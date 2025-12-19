China respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero

A través de un comunicado del ministerio de Exteriores señaló que Venezuela "tiene el derecho de desarrollar cooperación de beneficio mutuo con otros países".

China expresó este jueves su respaldo a Venezuela ante las presiones unilaterales de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo total" a petroleros vinculados al país latinoamericano.

A través de un comunicado del ministerio de Exteriores del país asiático señaló que Venezuela «tiene el derecho de desarrollar cooperación de beneficio mutuo con otros países y la comunidad internacional comprende y apoya la posición venezolana en la defensa de sus derechos e intereses legítimos».

Asimismo, China respalda la solicitud de Venezuela de convocar a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo el portavoz de la Cancillería.

Venezuela solicitó reunión del Consejo de Seguridad de ONU para restablecer derecho internacional

China «se opone a todas las acciones de intimidación unilaterales y apoya a los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional», agregó el vocero.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, conversó por teléfono el miércoles con su homólogo venezolano, Yván Gil, y aseguró que Beijing se opone «a todas las formas de ‘bullying‘ unilateral y apoya a los países en la defensa de su soberanía y su dignidad nacional».