La Trampa de Enero: cómo anticiparse al mes más largo del año

21-12-25.-Para muchos hogares venezolanos, enero no es simplemente el inicio del calendario: es un ejercicio de supervivencia financiera. Tras un diciembre marcado por ingresos extraordinarios, gastos acelerados y un entorno inflacionario persistente, el primer mes del año se convierte en una cuesta empinada que exige planificación anticipada y disciplina presupuestaria.



La firma Ecoanalítica describe este fenómeno como «La Trampa de Enero», una combinación de desajustes temporales, inflación y hábitos de consumo que hace que el mes se sienta interminable.



La dinámica es sencilla, aunque sus efectos no lo parezcan. Las utilidades y bonos llegan a inicios de diciembre; el gasto fuerte ocurre entre el 24 y el 31; y el siguiente ingreso real no aparece hasta finales de enero. En la práctica, los hogares reciben recursos para 15 días, pero deben financiar 45. Esta brecha —que Ecoanalítica denomina «La Brecha de Enero»— explica por qué el mes se percibe como un período de 90 días.



Inflación: el enemigo que avanza mientras no miras

El cierre de año suele venir acompañado de ajustes de precios por parte de las empresas, lo que garantiza que los bienes no perecederos y los productos de higiene sean más costosos en enero. Guardar reservas en bolívares durante diciembre implica perder poder de compra en cuestión de días. La recomendación técnica es inequívoca: proteger el presupuesto esencial convirtiéndolo de inmediato a divisas o instrumentos estables.



Más allá de los grandes desembolsos navideños, existe un enemigo silencioso: las salidas improvisadas, los pequeños regalos y el transporte en fechas festivas. Estos gastos, aparentemente menores, pueden drenar hasta 30% del presupuesto sin que el consumidor lo perciba. El uso despreocupado de efectivo o tarjetas para ocio acelera el agotamiento de recursos. La regla práctica es simple: asignar un monto fijo para entretenimiento y detenerse cuando se agote.