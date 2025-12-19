Venezuela y Air China evalúan ampliar conectividad para potenciar el turismo asiático

SHANGHÁI, CHINA. – En el marco de la Feria International Travel Mart (CITM), la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro estratégico con Li Liyang, Gerente General de Marketing de Air China, con el objetivo de consolidar a Venezuela como un destino clave dentro del mercado asiático.

Acompañada por el embajador de Venezuela en la nación asiática, Remigio Ceballos, la ministra planteó formalmente el interés del Gobierno Bolivariano en fortalecer la conectividad aérea. La propuesta central contempla dos vertientes: la ampliación de las frecuencias existentes vía La Habana o la inauguración de una ruta de vuelo directo hacia territorio venezolano.

Puente logístico y multidestino

Durante el intercambio, Gómez subrayó que estas gestiones responden a las líneas estratégicas trazadas por el presidente Nicolás Maduro para posicionar al país como una referencia turística internacional. La titular de la cartera destacó que una mayor oferta de vuelos no solo facilitará el flujo de visitantes, sino que funcionará como un "puente logístico" fundamental para dinamizar el intercambio comercial y cultural entre ambas naciones.

"Buscamos fortalecer el producto multidestino y ofrecer a los viajeros asiáticos una arquitectura de cooperación basada en el desarrollo compartido", afirmó la ministra durante el encuentro.

Disposición favorable de Air China

Por su parte, los representantes de Air China manifestaron su disposición para evaluar esquemas operativos que permitan concretar estas alianzas. Este acercamiento técnico y diplomático reafirma los sólidos lazos de hermandad y la alianza estratégica integral que une a los pueblos de Venezuela y China.

El esfuerzo bilateral en la CITM ratifica el compromiso de ambas naciones por avanzar hacia una nueva era del turismo sostenible. La integración económica y el reconocimiento mutuo de las riquezas patrimoniales se perfilan como los motores de esta cooperación, que busca estrechar las distancias geográficas mediante una conectividad aérea eficiente y moderna.

Uno de los objetivos es la apertura de un vuelo directo China-Venezuela o ampliación de escala vía Cuba, así como posicionar a Venezuela en el mercado turístico de Asia, esto dinamizaría las relaciones entre ambos países en las áreas del comercio, la cultura y el turismo sostenible.