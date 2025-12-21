Padrino López ordena crear Cuerpos Combatientes en empresas públicas y privadas

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa Credito: Web

21-12-25.-En el marco del “Sábado de Milicia”, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció una reestructuración de los Cuerpos Combatientes con el objetivo de integrarlos formalmente en todos los sectores productivos del país, tanto públicos como privados.



El titular de la cartera de Defensa explicó que esta medida busca garantizar la continuidad operativa y la seguridad de las unidades de trabajo, al tiempo que fortalece la capacidad productiva nacional. En ese sentido, instruyó la actualización inmediata del registro de estas unidades como parte del proceso de reorganización.



“La orden es que toda empresa, pública o privada, tenga su unidad para garantizar la producción y también para defenderla”, enfatizó Padrino López, al calificar esta acción como una “tarea estratégica” para el Estado venezolano.



Asimismo, el ministro vinculó el fortalecimiento de los Cuerpos Combatientes con la defensa del modelo político e independentista del país frente a presiones externas. Según señaló, la postura soberana de Venezuela genera tensiones con intereses internacionales que, a su juicio, buscan influir en la administración nacional.



“Mientras aquí en Venezuela haya un proyecto antioligárquico, vamos a tener la bota del imperialismo sobre nosotros, porque querrán someternos por su arrogancia y prepotencia”, aseveró el jefe castrense durante su intervención.

