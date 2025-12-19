"Hoy: Manifestación en Nueva York en defensa del pueblo venezolano. ¡No a la guerra contra Venezuela!"

Llamado mundial contra las pretensiones de los EEUU de adueñarse de Venezuela Credito: Círculo Bolivariano Alberto Lovera

¡Difunde este mensaje!

¡Trump le ha declarado la guerra al pueblo de Venezuela!

¡Acompáñanos en apoyo a la Revolución Bolivariana!

Viernes 19 de diciembre a las 5 PM

Calle 43 y Broadway, Times Square

Con el apoyo de: Círculo Bolivariano Alberto Lovera, Workers World Party, United National Antiwar Coalition (UNAC), Venezuela Solidarity Network, ProLibertad Freedom Campaign, Frente Simón Bolívar por la Paz, BAP Haiti/ Americans Team, US Peace Council, Bronx Anti-war y más...

VENEZUELA PERTENECE A LOS VENEZOLANOS.

Para más información: cbalbertolovera@gmail.com

Maduro: Nuestros derechos son irrevocables e inalienables.

Trabajadores petroleros rechazan amenazas a la soberanía nacional.

El presidente Maduro afirma que las acciones de Trump revelan sus verdaderas intenciones para Venezuela; hace un llamado a la unidad de la Gran Colombia tras más asesinatos en el mar (+Petro).

Petro exige a Trump la devolución del territorio de Texas robado por los EE. UU.

Julian Assange presenta queja contra la Fundación Nobel por el premio otorgado a Machado.

Venezuela Soberana: Declaración de Principios

Venezuela Soberana es una asociación no gubernamental conformada por organizaciones e individuos progresistas dedicados a defender la soberanía venezolana. Logramos esto a través de la investigación y el análisis detallado, así como construyendo puentes entre los movimientos sociales de base de Venezuela y Norteamérica.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE SOLIDARIDAD

No a la Guerra: Afirmamos que América Latina es una Zona de Paz y rechazamos cualquier acción militar contra Venezuela o cualquier otra nación de la región. Soberanía y Ley: Exigimos el respeto total al derecho internacional y al derecho inalienable de Venezuela a la autodeterminación y la soberanía nacional. No Intervención: Rechazamos cualquier forma de interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela. Condena a Intentos de Golpe: Condenamos los intentos ilegales, violentos e inconstitucionales de derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Apoyo al Diálogo: Respaldamos el diálogo necesario entre el gobierno y la oposición, promovido originalmente por el Papa Francisco y facilitado previamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Levantamiento de Sanciones: Exigimos que Washington levante las sanciones unilaterales y restaure plenamente las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, basándose estrictamente en el respeto mutuo.

Para apoyar esta iniciativa, por favor escriba a: cbalbertolovera@gmail.com