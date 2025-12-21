¿Qué es y cómo funcionaría el sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada propuesto por Donald Trump?

Una vez terminada, Trump afirma que la Cúpula Dorada será capaz de derribar misiles hipersónicos, balísticos y de crucero avanzados, así como drones, incluso si se lanzan desde la otra punta del mundo o desde el espacio Credito: Agencias

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para un sistema de defensa Cúpula Dorada de fabricación estadounidense que protegería al país de la amenaza de ataques con misiles extranjeros. Trump afirma que este será el primer proyecto para poner armas estadounidenses en el espacio y que estaría operativo al final de su mandato, en 2029.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., declaró a los periodistas que la Cúpula Dorada es una "inversión generacional en la seguridad de Estados Unidos". Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el proyecto Cúpula Dorada, incluyendo quién está trabajando en él y qué armas podrían estar implicadas.

¿Qué podría hacer la Cúpula Dorada?

Una vez terminada, Trump afirma que la Cúpula Dorada será capaz de derribar misiles hipersónicos, balísticos y de crucero avanzados, así como drones, incluso si se lanzan desde la otra punta del mundo o desde el espacio. La cúpula, descrita como el "mejor sistema del mundo" por Trump, tendrá un porcentaje de éxito "cercano al 100%", afirmó.

Una fuente anónima declaró a Associated Press que la Cúpula Dorada contaría con capacidades terrestres y espaciales capaces de detectar y detener misiles en las cuatro fases principales de un posible ataque: detección, interceptación en la fase más temprana del vuelo, detención a medio camino o detención mientras descienden hacia un objetivo.

El Gobierno de EE.UU. también ha estado desarrollando tres opciones, incluidos interceptores basados en el espacio, dijo la fuente. Se espera que algunos de los primeros sistemas procedan de líneas de producción ya existentes. En la rueda de prensa de principios de semana, los senadores mencionaron a L3Harris Technologies, Lockheed Martin y RTX (antes Raytheon) como posibles contratistas.

L3Harris anunció en abril que ampliaba una planta en el estado de Indiana para trabajar en tecnología en órbita para la Cúpula Dorada. Lockheed Martin afirma en su página web que su objetivo es entregar las primeras defensas Golden Dome a finales de 2026.

También enumera algunas de las armas existentes que podrían formar parte del proyecto, como el sistema Command Control Battle Management Communications (C2BMC), que según la empresa permite a los mandos tomar decisiones sincronizadas sobre ataques con misiles en cualquier fase del vuelo.

Trump destinó una partida inicial de 25.000 millones de dólares (22.160 millones de euros) al proyecto de la Cúpula Dorada en su propuesta de ley de desgravación fiscal, aprobada el jueves por la Cámara de Representantes de EE.UU., y se calcula que el coste total del proyecto ascenderá a 175.000 millones de dólares en tres años (155.000 millones de euros).

Por otra parte, un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense cifraba el coste de los interceptores espaciales que podrían utilizarse en el sistema en 161.000 millones de dólares (142.700 millones de euros) para la alternativa de menor coste o en 542.000 millones de dólares (480.330 millones de euros) para la opción de mayor coste.

¿Dónde más hay un sistema de Defensa multicapa?

Trump dijo que la Cúpula Dorada desarrollaría nuevas tecnologías, pero también integraría algunas que ya tiene, lo que podría incluir armas conjuntas desarrolladas con los israelíes para su sistema de Defensa por capas.

Conocido comúnmente como Cúpula de Hierro, el sistema de Israel es capaz de detectar el fuego entrante y desplegarse sólo si el proyectil se dirige hacia un centro de población o una infraestructura militar o civil sensible. Israel utiliza una combinación de Arrow, David's Sling y Cúpula de Hierro para protegerse de misiles de largo, medio y corto alcance.

El sistema de armas Arrow es una familia de misiles interceptores que "vigila, detecta, rastrea y mata" los ataques entrantes "lejos de su objetivo", con un sistema de control totalmente automatizado, según un comunicado de las Industrias Aeroespaciales Israelíes (IAI). Fue desarrollado por la IAI en cooperación con la estadounidense Boeing.

David's Sling, el sistema de defensa de medio alcance desarrollado por la israelí Rafael Advanced Defense Systems y la estadounidense RTX, ofrece defensa 'hit-to-kill' contra misiles balísticos, aviones enemigos y drones. La Cúpula de Hierro trabaja entonces exclusivamente para disuadir las amenazas de corto alcance.

Las autoridades israelíes afirman que el sistema no es eficaz al 100%, pero aún así le atribuyen haber desempeñado un papel fundamental en la defensa del país frente a varios disparos de cohetes y misiles procedentes de Irán y de grupos de milicianos en el conflicto entre Israel y Hamás iniciado el 7 de octubre de 2023.

Europa también está trabajando en su propia versión. En 2022, 21 países europeos lanzaron la iniciativa europea Sky Shield, por la que acordaron cooperar en la forma de adquirir y mantener los sistemas de defensa, y en la forma de apoyarse mutuamente.

Las armas que se adquieran para Sky Shield se integrarán en una misión ya existente de la OTAN que "protege el territorio de la Alianza... contra cualquier amenaza o ataque aéreo o con misiles", según la organización. Algunos países, como Alemania, han firmado contratos con los israelíes o los estadounidenses para adquirir el sistema de cohetes Arrow como parte de Sky Shield.