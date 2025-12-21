Abatido alias "Potro Loco", implicado en el asesinato de cuatro uniformados en Aragua

CICPC enfrenta en un operativo a sospechoso de ataque de delegación policial en Aragua Credito: Agencias

En un despliegue de alta intensidad realizado en el sector Múcura I del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, comisiones mixtas de seguridad neutralizaron a Enrique Nieves, apodado "Potro Loco". El sujeto era señalado como uno de los principales responsables de la emboscada que cobró la vida de cuatro funcionarios policiales y militares el pasado viernes en la entidad.

El operativo y la recuperación de evidencia

El procedimiento fue ejecutado por unidades combinadas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Aragua y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Según el reporte oficial, Nieves pertenecía al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O.) conocido como "Mamá Osa".

Durante el enfrentamiento, las autoridades recuperaron una pistola Glock calibre 9mm. Tras las experticias de balística, se determinó que el arma pertenecía a uno de los oficiales asesinados durante el ataque del viernes, habiendo sido sustraída como "trofeo" por los delincuentes tras la emboscada.

Antecedentes: Una emboscada fatal en Turagua

La búsqueda de "Potro Loco" se inició tras el sangriento ataque registrado en el sector Turagua, municipio José Ángel Lamas. En ese incidente, una comisión de seguridad fue sorprendida por delincuentes armados con fusiles de alto calibre. Las víctimas fatales de este atentado fueron identificadas como:

Capitán (GNB) Andrés Bisamón León.

Efectivo (GNB) A. Caraballo C.

Primer Oficial (PNB) José Landaeta.

Inspector (PoliAragua) Ávila Enriquez, jefe de operaciones de la Estación Municipal de Lamas, quien falleció tras ingresar al Hospital Central de Maracay.

Despliegue permanente en la entidad

La caída de Enrique Nieves no pone fin al operativo. El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha ordenado mantener un despliegue de saturación en diversos sectores estratégicos de Aragua. El objetivo es desarticular por completo al G.E.D.O. "Mamá Osa" y capturar al resto de los integrantes implicados en la planificación y ejecución del ataque contra la comisión mixta.

Hasta el momento, los cuerpos de seguridad mantienen puntos de control y patrullaje en las zonas rurales y urbanas de los municipios Lamas y Ezequiel Zamora para evitar la huida de otros sospechosos vinculados a esta banda criminal.

Para reportar cualquier información de interés criminalístico de forma anónima, las autoridades instan a la ciudadanía a utilizar los canales del Cicpc o el sistema de emergencias Ven911.