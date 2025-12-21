Venezuela afirma que Irán le ofreció apoyo para "enfrentar la piratería" de EEUU

Yván Gil, Canciller de Venezuela Credito: Web

21-12-25.-El Gobierno de Irán ofreció este sábado cooperación integral a Venezuela para enfrentar el despliegue militar y las acciones navales de Estados Unidos en el mar Caribe. El canciller venezolano, Yván Gil, informó sobre una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que abordaron la reciente incautación de buques petroleros.



Gil detalló en su canal de Telegram que ambos ministros analizaron «los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano». Según el funcionario, Teherán manifestó su respaldo ante la presión ejercida por Washington en aguas internacionales.



Venezuela recibió «una muestra plena de solidaridad del Gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar», afirmó Gil. La administración venezolana sostiene que estas acciones violan la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.



El contacto diplomático ocurre tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear el tránsito de todos los petroleros sancionados. Washington justifica estas medidas al señalar al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, organización que vincula con el narcotráfico. Por su parte, Caracas califica estos argumentos como un pretexto para forzar un cambio de mandato.



La tensión aumentó luego de que medios estadounidenses reportaran el abordaje de un nuevo buque sancionado cerca de costas venezolanas. Previamente, el 12 de diciembre, Irán calificó de «piratería estatal» la incautación de otro petrolero con crudo venezolano.



EE. UU. mantiene además sanciones contra 29 buques vinculados a la «flota fantasma» iraní por presunta evasión de restricciones internacionales.

