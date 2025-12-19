Ecosocialistas proyectan para 2026 plantar 10 millones árboles en Venezuela

Caracas, 19/12/2025.- Como parte del balance de Gestión Ecosocialista liderado por el Ejecutivo Nacional, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, presentó los avances en materia de preservación ambiental, en la cual destaca la transferencia de competencias al Poder Popular y el fortalecimiento de la biodiversidad venezolana, como ejes centrales del desarrollo nacional, informó Prensa MinEcosocialismo.

En cuanto al fortalecimiento de los Consejos Ecosocialistas, el ministro informó que 1.262 voceros y voceras han sido formados para asumir la autoridad ambiental directamente desde el territorio comunal. Asimismo, destacó la elaboración de 428 mapas de riesgo comunal, con el objetivo de que cada comuna del país cuente con la herramienta preventiva.

En un avance tecnológico sin precedentes, Molina anunció el diseño de estaciones meteorológicas con tecnología venezolana, con aspiraciones de instalar un equipo en cada comuna para monitorear el cambio climático desde lo local.

En materia de reforestación, arroja la cifra de 4.802.000 árboles plantados en el año 2025 a través de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, con la recuperación de las infraestructuras de los viveros, que suman actualmente 251 en funcionamiento.

Tras el reciente Encuentro Nacional de Viveristas y Semilleristas, realizado en Caracas con más de 400 participantes, el Ministro de Ecosocialismo trazó la hoja de ruta para el 2026 con un plan de formación intensivo para multiplicar la red a 2.000 viveros, lo que permitirá alcanzar la ambiciosa meta de 10 millones de árboles plantados para el año 2026.