Delcy Rodríguez: Venezuela alcanzó meta de 1.200.000 bpd prevista para este año

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, la también Ministra de Hidrocarburos, subrayó que el país «se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026».
Rodríguez resaltó que la meta de producción se logró a través del «Plan de Independencia Productiva» que desarrolla el Ejecutivo nacional.
También remarcó que la producción petrolera nacional y los trabajadores de la industria de hidrocarburos enfrentan y derrotan «el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos».