Vicepresidente Diosdado Cabello inauguró nuevo Módulo de Auxilio Vial Francisco Miranda en la Autopista Regional del Centro

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, inauguró este sábado, un nuevo Módulo de Auxilio Vial Francisco Miranda en la Autopista Regional del Centro. La puesta en servicio de esta infraestructura, ubicada en el kilómetro 54 con sentido a Caracas, busca garantizar la seguridad y la atención inmediata de los ciudadanos que transitan por esta vía.

Durante el acto, Cabello Rondón explicó que este es el segundo módulo de su tipo puesto en funcionamiento en esta importante arteria vial. Anteriormente, se había inaugurado uno a la altura de Paracotos, con dirección a Maracay, "este se construyó en sentido Caracas. Es una edificación completamente nueva".

El módulo cuenta con instalaciones diseñadas para ofrecer un servicio integral. En primer lugar, dispone de todas las comodidades para los funcionarios, tanto femeninos como masculinos. Además, incluye un servicio médico permanente, baños de uso público y un área específicamente diseñada para el descanso de los conductores.

La dotación operativa del módulo es amplia. Contará con patrullas, una ambulancia y una grúa. Este último servicio será gratuito para cualquier persona que lo requiera, con el fin de remolcar vehículos con fallas hasta el lugar seguro que representa la instalación. "De ahí en adelante, la persona puede ser atendida de acuerdo a la situación que tenga", afirmó.

Igualmente, el capitán Diosdado Cabello indicó que esta acción está dentro de la política de seguridad integral del Gobierno Bolivariano.

"Es parte de darle a nuestro pueblo no sólo la máxima seguridad en el tema de la delincuencia, sino también darle seguridad y tranquilidad", expresó. La iniciativa busca que los ciudadanos identifiquen estos puntos y a los funcionarios como aliados en esta importante arteria vial.