Venezuela rechaza y condena el "robo y secuestro" de nuevo buque petrolero

21-12-25.-Venezuela condenó este sábado (20.12.2025) el "robo y secuestro" por parte de Estados Unidos de un segundo buque venezolano cargado con petróleo y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno chavista.



En un comunicado, el Ejecutivo de Venezuela, que Washington considera "ilegitimo", calificó el hecho como un acto de "piratería".



El país suramericano advirtió que ejercerá "todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los Gobiernos del mundo".



"El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado", afirmó.



"Estos actos no quedarán impunes", reza el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.



El Gobierno de EE.UU. confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que EE.UU. "continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región": "Los encontraremos y los detendremos", agregó en la publicación, que incluye un video con imágenes desclasificadas de la operación.



Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo.



Trump ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.



En este contexto, Irán ofreció a Venezuela su cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de EE.UU., según dijo este sábado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, tras una llamada con su homólogo iraní, Abás Araqchí.



*Con información afp, efe y rss










