Plataforma vasca Hegoak denuncia la escalada belicista de Trump contra América Latina y llama a la movilización por Venezuela

La plataforma Hegoak, integrada por más de una decena de organizaciones políticas, sindicales y sociales vascas, ha hecho público un comunicado en el que "denuncia la implementación de una `estrategia neo-colonial´" basada en injerencias, amenazas, chantajes y agresiones desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025. La plataforma Hegoak alerta sobre las graves consecuencias del intervencionismo estadounidense y exige respeto a la soberanía de Venezuela y la región.

Comunicado: DECLARACIÓN DE HEGOAK SOBRE LAS AGRESIONES ESTADOUNIDENSES CONTRA VENEZUELA Y EL CONJUNTO DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Desde la Plataforma HEGOAK de Euskal Herria denunciamos la escalada de amenazas y agresiones que en los últimos meses ha lanzado el gobierno de Estados Unidos contra varios países de América Latina y el Caribe y en especial contra Venezuela.

Desde la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025, asistimos a la implementación de una estrategia neo-colonial basada en injerencias, amenazas, chantajes y agresiones contra los pueblos del mundo, pero con especial incidencia en Palestina, América Latina y el Caribe.

Este marco, obedece a los intereses de las multinacionales que configuran la administración estadounidense comprometidas con una agresiva estrategia de sometimiento económico, presiones políticas y amenaza de uso de fuerzas militares.

La deriva en América Latina y el Caribe es particularmente peligrosa. La actualización de la Doctrina Monroe, con una preocupante narrativa belicista, pretende normalizar la agresión y el chantaje como única forma de relación entre Washington y la región.

Hoy la excusa de la supuesta lucha contra el “narcoterrorismo”, no esconde más que una declaración unilateral de guerra para justificar injerencias directas en Colombia y Venezuela. En este país la situación es especialmente grave. Las amenazas han escalado a acciones de fuerza, con provocaciones en zonas marítimas limítrofes con Venezuela, pretensiones de cierre unilateral del espacio aéreo y actos de piratería marítima como el secuestro en aguas internacionales de un tanquero con petróleo venezolano.

Colombia y su gobierno también han sido amenazados y agredidos por elevar su voz contra el belicismo estadounidense con la amenaza explícita a su Presidente de ser “el siguiente”. México también ha sido amenazado. Está supuesta guerra contra el narcoterrorismo ya registra más de 20 ataques a embarcaciones sumando más de 80 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, generando una situación de tensión inédita que atenta contra la paz, tranquilidad y el equilibrio político regional.

La dinámica intervencionista estadounidense se sigue extendiendo en la región en otros ámbitos. En las pasadas elecciones en Argentina, en Honduras y recientemente en Chile se ha puesto en evidenscia cómo a través de la política del miedo, Donald Trump ha intervenido en el resultado de las elecciones en ambos países no respetando el principio de no injerencia en los asuntos internos. Con anuncios y amenazas directas, promovió inestabilidad económica de estos países con amenazas directas en caso de que “la población no vote bien”, según sus propias palabras.

También intervino, de forma directa, en Brasil al amenazar y chantajear al poder judicial brasileño durante el proceso contra el expresidente Bolsonaro. Tampoco podemos olvidar la nueva batería de sanciones aplicadas contra Cuba que objetiva reforzar el bloqueo criminal que intenta ahogar todo un pueblo que no se rinde.

Ante todos estos hechos, desde Euskal Herria queremos alertar sobre las graves consecuencias que se pueden derivar de esta escalada injerencista y belicista del gobierno Trump y denunciar la aplicación de la Doctrina Monroe que supone una estrategia claramente intervencionista para promocionar opciones políticas en los países de la región, que no tengan ningún reparo en entregar la soberanía y recursos naturales a los intereses del poder económico de los Estados Unidos.

Igualmente queremos solidarizarnos con el pueblo venezolano e instamos a que se respeten su autodeterminación, institucionalidad, soberanía e integridad territorial.

Los ataques militares contra el país suponen una grave amenaza para la paz y la estabilidad regional y mundial, por lo que exigimos al gobierno Estados Unidos que ponga fin a su necropolítica de injerencias, amenazas y agresiones en el mundo, especialmente en Palestina, América Latina y el Caribe.

Por todo ello hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales de Euskal Herria para que se sumen activamente al rechazo del chantaje político, militar y económico impuesto por el gobierno Trump y el poder corporativo a los pueblos del mundo.