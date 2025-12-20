Un petrolero sancionado ingresa a aguas venezolanas, según datos de seguimiento

20 de diciembre de 2025.-Un petrolero y químico sancionado por Estados Unidos ingresó a aguas venezolanas, según datos de seguimiento de buques, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró un "bloqueo total y completo" a dichos buques que transitan por el país, informó Michael Rios para CNN.



El buque con bandera de Gambia, llamado Hyperion, fue avistado cerca de una refinería frente a la bahía venezolana de Amuay el viernes, tras navegar por el Caribe, según datos de seguimiento de buques.



El buque había sido sancionado por Estados Unidos el 10 de enero de 2025, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos rusos provenientes del sector energético.



CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener comentarios.



Venezuela criticó duramente el bloqueo a principios de esta semana, calificándolo de "amenaza imprudente y grave". Aseguró que continuará defendiendo su soberanía e intereses nacionales.



Trump ordenó el bloqueo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada.



Los bloqueos se consideran un acto de guerra según algunos tratados internacionales.