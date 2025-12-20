Clippve denuncian detención de gremialista Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo

20-12-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este viernes 19 de diciembre la detención de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo), ocurrida la mañana de este día dentro de los tribunales en Caracas.Esta organización exigió la liberación de Escalante y advirtió sobre la «criminalización del sindicalismo» en el país.Omar Escalante precisó que el presidente de Fetracarabobo se presentó de manera voluntaria ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna para cumplir con una medida cautelar de presentación que mantenía desde el año 2017.Este 19 de diciembre, la medida de Omar Escalante fue revocada de manera sorpresiva y quedó detenido. Hasta el momento, se desconocen las razones de la decisión.Escalante fue detenido por primera vez en 2017, dos días después del asalto a la 41 Brigada Blindada. Lo vincularon con ese hecho por ser amigo del general de brigada retirado y excomandante de ese reciento, Guillermo Rangel. En ese entonces, estuve apresado por casi cinco meses en Ramo Verde, donde se deterioró notablemente su estado de salud. Después, fue excarcelado bajo medidas cautelares.Fetracarabobo es una organización afiliada a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuyo secretario general, Elías Torres, se encuentra en situación de desaparición forzada desde el pasado 29 de noviembre. Esta semana también fue detenido y liberado el sindicalista de la Cancillería José Patines.