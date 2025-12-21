(VIDEO) EEUU intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela

21-12-25.-La Marina de EE. UU. interceptó e incautó un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, revelaron tres fuentes a la agencia Reuters este sábado, solo unos días después de que el presidente, Donald Trump, anunciara un «bloqueo» de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país caribeño.

Esta sería la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y se produce en medio de un importante despliegue militar estadounidense en la región.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no especificaron el lugar exacto de la operación, pero añadieron que la Guardia Costera estaba al mando.

La Guardia Costera y el Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

«Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela», dijo Trump el martes.

Desde que las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela la semana pasada, se ha implementado un embargo efectivo, con buques cargados con millones de barriles de petróleo permaneciendo en aguas venezolanas para evitar ser incautados.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente.

Si bien muchos buques que transportan petróleo desde Venezuela están sujetos a sanciones, otros que transportan petróleo y crudo del país, así como de Irán y Rusia, no han sido sancionados, y algunas compañías, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

*Con información de Reuters y RSS