Lula: "Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una intervención armada en Venezuela por parte de EEUU sería "una catástrofe humanitaria", durante un discurso de apertura de la cumbre del Mercosur este sábado.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", denunció el mandatario.

"Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", agregó.

La agresión de EEUU en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar: Desde el pasado mes de agosto, EEUU mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger" a EE.UU. "de las drogas que están matando" a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones "en tierra".

Operativos letales: Como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional". El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de "acto absolutamente criminal e ilegal" y acusó a la Casa Blanca de actuar "como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz".

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un "cambio de régimen" para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. "Se les cayó la máscara, el narcotráfico es 'fake news', es el petróleo que se lo quieren robar", expresó tras el asalto del tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.

Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como "ejecuciones sumarias" que violan el derecho internacional.