"Queman a Trump" en el tradicional ritual de la Quema del Diablo en Guatemala

El desprecio que ha generad Donald Trump, lo ha llevado a que sea objeto y representación del mal concentrado en un ser humano: mentiroso, mafioso, racista, clasista, irrespetuoso, grosero, ofensivo, vulgar, ladrón, acusado de ser pedófilo y de abusar de cantidad innumerable de mujeres y es allí cuando el pueblo en su inmensa sabiduría le manda un poderoso mensaje a este mandatario estadounidense cuando hace justicia a través de sus tradiciones. En Guatemala, la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quemada durante la tradicional Quema del Diablo, una celebración popular que se realiza cada mes de diciembre como símbolo de purificación y renovación.

Varios artesanos locales en compañía del pueblo, eligieron representar al mandatario como una forma de protesta contra sus políticas migratorias y la toma del Caribe por el presidente más odiado hasta ahora en EEUU y el mundo, lo que dio un tono político al ritual de este año.



Las imágenes de la figura de Trump consumiéndose en las llamas se difundieron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la festividad. llamó la atención internacional por el mensaje que transmitió.



La Quema del Diablo es una tradición guatemalteca que consiste en quemar figuras simbólicas para limpiar los hogares de lo negativo y representar el triunfo del bien sobre el mal. En esta ocasión, la elección del personaje transformó la celebración en una expresión de descontento social, vinculada a las políticas migratorias y de la invasión del caribe por Estados Unidos.

Es una ironía porque Trump ha manifestado tener temor de ir al infierno, y lo que demuestran estas manifestaciones populares es que por su edad y rumores de tener una grav enfermedad, ya podía estar cerca del averno.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por N Digital (@ndigitalmultimedia)