprobada la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. Los esfuerzos y las luchas de los movimientos femeninos en distintos países del mundo y a escala mundial permitieron cosechar este logro. En 1980, nace en Nueva York, EEUU, la cantante, actriz y productora estadounidense Christina Aguilera, ganadora de seis premios Grammy y un Grammy Latino. Ha vendido un centenar de millones de discos. Escuchar a Cristina Aguilera. Se crea el tratado "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares" (1990). Adoptado por la ONU teniendo en cuenta instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y sobre la base de textos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tiene como objetivo la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, así como de sus familiares (que le acompañan o conviven bajo condición de migrantes). Sin embargo, ningún Estado receptor de migrantes en Europa occidental ha ratificado el Convenio y otros importantes países receptores, tales como Australia, los Estados Árabes del Golfo Pérsico, India, Sudáfrica y Estados Unidos, no han ratificado la Convención. Las y los trabajadores migrantes son muchos millones en todo el mundo y Venezuela (que es firmante y ha ratificado esta convención) ha pasado de ser receptora de trabajadores que emigraron de otros países a convertirse en un país del que más de 6 millones de sus habitantes, se han visto obligados y obligadas por las circunstancias a marcharse de su tierra e ir a trabajar y tratar de sobrevivir en otros lugares. Esto refleja en primer lugar las penosas condiciones de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela en la actualidad, que les llevan a optar por irse, aunque, adonde quiera que vayan, estos compatriotas, como sucede con los trabajadores migratorios en general, se pueden ver también sometidos a condiciones difíciles, de vulnerabilidad o de discriminación y desprotección. El éxodo de venezolanos y venezolanas no se ha detenido. Así como se lucha por los derechos de los trabajadores dentro de cada país y en todo el mundo, debemos mantener el estrecho vínculo solidario con quienes dejaron el suelo patrio para procurar resolver su situación en el exterior y la de quienes se quedaron (que a menudo reciben la ayuda de remesas de los migrantes). Recomendamos consultar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Se inaugura la línea 3 del Metro de Caracas – Venezuela (1994). En 1997, nace en La Guaira el grandeliga Ronald Acuña Jr. Se inaugura en Japón la autopista bajo el mar más larga del mundo (1997). En 2005 Evo Morales, del "Movimiento al Socialismo" (MAS), en Bolivia, se convierte en el primer presidente indígena del país. Consigue el triunfo electoral con 54 % de los votos a su favor y vence al conservador Jorge Quiroga. En 2009: muere el actor hispano-venezolano José Bardina (n. 1939). Nacido en Barcelona, España, el 27 de marzo de 1939-Miami, falleció en Florida, Estados Unidos, un 18 de diciembre de 2009). El actor se nacionalizó venezolano. Inició su carrera en el teatro y en 1961 hizo su debut televisivo en la cadena RCTV. En 1965 interpretó un personaje conocido como El Halcón. Luego pasó a trabajar en telenovelas; una de ellas: Madres Solteras, junto a la actriz también hispano-venezolana Marina Baura. Otras actuaciones en novelas fueron en: Lucecita (1967), Esmeralda (1971), Cumbres Borrascosas (1976), La Zulianita (1975)... Se inician las manifestaciones del mundo árabe conocidas como la Primavera Árabe (2010). Miles manifestantes en Túnez salieron a las calles para iniciar una revolución democrática que llegó a extenderse a gran parte del mundo árabe, pero que terminó siendo contenidacon autoritarismo y represión. En 2010, el nadador venezolano Albert Subirats impone marca y obtiene medalla de oro en 50 m estilo mariposa, en el Mundial de Piscina Corta realizado en Dubai. En 2011, muere escritor y periodista venezolano José Agustín Catalá (n. 1915). Fue muy conocido por su trabajo sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménezentre (1948 y 1958) de la cual fue un preso. También recibió arresto por un poema en 1934 durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. La Editorial Ávila Gráfica, de Catalá, imprimía los escritos clandestinos del partido Acción Democrática contra el régimen de Pérez Jiménez, uno de los motivos que le llevaron a prisión en ese entonces. Más allá de Venezuela, en 1996 recibió la Orden de Bernardo O'Higgins de Chile por su trabajo sobre la dictadura de Augusto Pinochet. El Cine Princesa inaugurado en 1917, es reconstruido en el actual Teatro Simón Bolívar (2013) en Caracas, Venezuela. Muere Ana Enriqueta Terán (2017). Fue una poeta y diplomática venezolana. Sus principales influencias fueron los clásicos españoles, como Góngora y Garcilaso de la Vega, y más tarde la poesía francesa de Rimbaud y Baudelaire. Perteneció a la Generación del 18. Muere a los 99 años. En 2019: Donald Trump se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos que se enfrenta en el Senado a un juicio político ('impeachment'), por "abuso de poder y obstrucción al Congreso". Se alega que retuvo millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y condicionó una reunión pactada en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania. Testigos afirman que a cambio, Trump quería que Ucrania anunciara públicamente una investigación sobre Joe Biden, el hombre que lideraba la carrera demócrata para la presidencia, y su hijo Hunter. Se le acusó trambién de obstruir la investigación del Congreso sobre sus tratos con Ucrania. Supuestamente Trump buscó interferencia extranjera para beneficiar su campaña de reelección. A pesar de las acusaciones, Trump fue absuelto por el Senado, que estaba controlado por su propio partido, el Republicano. En 2020: muere José Vicente Rangel (n. 1929), quien fue vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Abogado, periodista venezolano y político de izquierda, candidato a la Presidencia en tres oportunidades, en 1973, 1978 apoyado por el Movimiento al Socialismo (MAS) y la tercera vez en 1983 apoyado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue vicepresidente de la República, desde el 28 de abril de 2002, hasta el 8 de enero de 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, de quien también fuera anteriormente ministro de Defensa (en ejercicio para el momento del golpe de Estado del 11 de abril de 2002). En 2021, en Venezuela, tras años de persistentes protestas es anulada sentencia infame que condenaba a 15 años de cárcel al obrero ferrominero Rodney Álvarez. Lo tuvieron injustamente 10 años en prisión, acusado de un crimen que probadamente no cometió. En favor de este trabajador hubo una campaña prolongada de organizaciones sindicales, de Derechos Humanos y corrientes políticas de izquierda. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n370133.html Finalmente fue dejado en libertad sin cargos. En 2022, la selección de Argentina gana en Catar la Copa Mundial de fútbol al vencer a Francia en los penaltis. Fue su tercer campeonato del mundo. En 2022, la prensa árabe recoge que en Palestina, Israél causó decenas de heridos y detenidos, incluídos niños, a raíz de protestas contra la ocupación israelí. Militares israelíes asaltaron las aldeas de Beit Dajan, Madama y Osrin, en el distrito de Nablus y lesionaron a 48 palestinos. En acontecimientos similares un joven resultó herido cerca del campo de Ofer, al oeste de la ciudad de Ramallah. En el pueblo de Faqou’a, al noreste de Yenin, los militares sionistas arrestaron a varios palestinos menores de edad. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379207.html En 2023, Unión Europea abre investigación formal a plataforma X (Twitter) por violación de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Ver: www.aporrea.org/actualidad/n388831.html En 2023, el Ministerio Público (de Venezuela) anuncia haber recuperado 1000 viviendas usurpadas a adultos mayores. Personas inescrupulosas se aprovechaban de los adultos mayores para su despojo. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n388806.html En 2024, la ONU aprueba resolución que pide la creación de un Estado palestino. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n399491.html En 2024, en Argentina. Milei deroga ley que prohibía el desalojo de indígenas mapuches de sus territorios, propiciando con ello más discriminación, menos derechos y más violencia, más extractivismo y opresión de los pueblos originarios. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n399476.html