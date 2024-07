PCV alerta que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende privar al pueblo de sus derechos democráticos

Credito: TP

30-07-24.-El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) hace un llamado a las fuerzas genuinamente democráticas, populares y patrióticas a unir fuerzas para defender la voluntad del pueblo venezolano que se expresó este domingo 28 de julio con una clara intención de cambio político en el país.



Alertamos a la opinión pública internacional que así como el Gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de sus derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos.



La denuncia de un supuesto intento de vulneración del sistema electoral, hecha por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, lejos de brindar las garantías necesarias al proceso, profundizan las dudas sobre los resultados presentados al país. En tal sentido, exigimos al CNE la publicación de la totalidad de las actas de votación ─tal y como lo establece el reglamento electoral─ así como la máxima transparencia en el escrutinio de los resultados.



La proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto bajo este escenario de incertidumbre en el que los resultados presentados por Amoroso contrastan abiertamente con el ánimo que imperó durante la jornada electoral, no es más que una provocación que abre paso a la configuración de situaciones de violencia.



En estos momentos se registran espontáneas movilizaciones populares en distintos puntos del país. Desde el PCV no solamente respaldamos el clamor de respeto a la voluntad popular, sino que hacemos un llamado a las fuerzas militares y policiales a no reprimir al pueblo.



En estas horas decisivas para el presente y futuro del país, las y los comunistas ratificamos nuestra convicción de construir espacios de amplia unidad para fortalecer la lucha por la recuperación de la Constitución y el estado de derecho en Venezuela.



¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!



Caracas, 29 de julio de 2024