Efemérides del 13 de agosto: Día de los Zurdos - Nacimiento de Fidel Castro

Es 13 de agosto de 2025. Han transcurrido 225 días del año y faltan 140 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas?

Algunas efemérides de un día como hoy, 13 de agosto:

Día Internacional del Armadillo, animal conocido comúnmente en Venezuela como "cachicamo". Día Internacional de los Zurdos, o de la Zurdera: La conmemoración tiene el objetivo de dar a conocer las dificultades que se les presentan a las personas que escriben con la mano izquierda y usan preferiblemente el lado izquierdo del cuerpo, para ayudarlas a reducir los inconvenientes en un mundo diseñado para el predominio de los diestros. Es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International) desde 1976. Algunas de estas dificultades son tener que usar muchas herramientas creadas para diestros, como la mayoría de los pupítres de brazo en las escuelas o instrumentos musicales como las guitarras armadas para personas cuya mano dominante es la derecha (aunque en este caso basta con cambiar el orden de las cuerdas, pero los métodos vienen casi todos con acordes para diestros). Antiguamente los zurdos sufrían situaciones de discriminación e incluso acoso y su dominancia lateral era contrariada o reprimida, generando trastornos en la escritura y problemas emocionales. Actualmente ser zurdo no se considera como una anormalidad, pero siempre es importante procurar una información adecuada sobre esto y combatir los mitos que todavía puedan difundirse. Aproximadamente una de cada diez personas en el mundo es zurda. Pero no todo son desventajas, pues los zurdos pueden tener ventaja en algunos deportes como el fútbol, el boxeo, el tenis o el beibol, y superar la condición de pertrenecer a una minoría a veces puede convertirse en una fortaleza. Son muy numerosas las personas destacadas en diversos campos, que son o han sido (en el caso de los ya fallecidos) zurdas. La dominancia lateral diestra o zurda tiene que ver con el predominio de uno u otros hemisferio cerebral en el control de la actividad motora: en los zurdos predomina en este sentido el hemisferio contrario (el derecho). También hay personas con lateralidad cruzada, distinda entre brazos, piernas y ojos. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez era zurdo (también en política). En1814, en Suecia, nace Anders Jonas Angström, importante físico y astrónomo al que se considera uno de los fundadores de la ciencia de la espectroscopia. En su honor se pondrá el nombre de Angströn a una unidad de longitud equivalente a 10 a la -10 metros. En 1920, muere en Caracas el historiador Manuel Landaeta Rosales (n. 1847), fue un historiador, investigador, compilador, político y militar venezolano. Dirigió la Biblioteca Nacional. Tuvo participación en acciones militares de la "Revolución Liberal Restauradora". En 1883, nace en Maturín, Cecilia Núñez Sucre, educadora y luchadora política, primera mujer electa al Senado de Venezuela (f. 1969). Fue opositora al gobierno del general Juan Vicente Gómez. En 1926, en Birán, región oriental de Cuba, nace Fidel Castro Ruz, quién fue el máximo líder de la Revolución Cubana, abogado, político, guerrillero, revolucionario, militar y gobernante presidente de Cuba (1976 a 2008). Encabezó un movimiento que en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista, y luego dirigió el Partido Comunista de Cuba. Cuba se convirtió en la primera república latinoamericana proclamada como socialista y la figura de Fidel inspiró junto a la de su compañero de lucha el Che Guevara, a muchos movimientos revolucionarios en el mundo. Algunas obras escritas por él: "La historia me absolverá", "Hay que pensar en el futuro", "La victoria estratégica", "Mañana será demasiado tarde", "La paz en Colombia"... Otras refreridas a su pensamiento: "El pensamiento martiano de Fidel", "El Che en la memoria de Fidel". Renuncia a la presidencia de Cuba en febrero de 2008 (cercano a los 82 años), relevándolo en el poder en ese momento su hermano Raúl. Falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016, con más de 90 años de vida. Es el aniversario número 99 de su nacimiento. Momento propicio para evaluar el proceso y destino de aquella revolución, así como de su liderazgo a la vista de las realidades de hoy. Ver: Frases y consignas de Fidel con las que recordamos su legado.- Maricarmen Gómez F.- www.aporrea.org/ideologia/a323952.html En 1932, nace el actor y humorista Napoleon Deffit (f. 1988). Participó en comedias y programas de humor junto a "Joselo" y en la famosa Radio Rochela. En 1938, nace en Güiria, estado Sucre de Venezuela, el boxeador profesional Luis "Lumumba" Estaba, Campeón Mundial del peso minimosca entre 1975 y 1977. En 1960 se independiza de Francia la República Centroafricana. En 1961 comienza la construcción del "Muro de Berlín", que culmina en tan sólo 24 horas con sus 160 kilómetros de longitud. Para los alemanes del Este (RDA) el Muro de Berlín se llamaba Muro de Protección Antifascista, mientras que del lado oeste de Europa (RFA) era denominado como "Muro de la Vergüenza". Separaba a la zona de Alemania de la que los soviéticos expulsaron a las tropas de Hitler, mientras que del otro lado era la zona que fue recuperada por los "aliados" en la II Guerra Mundial. Fue símbolo de la llamada "Guerra Fría" entre la URSS y Occidente. En 1963 un grupo comandado por la Juventud Peronista ingresa al Museo de Historia Nacional en Buenos Aires (Argentina) y se apropia del sable corvo del general José de San Martín. En 1963, en Madrid (España), la dictadura franquista condena a muerte a Francisco Granados y Joaquín Delgado, dos anarquistas acusados de realizar atentados del 29 de julio. En 1969, los astronautas Neil Amstrong, Edwin Aldrin Jr, y Michael Collins son recibidos por los neoyorquinos, en celebración de la primera caminata humana en la luna. En 1971, es fundado el conjunto musical Serenata Guayanesa, declarado Patrimonio Cultural de Venezuela (UNESCO, 2016). La agrupacion es un cuarteto vocal que se acompaña con instrumental de la música típica y folclórica Venezolana. En combinación de voces se armonizan en contrapunto. Los integrantes del grupo musical son: ¿Cómo se llaman los integrantes de Serenata guayanesa? Ivan Perez Rossi (barítono), Hernán Gamboa (barítono y cuatrista) que falleció, César Pérez Rossi (Instrumento de percusión), Miguel Angel Bosch (cuatro, guitarra), Mauricio Castro (percusión). Escuchar a Serenata Guayanesa. En 1976 se funda en Topeka (Kansas) la Organización Internacional de Zurdos. En 1978 en Beirut (Líbano), un atentado con bomba en un edificio que alberga organizaciones palestinas causa la muerte a más de 175 personas. En 1987, en Estados Unidos, el actor y presidente Ronald Reagan asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contras. En 1990, muere en Caracas el escultor y pintor venezolano Alejandro Otero (n. 1921). Considerado junto a Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela. En 1999 es asesinado el periodista, humorista y activista colombiano Jaime Garzón. En 2004, en Atenas (Grecia), se inician los XXVIII Juegos Olímpicos, con la presencia de 202 países. Hubo 301 pruebas en 28 deportes. Se clausuraron el 29 de agosto. En 2005, un juez de Mississippi (EEUU) libera bajo fianza a un ex pastor Bautista y miembro del grupo supremacista racial blanco Ku Klux Klan, condenado por asesinar a tres activistas de los derechos civiles 40 años atrás; caso que inspiró una película. El hombre, de 81 años, llamado Edgar Ray Killen, recibió autorización para permanecer en libertad mientras estaba siendo evaluada una apelación de su condena bajo alegato de que había sido un homicidio "no intencional". Hacía poco que Killen había sido considerado culpable y condenado a 60 años de prisión. El crimen de 1964 impactó a la opinión pública norteamericana y dio un nuevo impulso al movimiento por los derechos civiles en el país. La muerte de los tres activistas inspiró la película Mississippi en Llamas (1988), del director Alan Parker, protagonizada por Gen Hackman y Willen Dafoe. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n64494.html En 2016, el nadador estadounidense Michael Phelps se convierte en el mayor medallista olímpico de la historia hasta entonces. Mientras en 2016 los pueblos originarios del Caura, en Venezuela, tenían 20 años esperando título de demarcación (de 4 millones de hectáreas), un nuevo megaproyecto minero amenazaba con desplazarlos: el Arco Minero del Orinoco (AMO), para el desarrollo de minería a gran escala, con la convocatoria a empresas mineras transnacionales. Ver: Comunidades indígenas opinan (VIDEO) Minería, sindicatos y Arco Minero del Orinoco, combinación mortal para los indígenas de El Caura; un arco mortal https://www.aporrea.org/contraloria/n295316.html En 2017, el Ejército sirio recupera, con apoyo de Rusia, el último bastión del Ejército Islámico (EI) en la provincia de Homs (Siria). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n312980.html En 2017, grupos de extrema derecha estadounidense participan en una polémica marcha organizada por supremacistas blancos en Virginia, con figuras de la derecha nacionalista estadounidense, como David Duke, antiguo líder del Ku Klux Klan: "Vamos a cumplir con las promesas del presidente Donald Trump y retomar el país", dijo a CNN. Los grupos de la derecha radical, entre los que también figuraban grupos neonazis, querían denunciar y oponerse en forma unitaria al proyecto de Charlottesville de retirar de un espacio municipal la estatua del general confederado Robert E. Lee, quien luchó a favor de la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n312985.html En 2020 fallece de Covid-19 Darío Vivas, dirigente del PSUV (Venezuela), quien ejerció varios altos cargos en el gobierno de Chávez y en el de Nicolás Maduro, entre ellos el de Jefe de Gobierno del Distrito Capital (Caracas). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n357917.html En 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a China a compartir informaciones sobre los primeros casos de covid-19, al ser aún desconocido el origen del SARS-CoV-2, aparecido en ese país, para esclarecer las diversas teorías sobre la procedencia del virus, entre ellas la de que había salido de un laboratorio. La OMS pidió despolitizar la investigación sobre el origen de esta pandemia, que luego mató (y sigue matando, aunque atenuada) a millones de personas y fue capaz de provocar una recesión económíca global desde la detección de sus primeros casos en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n366923.html Hoy la OMS alerta que se observa de nuevo un incremento del 80 % de los casos en el mundo después de haber hecho retroceder considerablemente la enfermedad y los contagios. En 2022, es acusado de intento de asesinato el agresor del escritor Salman Rushdie, que lo atacó por escribir el libro "Versos Satánicos", que mencionaba a Mahoma y fue considerado por los islamistas como blasfemo contra el Islam. Ver:www.aporrea.org/internacionales/n375809.html En 2023, suceden protestas en Puerto Ordaz (región de Guayana, estado Bolívar de Venezuela) por la condena de 16 años impuesta a seis sindicalistas. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n385324.html

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.