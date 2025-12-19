97% de los venezolanos rechaza declaraciones de Trump sobre apropiarse del petróleo, tierras y riquezas de Venezuela

En una muestra clara e irrefutable de la voluntad popular, los resultados de una medición de opinión realizada del 16 al 17 de diciembre por Dataviva, revelan el rotundo rechazo del pueblo venezolano a las recientes declaraciones agresivas y a las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

La encuesta del estudio denominado Monitor Político, que captura el sentir nacional ante la escalada estadounidense, demuestra una posición mayoritaria, firme y consciente en defensa de la soberanía, la independencia y el derecho irrenunciable a la autodeterminación.

Frente a las inaceptables declaraciones del presidente Donald Trump, quien pretende apropiarse del petróleo, la tierra y las riquezas naturales de Venezuela, el 97% de los venezolanos y venezolanas expresó un rechazo absoluto a cualquier pretensión extranjera sobre los recursos de Venezuela

Este abrumador porcentaje ratifica el consenso nacional: los recursos de la nación pertenecen única y exclusivamente al pueblo venezolano, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el legado del Comandante Hugo Chávez.

La consulta evidencia, una vez más, el repudio popular a las políticas hostiles impulsadas desde Washington:

Bloqueo marítimo: El 92% de los consultados se opone a esta medida de agresión, que constituiría un acto de guerra y un crimen contra la paz. Esto confirma que las sanciones coercitivas unilaterales son percibidas por los venezolanos como un mecanismo de presión externo.

Defensa del país ante falsas acusaciones: El 90% del pueblo rechaza la infame y falsa designación de «Organización Terrorista Extranjera», una narrativa de criminalización fabricada para justificar nuevas agresiones contra la nación.

Intervención por parte del imperialismo estadounidense: Ante la posibilidad de una intervención armada, el 90% de los venezolanos manifiesta su disposición a defender la patria y rechaza categóricamente cualquier forma de agresión extranjera.

Los resultados de esta medición envían un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: el pueblo venezolano está unido en la defensa de su soberanía. Más allá de las diferencias políticas internas, que se resuelven democráticamente, existe una posición común frente a las amenazas externas.