Efemérides 21 de diciembre: Primera Constitución de Venezuela (1811) - Convención sobre Eliminación de la Discriminación Racial (1965)

Selección de efemérides del día de hoy: Destacamos las siguientes: Día del Solsticio de Invierno (en el Norte), Día del Espíritu de la Navidad, y de la Meditación

En su sermón de Adviento, Fray Pedro de Córdoba denuncia los abusos a los indios en el "Nuevo Mundo" (1511).

En Caracas, es sancionada la Primera Constitución de Venezuela y de América Latina en 1811.

Se crea el tratado Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965). Siguen efemérides: Día del Solsticio de Invierno en el Norte y de Verano en el Sur. Hay dos solsticios que ocurren anualmente: uno alrededor del 21 de junio (comúnmente conocido como , "Solsticio de verano" por ser el primer día de verano y el más largo del año) y el 21 de diciembre (comúnmente conocido como "Solsticio del invierno" por ser el primer día de invierno y el más corto). Ésto en el hemisferio Norte, porque en el Sur es al revés y las estaciones se invierten. De manera que, por ejemplo, en Argentina y Chile, en el cono sur de América, se está iniciando el verano. Día Mundial de la Meditación. Es una fecha fijada por la Organización: Naciones Unidas (ONU) para su celebración anual, como Resolución de la Asamblea General del 6 de diciembre de 2024, con el objetivo de "promover el bienestar físico, mental y emocional a través de la práctica de la meditación". Coincide con el solsticio, porque está asociado a la renovación y la transición y por eso la ONU eligió tal fecha para el Día Mundial de la Meditación, para simbolizar el paso de la oscuridad a la luz. Nuestro comentario es que la luz está más asociada al solsticio de veranbo que es en el hemisferio sur, mientras que en el invierno en el norte predomina la oscuridad. Celebración del "Espíritu de la Navidad". También es una tradición asociada al solsticio de invierno y simboliza, además de su sentido religioso que la aproxima a la conmemoración del nacimiento de Jesús y del día de Navidad, una renovación de las energías espirituales y comienzo de un nuevo ciclo de vida. El solsticio marca un cambio de estación y un punto de inflexión que es el paso por la noche más larga del año en el hemisferio norte y el inicio del retorno progresivo de la luz, con el lento alargamiento de las horas de iluminación de los días. Esta fecha se interpreta como un momento de renovación, introspección y apertura a nuevas energías. Por ello se conecta con el Día de la Meditación reseñado en la efeméride anterior. Se le ha querido dar un significado de "abundancia, prosperidad y gratitud", aunque los imperios y los estados genocidas no creen en eso más allá de las prácticas comerciales navideñas, pues justamente en estas fechas suelen atacar a otros pueblos, por lo que ese "espíritu" queda más para la solidaridad entre los de abajo. En 1511, Fray Pedro de Córdoba realiza la primera denuncia contra los abusos a los indios en el Nuevo Mundo (América), dentro de las filas de la sociedad colonial. Era un misionero y fraile dominico español, uno de los pioneros de la evangelización en América y considerado protector de los Pueblos originarios. El 21 de diciembre de 1511, escribió y pronunció un sermón de Adviento que denunciaba la explotación esclavista y los abusos cometidos contra los indígenas por parte de los encomenderos, en violación de las leyes impuestas por los Reyes Católicos. Por ello fue reprendido, pero en lugar de dar marcha atrás endureció su discurso con otro sermón en el que proclamaba que no había diferencias raciales a los ojos de Dios, que la esclavitud y la servidumbre eran ilícitas, por lo que se debía restituir a los indios su libertad y sus bienes. Para él, la conversión al cristianismo sólo debía ser con el ejemplo y no de manera violenta. Su enfrentamiento con el virrey y con los encomenderos contribuyó a que se promulgasen las Leyes de Burgos (1512) y Valladolid (1513), que para ese entonces fueron vistas como notablemente protectoras de los indios, aunque en realidad no fuesen acatadas en la práctica por los poderes institucionales, fácticos y económicos. Después de sus denuncias, Fray Pedro de Córdoba continuó su labor evangelizadora y educativa en el caribeño Santo Domingo (La Española). En 1513, regresó a España en medio de disputas entre los poderes y en torno al tema de los indígenas. Posteriormente, persistió en su misión hasta morir en el 4 de mayo de 1521. Su labor quedó registrada como un legado defensor de los derechos de los pueblos originarios, aunque ya fuese "por las malas" o "por las buenas", la evangelización estaba, sin duda al servicio de la dominación ideológico-política y cultural de la España colonialista. Los "encomenderos" eran una figura clave en la institución del régimen colonial para los indígenas, llamada "encomienda". En el contexto de la colonización española en América y Filipinas, un encomendero era una persona a quien, por Merced Real, se le habían encomendado indígenas en cualquiera de los territorios administrados por los españoles. El encomendero tenía la obligación de hacer enseñar la doctrina cristiana y defender -supuestamente- a sus encomendados, pero a la vez, los indígenas encomendados tenían que trabajar la tierra y producir para el encomendero, que pagaba impuestos a la corona por el provecho que recibía del trabajo de los nativos. Los encomenderos eran por lo tanto ricos terratenientes de grandes plantacioneso espacios con recursos naturales, y los indígenas su peonada. Obviamente, los primeros en denunciar abusos fueron los propios indígenas que los sufrían, y esta realidad recogida y constatada por el fraile, fue tomada como la "primera". Se funda la Ciudad de Santo Tomé de Guayana actual Ciudad Bolívar (1595). Su fundador fue Don Antonio de Berrío, militar y explorador español nacido en Segovia (España), gobernador de la Provincia de Guayana y figura clave en la búsqueda de El Dorado. La situó a dos leguas de la desembocadura del río Caroní sobre el Orinoco (unos 11 Km), en un sitio que los historiadores identifican como el actual sector La Laja de San Félix, estado Bolívar. Sería conocida como Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco en 1764 y posteriormente pasaría a llamarse Ciudad Bolívar (1846), en honor al Libertador Simón Bolívar. En Caracas, es sancionada la Primera Constitución de Venezuela y de América Latina en 1811. Ver texto de la Constitución Federal Ver referencia en Wikipedia En 1901, en Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo en unas elecciones, en este caso comunales. En 1907: Masacre en Iquique en Chile. Se produce la matanza de la escuela "Domingo Santa María", en la ciudad de Iquique, al norte de Chile, en el pico de la huelga de trabajadores del salar, que reclamaban mejores condiciones laborales y sociales. El Ejército disparó sobre huelguistas y sobre hombres, mujeres y niños que se encontraban en la escuela. Los militares reconocieron casi 200 víctimas, mientras que los obreros contabilizaban 3600 personas asesinadas en la masacre. Este acontecimiento histórico de la clase obrera chilena inspiró en 1970 la Cantata de Santa María de Iquique, del grupo musical Quilapayún, incluída en un disco prohibido por la dictadura pinochetista. Se publica el primer crucigrama de la historia por Arthur Wynne en el periódico New York World (1913). Nace Augusto Monterroso (1920), también conocido como Tito Monterroso, un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México, conocido por sus relatos breves. Escritor de cuentos, fábulas, narrador y ensayista, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, año en que se publicó la primera edición de obras completas y otros cuentos, conjunto de incisivas narraciones donde comienzan a anotarse los rasgos fundamentales de su narrativa: una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro. Se crea la Parroquia San Agustín en Caracas (1936). Se estrena la película Blancanieves y los Siete Enanitos (1937). Fue el primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Ángeles, California. Nace Jane Fonda (1937), actriz, escritora y activista política estadounidense ganadora dos veces del premio Oscar y nominada en siete ocasiones. En1937, Disney estrena "Blancanieves y los siete enanitos" como el primer largometraje de dibujos animados. Nace Paco de Lucía (1947), músico español, guitarrista y compositor de flamenco. Escuchar a Paco de Lucía Se crea el Tratado Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965). Se lanza el Apolo 8 (1968). Primera misión tripulada en salir de la órbita terrestre, llegar y orbitar a la Luna. El lanzamiento fue desde Cabo Cañaveral y fue tripulada por Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders. Se inaugura el Aquarium de Valencia en Venezuela (1975). En 1975, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, identificado por la prensa como «Carlos, el Chacal», participa en la toma la sede de la OPEP en una acción realizada en nombre del Frente Popular para la Liberación Palestina. Permanece todavía en prisión en la actualidad, en Francia. En España, se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia (1980), nación de los gallegos, que había perdido durante el franquismo la autonomía obtenida con la República. Esto significó un avance para el nacionalismo gallego, que sin embargo mantiene aspiraciones de independencia nacional, como nación separada o en el marco de una nueva configuración federal dentro de un régimen republicano en lugar de estar supeditada a una monarquía parlamentaria como la que impera en el Estado Español. Se inaugura el Monumento a la Virgen de la Paz en la ciudad de Trujillo (1983). Es una colosal escultura conmemorativa de la Virgen María, realizada completamente en concreto, levantada a 11 Km al suroeste de la ciudad de Trujillo, en Venezuela. La estatua mide 46, 72 metros de altura y es considerada la escultura habitable más alta de América. Dicha escultura está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. En 1984, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Vega 2, la segunda de las dos destinadas al estudio del planeta Venus y el cometa Halley. Se estrena la película Una Mente Brillante (2001), dedicada a la figura de John Nash, creador de la Teoría de Juegos, cuyo aporte en área económica (y social) fue reconocido con el premio Nobel en Economıa. Estudia, busca explicar y se aplica a las interacciones que los humanos tienen entre sí (e incluso otros seres vivos), especialmente en el plano social y en la toma de decisiones. Fue formulada en 1951. En diciembre de 2008, el gobierno de Hugo Chávez confisca el Centro Comercial Sambil de la Candelaria tras dictar la expropiación en 2006, simbolizando la posición del proceso revolucionario bolivariano frente al consumismo capitalista. Fue usado por algún tiempo para albergar a víctimas de las lluvias y desastres naturales. El gobierno de Maduro revirtió la decisión del líder revolucionario y procedió a devolver el centro comercial expropiado en el marco de una política distinta hacia el sector privado y a las transnacionales. Se funda el Banco Bicentenario en Venezuela (2009). En 2009, Lionel Messi gana el trofeo al Jugador Mundial de fútbol de la FIFA, superando en esta oportunidad a Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández. Último día del decimotercer baktún (ciclo de 144.000 días) en la cuenta larga del calendario maya (2012). En 2014, fallece Horacio Ferrer (n. 1933), un escritor, poeta e historiador del tango uruguayo, nacionalizado argentino, que compuso más de doscientas canciones y escribió varios libros de poesía e historia del tango. Varios los compuso con Astor Piazzolla, como "Balada para un loco" -incluida entre las 100 mejores canciones latinas de la historia-, "Chiquilín de Bachín", "Balada para mi muerte" y la operita "María de Buenos Aires". Fue presidente de la Academia Nacional del Tango en la República Argentina hasta su muerte. En 2016, Alejandro "Lobo" Guerra se convierte en el primer venezolano en ser elegido "Jugador Más Valioso" de la Copa Libertadores (campeonato de ligas de fútbol). En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, destapa el Caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en el presente siglo en América Latina. La empresa constructora Odebrecht fue señalada de sobornar por décadas a gobernantes de al menos doce países para conseguir contrataciones públicas. En 2021y 2022, tanto en Venezuela, como en el exterior se pronuncian en solidaridad con la causa de las y los trabajadores presos en nuestro país. Concretamente, en 2021 la campaña incluyó tomarse una foto con un cartel y ponerla en las redes sociales con la etiqueta #NavidadSinTrabajadorxsPresxs Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n370184.html Actividades similares se vienen realizando al finalizar todos los años en el mes de diciembre. En 2022, los trabajadores de la transnacional maderera MASISA que opera en Anzoátegui y Guayana, exigían amparo del Art 149 de la LOTTT contra el "apartheid" patronal o discriminación laboral debida a la figura de los "no convocados" o "no requeridos". Con esta figura, tanto esta transnacional como otras empresas privadas y públicas someten a un sector de trabajadores a su disposición con una remuneración mínima, privados de la mayoría de los beneficios laborales, que son apartados de la producción activa al antojo patronal, sobre todo cuando pretenden reclamar derechos o ejercer acciones sindicales. En un país donde el salario es casi cero ésto equivale a un despido indirecto o a un castigo, y para ello el empresariado generalmente cuenta con la "vista gorda" o el aval de los autoridades del Trabajo. Su lucha continúa. Ver: Trabajadores de Masisa dan lucha contra la discriminación laboral debida a la figura de los "no convocados" (aporrea.org) En respuesta a las acciones laborales encabezadas por Jean Mendoza para la defensa de los derechos de los trabajadores, la transnacional y el sistema judicial venezolano someten a este dirigente a un juicio con la utilización de la antidemocrática y represiva Ley Contra el Odio y el caso se ha convertido en foco de una campaña nacional e internacional de solidaridad con el dirigente sindical. En 2023. para estas fechas. la cifra de muertos en Gaza alcanza los 20.000, según el gobierno de Hamás, desde el 7 de octubre del mismo año; contabilización que incluía a unos 8.000 niños o menosres y a 6.200 mujeres entre las víctimas mortales. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388890.html