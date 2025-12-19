Estados Unidos ataca objetivos de ISIS en Siria, después de que dos soldados y un intérprete murieran la semana pasada

19 de diciembre de 2025.-Estados Unidos está llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos de ISIS en Siria en represalia por el ataque que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete estadounidense el sábado, según informaron varias fuentes a CBS News.

Un funcionario afirmó que Estados Unidos comenzó a atacar decenas de objetivos en múltiples puntos del centro de Siria utilizando aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería. Más de 70 objetivos fueron alcanzados, según un funcionario estadounidense.

Aviones de combate F-15, A-10 Thunderbolt (conocidos como "Warthogs") y helicópteros de ataque Apache se utilizaron para atacar posiciones de ISIS en Siria el viernes, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News. Aviones de combate F-16 procedentes de Jordania también participaron en la operación.

El Comando Central de EE. UU. describió la operación como un "ataque masivo" e indicó que se trataba de una represalia en una publicación en X.

En una publicación posterior, el Comando Central de EE. UU. afirmó haber utilizado "más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armas conocidos de ISIS".