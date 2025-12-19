Venezuela agradece a Rusia su llamado al diálogo y respeto a la soberanía

El canciller de la República, Yván Gil, expresó en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano su agradecimiento a la Federación de Rusia por el mensaje de solidaridad frente a las recientes amenazas de Estados Unidos.

Gil destacó que la postura rusa reafirma el derecho inalienable de Venezuela a la autodeterminación y al desarrollo libre y soberano, al tiempo que subraya la importancia de preservar la Zona de Paz del Caribe.

"Valoramos profundamente su llamado a respetar el diálogo y el respeto mutuo en las relaciones internacionales", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, quien enfatizó que Venezuela se opone de manera firme a las amenazas, la militarización y las medidas unilaterales que buscan imponerse sobre los pueblos.

Un mensaje de respaldo internacional

El canciller venezolano señaló que el pronunciamiento de Rusia constituye un respaldo clave en momentos de agresión geopolítica, cuando Estados Unidos ha intensificado sus amenazas contra Caracas.

"En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el mensaje de solidaridad de la Federación de Rusia hacia el pueblo venezolano", reiteró Gil, subrayando que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable.

Amenazas de Trump y agresiones en el Caribe

El agradecimiento de Venezuela se produce tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció un bloqueo naval total contra el país y afirmó que el petróleo y los recursos venezolanos pertenecen a Estados Unidos.

Caracas ha denunciado estas afirmaciones como una amenaza directa a su soberanía y un intento de justificar acciones de fuerza en aguas internacionales. En este escenario, la postura de Rusia refuerza la narrativa venezolana de que la comunidad internacional debe priorizar el diálogo y rechazar cualquier forma de militarización en la región.