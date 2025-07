Efemérides 30 de Julio: Protestas por boletín CNE que da ganador a Maduro (2024) - Día contra la Trata de Personas

Es 30 de julio de 2025. Han transcurrido 211 días del año y faltan 154 días para su terminación. Hoy es miércoles. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 30 de julio: Día Mundial contra la Trata de Personas. Su propósito es concienciar a la gente contra este flagelo social y trabajar para acabar con la trata de personas. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó este día, para sensibilizar a la sociedad, a las personas y a los gobiernos, sobre este delito y violación de derechos a escala mundial. El lema de 2022 es: "Uso y abuso de la tecnología", por el aprovechamiento ilícito que hacen de Internet los traficantes y explotadores que se lucran de la trata de personas, pero también porque a través de Internet se puede ayudar a combatirla. Sobre todo es importante alertar a los más jóvenes para que no caigan en las redes de la trata de seres humanos, que los superexplota, priva de libertad y les esclaviza, llegando incluso a causarles la muerte. Las personas captadas o secuestradas por estas redes son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, a trabajos forzados, a la servidumbre doméstica sin derechos laborales, a extracción y comercialización de sus órganos corporales, a la mendicidad, al transporte de drogas, etc. Las estimaciones indican que al menos un tercio de las víctimas de la trata de personas son niños (varones) y dos terceras partes son mujeres y niñas o adolescentes de sexo femenino, lo cual engloba a millones de personas en el mundo. Según datos de la ONU, entre los grupos vulnerables están los desplazados, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de una guerra o una situación de crisis política que los fuerza a emigrar o a pedir refugio a otra nación. No es de extrañar, por tanto, que a menudo, entre las víctimas de la trata de personas, aparezcan venezolanas y venezolanos que se vieron en la necesidad de emigrar en condiciones inseguras y precarias, pues Venezuela es, lamentablemente uno de los países con más desplazados y refugiados. Todas estas personas requieren de nuestra solidaridad, empezando por nuestros propios compatriotas que andan expuestos por el mundo adelante. Día de los Mártires de la Revolución Cubana. En el año 1959 el Consejo de Ministros simbólico acordó declarar este día en que cayeron en combate Frank País, Raúl Pujols y René Ramos Latour, como día para honrar a todos los que ofrecieron su vida por la Patria, empezando por los caídos en lucha por la liberación iniciada el 10 de octubre de 1868 (la lucha independentista y contra las tiranías de principios del s. XX.) e incluidos, por su puesto, los que fueron parte del Movimiento 26 de Julio, pero también otros que murieron en la guerrilla boliviana con el Che. Se recuerdan al rendirles tributo los versos del procer y poeta José Martí: "Cuando se muere en brazos de la Patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida". Día Mundial de la Tarta de Queso. Día Mundial del Bordado. En 1731, el zambo Andresote derrota a oficiales del colonialismo español en Boca de Yaracuy (Venezuela). Andrés López del Rosario o Juan Andrés López del Rosario, más conocido con el apodo de "Andresote", fue un zambo (descendiente de indio y negro) cimarrón del siglo XVIII, que dirigió entre 1730 y 1732 una rebelión contra el monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en la Provincia de Venezuela. En 1730 encabezó la revuelta, en tierras del valle del río Yaracuy, junto a otros esclavos y negros libres de los Quilombos locales. Andresote tuvo el apoyo de hacendados criollos; así como de contrabandistas holandeses, enemigos de la Compañía, quienes proporcionaron armamento a los rebeldes, aunque éstos actuaban por cuenta propia. Pese a algunas victorias de los alzados en armas, el gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela enfrentó a Andresote y a su tropa de guerrilleros, y ofreció una recompensa monetaria por su cabeza, ejecutó sumariamente a los cimarrones, y despojó de bienes a los libertos colaboradores de la causa. En 1762, tropas inglesas ocupan la fortaleza del Morro, en La Habana, derrotando la resistencia de los españoles que ejercían el dominio de la Cuba colonial. En 1783, quien en su edad madura sería el Libertador Simón Bolívar es bautizado en la Catedral de Caracas con los nombres de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Sin embargo se dice que Simón Bolívar, ya como hombre adulto y consciente, al igual que Miranda, se conectó con la masonería y recibió su apoyo. En 1811 en Chihuahua, México, y a manos de los españoles es fusilado el cura párroco Hidalgo, que hizo el primer llamamiento de independencia en México, conocido como "Grito de Dolores" en la mañana del 16 de septiembre de 1810. En 1868, en el México independiente, se decretará en su honor el Estado de Hidalgo. En 1818 nace la escritora británica Emily Brontë, hermana de otras dos grandes escritoras: Charlotte y Anne. Su obra más importante es la novela "Cumbres borrascosas", publicada en 1847 bajo seudónimo y considerada un clásico de la literatura inglesa. En 1930, Uruguay conquista la primera Copa del Mundo de Fútbol, tras vencer a la Argentina por 4-2 en el marcador. En 1945, nace el actor boricua-venezolano Daniel Lugo, es un actor puertorriqueño y venezolano que ha participado en telenovelas y películas. En la década de los 90 filmó en Venezuela los largometrajes "Amaneció de Golpe", "La Primera Vez", "Cien Años de Perdón" y "Aventuras a Pesar Suyo" (película francesa filmada en territorio venezolano). En 1947 nació Françoise Barré-Sinoussi, una bióloga, investigadora y médica francesa, premio Nobel de medicina en 2008 por sus estudios de varios aspectos de la respuesta inmune adaptativa a la infección viral, el papel de las defensas inmunitarias innatas del huésped en el control del VIH / SIDA, factores que intervienen en la transmisión de madre a hijo del VIH, y las características que permiten que algunas personas con VIH, conocidos como supresores de élite o controladores, puedan limitar la replicación del VIH sin medicamentos antirretrovirales. En 1947 nació el físicoculturista y actor Arnold Schwarzenegger. Es un actor, empresario, político y exfisicoculturista profesional de origen austríaco y nacionalizado estadounidense. Ejerció como trigésimo octavo gobernador del Estado de California entre 2003 y 2011. En 1952 nació el músico, compositor y cantante venezolano Ilan Chester. Es un cantautor venezolano de origen israelí. Abarcó desde la música rock y pop, hasta la clásica, pasando por las baladas románticas y por la música tradicional folklórica venezolana, bajo su muy propio y particular estilo. Multi-instrumentista: Toca piano, bajo, bateria, órgano o teclado electrónico. Escuchar a Ilan. En 1963, nace la actriz Carolina Muzzioti, también presentadora, diseñadora de modas y modelo venezolana. Hizo telenovelas y cine: 2005 "El Caracazo" (cine), 1999 "Carita pintada" (TV), 1998 "El país de las mujeres" (TV), 1993 Rosangelica, 1991 La mujer prohibida (TV). En 1968, se produce la erupción del volcán Arenal en Costa Rica, que causa la muerte de 70 personas y la desaparición de otras 90. En 1971 la séptima misión de la NASA a la Luna y cuarta en haber alunizado tocó el suelo lunar con los astronautas David R. Scott, Alfred M. Worden y James B. Irwin. El módulo de descenso consiguió alunizar el 30 de julio. Scott realizó un reconocimiento del terreno a través de la escotilla superior del módulo lunar, durante 33 min. Tras descender del módulo de alunizaje "Falcon", los astronautas Scott e Irwin emplearon por primera vez un LRV (Vehículo Explorador Lunar o Lunar Roving Vehicle) que recorrió una distancia total de 27,9 kilómetros. Realizaron tres paseos lunares. En 1974, se funda el Celarg: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Venezuela. En 1976, el entonces rey Juan Carlos I de España decreta una amnistía política que abarca a más de 500 personas encarceladas por el franquismo a causa su ideología política. En 1981 murió Fernando Paz Castillo (n. 1893), un poeta, crítico literario, diplomático y educador venezolano, considerado uno de los principales representantes de la Generación de 1918, además de miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. En 1967 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. En el año 2000 en Venezuela, el presidente Hugo Chávez ganó con el 59% de los votos las elecciones presidenciales (segundas en las que resulta ganador), convocadas para legitimar los cargos públicos en el marco de la nueva Constitución promovida por él y aprobada mediante referendo democrático por el pueblo en 1999 (la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). En 2001, murió Nena Coronil (n. 1922), una bailarina y profesora de ballet venezolana, fundadora en 1948 de la Escuela Nacional de Ballet. Esta escuela formó a las y los primeros bailarines venezolanos de ballet que hicieron carrera en el exterior. En 2002, los presidentes de la República Democrática del Congo y de Ruanda, en África, firman un acuerdo de paz para poner fin a cuatro años de guerra, que tuvieron un saldo de dos millones y medio de muertos. En 2006 son clausurados los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cartagena, Colombia, en los que Cuba resulta ganadora. En 2007, muere el guionista y director sueco de cine y teatro Ingmar Bergman, ganador de cuatro premios Óscar y seis premios del Festival de Cannes. Uno de los cineastas más reconocidos del siglo XX. Filmó decenas de películas y obras maestras del cine de fama mundial. En 2008, la sonda espacial Phoenix Mars Lander de la NASA confirma la existencia de agua congelada en el planeta Marte. En 2014 murió Isa Dobles (n. 1931), una periodista venezolana, conductora de programas en radio y televisión, publicista y escritora de impresos. En 2015, un fanático religioso llamado Yishai Schlissel apuñaló a seis manifestantes durante la marcha del orgullo gay de Jerusalén. El acto fue ampliamente condenado, incluso por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Uno de los heridos, Shira Banki, de 16 años, murió a causa de las heridas tres días después. El agresor había salido de prisión semanas antes, tras pasar 10 años en la cárcel por apuñalar a tres personas en la marcha del orgullo gay de 2005. En 2019 el pesista venezolano Keydomar Vallenilla ganó la medalla de bronce en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, tras lograr en la categoría de 96 kilos, levantar 374 kilogramos. En 2023, miles de personas se manifiestan frente a la embajada de Francia en Niamey, la capital de Níger, en apoyo a los militares que derrocaron al presidente electo Mohamed Bazoum, instalando un gobierno confrontativo con los intereses del neocolonialismo francés en ese país africano. Ver: Níger: miles participan en marcha de apoyo a golpe de Estado (aporrea.org) En 2023, los trabajadores madereros de Guayana liderados por el dirigente sindical Jean Mendoza, camino a las elecciones sindicales que harían al día siguiente, publican un Pronunciamiento y Plan de Lucha aprobado en asamblea, cuyo contenido siguió estándo vigente para gran parte de los trabajadores venezolanos en los años siguientes: 2024 y 2025. Ver: Pronunciamiento y Plan de Lucha del equipo de Jean Mendoza para los trabajadores de MASISA (aporrea.org) El martes 30 de 2024 se informa que ha fallecido Néstor Francia poeta‚ ensayista‚ narrador venezolano y también colaborador con artículos en Aporrea.org Ver: www.aporrea.org/actualidad/n395299.html En 2024, sectores del pueblo venezolano salen a protestar en varias zonas de Caracas y del interior de Venezuela tras resultado de las elecciones presidenciales ofrecidos por el CNE y percibidos como "fraudulentos" por la oposición a Maduro. Al mismo tiempo se producen acciones gubernamentales represivas para contener las manifestaciones, así como numerosos arrestos. Ver: (VIDEOS) www.aporrea.org/ideologia/n395274.html En 2024, sectores de oposición de centro y de izquierda exigen mostrar actas del escrutinio electoral de las presidenciales que avalen los resultados ofrecidos por el CNE. Rechazan la represión de las protestas. Ver: (AUDIO) El candidato Enrique Márquez denunció que la mayoría de los testigos no pudieron entrar a los centros de votación y reclamó las actas (más adelante lo meterían preso y después de meses sería excarcelado) ww.aporrea.org/ideologia/n395277.html Marea Socialista exige auditoría de los resultados electorales, defiende el derecho a protestar y condena la represión www.aporrea.org/actualidad/n395288.html El PCV alerta que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende privar al pueblo de sus derechos democráticos www.aporrea.org/ideologia/n395272.html El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte habla de "guarimbas" y de intentos opositores de iniciar una "escalada de violencia" www.aporrea.org/oposicion/n395281.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.