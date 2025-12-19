Estados Unidos sanciona a 29 buques por transportar crudo y derivados iraníes

Las sanciones tienen el objetivo de elevar los costos de exportación de petróleo iraní y reducir los ingresos que Teherán obtiene por cada barril vendido.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la llamada «flota fantasma» de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó las embarcaciones y las compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia diversos usuarios finales, aun cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos.

Entre los sancionados figura el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas con siete de los buques incluidos en la medida, además de varias navieras con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, según detalló el Tesoro.

La acción se produce en el marco de la estrategia estadounidense de «máxima presión» sobre Irán, basada en la ‘Orden Ejecutiva 13902’ y en el ‘Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2’, con el objetivo de elevar los costos de exportación de petróleo iraní y reducir los ingresos que Teherán obtiene por cada barril vendido.

Estas sanciones llegan además días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que incautará todos los petroleros que ingresen o salgan de Venezuela y que cuenten con algún tipo de penalización por sus vínculos con Irán.