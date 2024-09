El verano más caluroso registrado podría dar lugar al año más cálido jamás medido

La gente se refresca en una fuente de niebla en Praga, República Checa

7 de septiembre de 2024.- El verano de 2024 fue el más caluroso registrado en la Tierra, por lo que es aún más probable que este año termine siendo el más cálido medido por la humanidad, informó el servicio climático europeo Copernicus el viernes.



Y si esto suena familiar es porque los récords que el mundo rompió se establecieron el año pasado cuando el cambio climático causado por el hombre , con un impulso temporal de El Niño, sigue aumentando las temperaturas y el clima extremo, dijeron los científicos.



Según Copernicus, el verano meteorológico del norte (junio, julio y agosto) tuvo una media de 16,8 °C (62,24 °F), es decir, 0,03 °C (0,05 °F) más cálido que el récord anterior de 2023.



Los registros de Copérnico se remontan a 1940, pero los registros estadounidenses, británicos y japoneses, que comienzan a mediados del siglo XIX, muestran que la última década ha sido la más calurosa desde que se toman mediciones regulares y probablemente en unos 120.000 años, según algunos científicos.



Los meses de agosto de 2024 y 2023 fueron los más calurosos del mundo, con 16,82 °C. Julio fue la primera vez en más de un año que el mundo no batió un récord, un poco por detrás de 2023, pero como junio de 2024 fue mucho más caluroso que junio de 2023, este verano en su conjunto fue el más caluroso, dijo el director de Copernicus, Carlo Buontempo.



“Lo que indican estas cifras sobrias es que la crisis climática está agudizando su control sobre nosotros”, dijo Stefan Rahmstorf, científico climático del Instituto de Investigación Climática de Potsdam, que no participó en la investigación.



Es un momento difícil porque con las altas temperaturas, el punto de rocío –una de las varias maneras de medir la humedad del aire– probablemente estuvo en un nivel récord o cerca de él este verano en gran parte del mundo, dijo Buontempo.



Hasta el mes pasado, Buontempo, al igual que otros científicos del clima, dudaba si 2024 rompería el récord del año más cálido del año pasado, principalmente porque agosto de 2023 fue enormemente más cálido que el promedio. Pero luego, este agosto de 2024 coincidió con el de 2023, lo que hizo que Buontempo esté "bastante seguro" de que este año terminará siendo el más cálido registrado.



“Para que 2024 no se convierta en el año más cálido registrado, necesitamos ver un enfriamiento muy significativo del paisaje durante los meses restantes, lo que no parece probable en esta etapa”, dijo Buontempo.



Con el pronóstico de La Niña (un enfriamiento natural temporal de partes del Pacífico central), los últimos cuatro meses del año podrían no ser tan fríos como la mayor parte del último año y medio, pero probablemente no sean lo suficientemente fríos como para evitar que 2024 rompa el récord anual, dijo Buontempo.



Estos no son sólo números en un libro de récords, sino fenómenos meteorológicos que perjudican a la gente, dijeron los científicos del clima.



“Todo esto se traduce en más miseria en todo el mundo, ya que lugares como Phoenix comienzan a sentirse como una barbacoa encendida a fuego alto durante períodos cada vez más largos del año”, dijo el decano de medio ambiente de la Universidad de Michigan y científico del clima, Jonathan Overpeck.



La ciudad de Arizona ha tenido más de 100 días de temperaturas de 38 °C este año. “Las olas de calor más prolongadas y severas traen aparejadas sequías más severas en algunos lugares y lluvias e inundaciones más intensas en otros. El cambio climático se está volviendo demasiado obvio y costoso como para ignorarlo”.



Jennifer Francis, científica climática del Centro de Investigación Climática Woodwell en Cape Cod, dijo que había habido un diluvio de condiciones climáticas extremas con calor, inundaciones, incendios forestales y vientos fuertes que son violentos y peligrosos.



“Como personas que viven en una zona de guerra con el constante ruido de bombas y armas, nos estamos volviendo sordos a lo que deberían ser campanas de alarma y sirenas de ataque aéreo”, dijo Francis en un correo electrónico.



Si bien una parte del calor récord del año pasado fue impulsado por El Niño –un calentamiento natural temporal de partes del Pacífico central que altera el clima en todo el mundo– ese efecto ha desaparecido y demuestra que el principal impulsor es el cambio climático a largo plazo causado por el hombre a partir de la quema de carbón, petróleo y gas natural, dijo Buontempo.



“No es de extrañar que veamos esta ola de calor, que veamos estos extremos de temperatura”, dijo Buontempo. “Seguro que veremos más”.