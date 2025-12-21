Gaceta Oficial 6931 del miércoles 8 de octubre de 2025

Official Gazette 6931 of Wednesday, October 8, 2025

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5167, que prorroga por sesenta (60) días la vigencia del Decreto 5157, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6924 Extraordinario, de fecha 8 de agosto de 2025.

►Continuar Leyendo: Gaceta extraordinaria nº 6.931 miércoles 08 de octubre 2025