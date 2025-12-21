Delcy Rodríguez: Venezuela alcanzó meta de 1.200.000 bpd prevista para este año

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció este sábado 20 de diciembre que la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) alcalzó «la meta de 1.200.000 barriles prevista para este año».

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, la también Ministra de Hidrocarburos, subrayó que el país «se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026».

Rodríguez resaltó que la meta de producción se logró a través del «Plan de Independencia Productiva» que desarrolla el Ejecutivo nacional.

También remarcó que la producción petrolera nacional y los trabajadores de la industria de hidrocarburos enfrentan y derrotan «el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos».




