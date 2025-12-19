El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que "no descarta" una posible guerra contra Venezuela tras ordenar lo que llamó un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen del país.

El mandatario aseguró que habrá más incautaciones de petroleros cerca de Venezuela y advirtió que "si son tan insensatos como para seguir navegando, serán escoltados a uno de nuestros puertos".

Al mismo tiempo, se negó a discutir el tema sobre si los ataques a buques venezolanos podrían conducir a una guerra, aunque previemenete aseguró que "no necesito decírselo al Congreso" si quisiera atacar Venezuela.

Trump también se negó a decir si derrocar por la fuerza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era su objetivo final. "Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie", respondió.

El pasado martes 16 de diciembre, Trump ordenó un "bloqueo" de los petroleros que entran y salen de Venezuela, incautando incluso un buque capturado cerca de las costas del país caribeño. La campaña de su Administración ya ha dado como resultado 28 ataques contra lanchas que han matado a más de 100 personas.

En paralelo a la crisis militar entre EEUU y Venezuela, Rusia reafirmó su compromiso con la política de las autoridades de Venezuela. Desde Moscú concideran que al día de hoy Caracas se enfrenta a "una presión política descarada y un chantaje militar", declaró el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Aleхandr Schetinin.