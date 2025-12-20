El ex primer ministro de Pakistán y su esposa, condenados a 17 años de prisión

Islamabad, 20 dic (EFE).- Un tribunal especial de Pakistán condenó este sábado al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa, Bushra Bibi, ambos ya encarcelados, a 17 años de prisión cada uno por un caso de corrupción relacionado con la retención ilegal de regalos del Estado.

"El tribunal condenó a Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión cada uno con fuertes multas, sin escuchar a la defensa", dijo a EFE Ahmed Janjua, portavoz del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan.

Imran Khan, derrocado del poder en abril de 2021, se encuentra en prisión desde agosto de 2023 por múltiples condenas y procesos judiciales en curso, relacionados con corrupción, filtración de secretos de Estado, terrorismo y otros cargos.

Su esposa, Bushra Bibi, también permanece encarcelada por su presunta implicación en varios casos vinculados al Toshakhana —el sistema estatal de regalos oficiales—, al considerar la Fiscalía que participó directamente en la retención y custodia de estos obsequios y obtuvo beneficio económico.

La condena anunciada este sábado corresponde a un nuevo proceso de este mismo tipo.

Los dos fueron sentenciados a 10 años de "prisión rigurosa" bajo el código penal de Pakistán por incumplimiento de confianza y siete años adicionales bajo las leyes anticorrupción, según el citado portavoz.

Además, ambos fueron multados con 16,4 millones de rupias, y el impago de la multa implicará tiempo adicional de prisión.

Khan y su esposa han sido acusados en múltiples casos relacionados con el Toshakhana, el depósito oficial del Estado donde se registran y custodian los regalos recibidos por autoridades y dignatarios extranjeros, por retener obsequios estatales a precios rebajados.

"Los regalos se guardaron para uso personal, privando al Estado de millones de rupias. Bushra Bibi retuvo los regalos y obtuvo un beneficio económico", afirmó el ministro federal de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar, que agregó que el Estado sufrió pérdidas de aproximadamente 30 millones y 70 millones de rupias debido a estas acciones.

"La condena de hoy por el tribunal es solo para prolongar el encarcelamiento ilegal e injusto de Imran Khan. Todo el mundo sabe que estos casos tienen motivación política", escribió el PTI de Khan en la red social X. "El juicio cerrado en prisión no es libre ni justo, y de hecho se trata de un juicio militar", añadió.

El partido alegó que el juez pronunció el veredicto sin la presencia de los acusados ni de sus abogados.

El encarcelamiento del ex primer ministro ha sido uno de los asuntos más controvertidos en Pakistán desde 2023, donde ha provocado protestas, detenciones de simpatizantes del PTI y una serie de litigios.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales y el trato a los detenidos vinculados al partido.