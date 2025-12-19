Venezuela multidestino: oferta turística para mercados emergentes

Caracas, 19 de diciembre de 2025.- La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro con el jefe de la Agencia Estatal de Turismo de la República de Azerbaiyán, Fuad Naghiyev, en los espacios de la Travel Mart 2025. Esta reunión reafirma la voluntad de ambas naciones por consolidar alianzas que permitan el crecimiento del sector a través de la promoción de destinos, informó Prensa Mintur.

La relación entre Venezuela y Azerbaiyán en materia de turismo y comercio muestra una evolución positiva en los últimos años, respaldada por acuerdos de cooperación. Asimismo, en desarrollos de planes de formación y práctica de saberes.

La jornada incluyó una sesión de trabajo con Wang Wei Bo, gerente de la empresa BOA Tour - China. La Ministra manifestó la intención de diseñar productos turísticos que resalten la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza. El objetivo, es captar un mayor flujo de viajeros chinos para que disfruten de experiencias personalizadas.

La participación de Venezuela en esta vitrina turística, es una muestra del compromiso del Gobierno Bolivariano que mantiene con líderes para promover a la nación caribeña como un destino competitivo dentro de la dinámica del turismo global.