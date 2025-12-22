Efemérides 22 de diciembre: Se funda la UCV (1721) – Puertos venezolanos bloqueados (1902)

Destacamos las siguientes: Se funda la UCV (1721)

Nace Teresa Carreño (1853)

En 1902 se declara el bloqueo de puertos venezolanos por una armada conjunta de países europeos

En Berlín se abre la puerta de Brandeburgo, terminando con división de las dos Alemanias (1989)

En 1992, en Paraguay se hallan los «Archivos del Terror»

En 2024 Trump amenaza con tomar el Canal de Panamá ​ En España, este día se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad. El sorteo se hace desde 1812 y se conoce popularmente como el Premio Gordo. A menudo es aprovechado por asociaciones, grupos de vecinos, personal de empresas, escuelas o en familia, por lo que los cuantiosos premios se distribuyen ampliamente. Sus resultados son seguidos desde muchos países, porque hay quienes lo juegan desde afuera. Este año 2025 el Gordo tuvo un monto de 4 millones de euros a la serie, compuesta de 10 décimos del número premiado. Se funda la Universidad Central de Venezuela – UCV (1721). Inicialmente, en el período colonial, fue fundada la Real y Pontificia Universidad de Caracas, en 1721, por el rey Felipe V, ubicada entre las esquinas de Gradillas a Monjas (centro de Caracas). La primera sede de la Universidad Central de Venezuela se encontraba en la capilla del Colegio Seminario Santa Rosa, que solo impartía clases de teología, medicina, filosofía y derecho, en latín. En 1856 se traslada al Convento de San Francisco. Posteriormente se construye la Ciudad Universitaria, nueva y actual sede de la UCV. Nace Teresa Carreño (1853). Fue una pianista, cantante y compositora venezolana. Entre los siglos XIX y XX, fue una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión. Edward H. Johnson inventor asociado a Thomas Edison, presenta en su casa en Nueva York, el primer árbol de navidad iluminado con electricidad (1882). Nace Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887). Hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Pero este matemático indio era un autodidacta, con una mínima educación académica en matemáticas puras, que A menudo decía: "Una ecuación para mí no tiene sentido, a menos que represente un pensamiento de Dios". Nace Vladimir Aleksandrovich Fock (1898). Fue un físico soviético que hizo importantes contribuciones en mecánica cuántica y en teoría cuántica de campos. Sus contribuciones más importantes están relacionadas con la física cuántica, en los campos de la óptica, gravitación y sobre todo la física atómica, dónde es conocido por desarrollar el método autoconsistente de Hartree-Fock. En 1902 se declara el bloqueo de puertos venezolanos por una armada conjunta de países europeos: el Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia. El bloqueo abarcaría a La Guaira, Carenero, Guanta, Cumaná, Carúpano, las Bocas del Orinoco y Puerto Cabello, abarcando luego (el 24 de diciembre) al puerto de Maracaibo. Los europeos exigían el pago inmediato de deudas atribuidas por los gobiernos imperiales a Venezuela, demandadas por compañías de particulares de esas naciones al país. El bloqueo naval duró hasta la firma del Protocolo de Washington, a mediados de febrero de 1903, con el cual se acordó que Venezuela pagaría a plazos con el 30 % de sus ingresos de aduana. Gran parte de la deuda reclamada tenía que ver con la construcción del ferrocarril y con el comercio del café, pero las compañías estaban interviniendo en la política interna, financiando a los enemigos de la llamada "Revolución Restauradora" conducida por Cipriano Castro, lo que ocasionó conflicto con el gobierno y las compañías también reclamaban daños o pérdidas sufridas con las guerras libradas entre caudillos de los estados de Venezuela. Nuestro país denunciaba la ilegalidad del cobro compulsivo y violento de las deudas. Venezuela estaba convulsionada y se produjeron muchas movilizaciones con disposición de combate a la afrenta extranjera y con alto sentir patriótico: "Venezuela para los venezolanos". Durante el bloqueo el movimiento popular de respaldo a Cipriano Castro se hizo notar en Latinoamérica, aunque solo el gobierno de Argentina se atrevió a respaldar la protesta. Una muestra de que tras conquistar su independencia de la colonización española, las naciones de la llamada América hispana o Iberoamérica ya habían comenzado a estar sujetas por otros poderes neocoloniales e imperialistas del mundo. La historia se vuelve a repetir en 2025, pero con el gobierno estadounidense de Donald Trump como protagonista de la agresión contra la nación venezolana, en un intento de afianzar su voluntad política y dominio económico en el Caribe y en lo que el imperialismo denomina como su “patio trasero”. Se inaugura el Museo del Oro en Colombia (1939). Nace María Antonieta de las Nieves (1950), actriz, locutora y empresaria mexicana, famosa por interpretar a la Chilindrina en El Chavo del 8. En 1961, se anunció la culminación de la Campaña de Alfabetización de Cuba y el país fue proclamado Territorio Libre de Analfabetismo. En años posteriores se aplicaría exitosamente en otros países de América Latina como Venezuela y Bolívia. Nace Viviana Gibelli (1965). Es una actriz y presentadora de televisión venezolana. En 1969, nace en Punto Fijo, Venezuela, el taekwondista Arlindo Gouveia, quien obtuvo medalla de oro olímpica en Barcelona 1992. También ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos en los años 1987 y 1991, y una medalla en el Campeonato Panamericano de Taekwondo de 1990. En 1972, son rescatados los 16 supervivientes del vuelo 571 accidentado en la cordillera de los Andes con decenas de personas a bordo, que para sobrevivir tuvieron que comer cadáveres humanos de los fallecidos en el accidente. Eran en su mayor parte de un equipo deportivo. Habían sido dados por muertos luego de una intensa y prolongada búsqueda, cuando dos sobrevivientes que lograron atravesar la cordillera pudieron hacer contacto, pero sólo quedaban 16 hombres que pudieron sobrevivir más de dos meses alimentándose de los cuerpos de sus compañeros muertos. Fue una noticia de gran impacto mundial y la historia fue recogida en un libro. En 1973 se da una crisis del petróleo en la que la OPEP elevó notablemente los precios del hidrocarburo. Esto tuvo gran impacto en la economía mundial. En 1988 ocurre el asesinato de Chico Mendes, trabajador de la recolección de caucho, sindicalista, destacado ambientalista y activista social brasileño, adherente del Partido de los Trabajadores (el PT de Lula). Era un defensor de la selva amazónica, con métodos no violenntos, que denunciaba la depredación causada por la explotación de recursos del Amazonas brasileño. El crimen fue cometido por un terrateniente y uno de sus hijos. En Berlín se abre la puerta de Brandeburgo, acabando con 30 años de división de las dos Alemanias (1989). En 1992, en Paraguay se hallan los «Archivos del Terror» de la dictadura de Alfredo Stroessner y de la denominada Operación Cóndor (de la CIA estadounidense), que contienen todas las comunicaciones escritas entre autoridades policiales y militares especialmente de Paraguay, y también de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay entre 1970 y 1980. Fueron encontrados en Paraguay gracias a Martín Almada, y muestran el papel de la dictadura de Alfredo Stroessner en la Operación Cóndor, una la red represiva que formaban los regímenes militares del Cono Sur en los 70 para el exterminio de opositores izquierdistas y luchadores sociales. Tales documentos aparecieron en una comisaría, con un allanamiento dispuesto por un juez a solicitud de Almada, quien había sido preso político y víctima de torturas del régimen de Stroessner. Los archivos contienen fichas de detenidos, informes secretos y pedidos de búsqueda y captura. Sirvieron en juicios por violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del mencionado plan. El Congreso español aprueba por unanimidad la Ley Integral Contra la Violencia de Género (2004). Es referencia para algunos otros países. En 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la abolición de la ley de 1993 que prohibía a los homosexuales declarados (masculinos y femeninos) servir en el Ejército. El pelotero venezolano Alex Cabrera jugando para los Tiburones de La Guaira, conecta el jonrón número 21 al pitcher derecho Daryl Thompson de Caribes de Anzoátegui, batiendo así el récord de jonrones en una temporada de Baudilio Díaz en la Liga de Béisbol de Venezuela (2013). El 2014 muere en Estados Unidos a los 70 años el músico inglés Joe Cocker , famoso desde finales de los años ´60 (s. XX) por su versión de "With a Little Help From My Friends", de los Beatles, en Woodstock. Otras canciones que le dieron fama mundial fueron: Up where we belong, You can leave your hat on, Fire it up... Escuchar a Joe Cocker En 2016, documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 788 millones de dólares en sobornos a 12 países de América Latina y África. Entre las revelaciones se supo que Odebrecht pagó en Andorra $ 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica. Venezuela, está entre otros países en la lista. Ver página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n301922.html En 2021, se inicia en Venezuela y a nivel internacional una exitosa campaña por la liberación del activista sindical preso Jean Mendoza , en la que participaron trabajadores madereros de Masisa, de empresas básicas de Guayana y sindicalistas solidarios, con el impulso de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista, generando pronunciamientos en más de 20 países por la libertad del luchador obrero. Marea Socialista anuncia campaña nacional e internacional contra acoso "empresarial-judicial-policial" al dirigente obrero Jean Mendoza (aporrea.org) Mendoza sería liberado entonces de la arbitraria detención urdida por la transnacional, pero sería pasado a un juicio que todavía prosigue bajo la falsa acusación de “instigación al odio” y sometido a medidas cautelares como mecanismo patronal y burocrático-institucional de coartar el ejercicio de las libertades sindicales de los trabajadores. Precisamente en fechas cercanas a este recordatorio decenas de partidos obreros y revolucionarios de la LIS acaban de resolver desde Estambúl, en el 3er Congreso de esta organización mundial, el relanzamiento de la campaña internacional solidaria por la absolución del dirigente Jean Mendoza. Ver: III Congreso de la LIS: Solidaridad con Jean Mendoza y Tom Alter – Liga Internacional Socialista En 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución sobre Gaza, que buscaba garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la Franja y "crear condiciones para un cese de hostilidades sostenible". Pero Israel siguió comportándose como un estado irreverente y disrruptivo, continuándo con sus prácticas terroristas y genocidas, haciendo caso omiso al concierto de las naciones. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388936.html En 2024 el entonces recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con retomar el control del Canal de Panamá debido -según él- a unas tarifas de pasaje a las que calificó de "ridículas" y por la creciente presencia de China en el istmo. Agregó Trump en su disparatada declaración: "Cuando el presidente Jimmy Carter lo regaló tontamente durante su mandato, por un dólar, fue para ser administrado por Panamá, no China ni nadie más. Tampoco se entregó a Panamá para que cobrara precios y tarifas de pasaje exorbitantes a Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios en nuestro país. Nuestra Armada y comercio han recibido un trato muy injusto e insensato. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas (...) Esa 'estafa' total a nuestro país va a cesar de inmediato". Así lo publicó Trump en la red social Truth Social mostrando las intenciones de iniciar una escalada de recolonización en América Latina y el Caribe, en el contexto de su competencia geopolítica y económica global con China. El que ya estaba a la espera de convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca resaltó que "Estados Unidos tiene un interés particular en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del canal de Panamá". "¡Nunca permitiremos que caiga en las manos equivocadas! Fue entregado como una muestra de nuestra cooperación con Panamá, no para el beneficio de otros. A menos que se acaten los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de entrega, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", advirtió Trump. La agresiva potencia imperialista estadounidense, bajo la administración de Trump diría y cometería numerosos disparates y abusos a lo largo de 2025, amenazando y hostigando a las naciones vecinas y queriendo imponer su voluntad a todo el mundo. La historia real es distinta a la falseada por Trump: inicialmente Francia comenzó el Canal de Panamá en 1881, pero fracasó por enfermedades, mala ingeniería y quiebra. EE. UU. compró los derechos franceses en 1902 por 40 millones de dólares. En 1903, EE. UU. promovió la separación de Panamá de Colombia para asegurar el proyecto. El Tratado Hay–Bunau Varilla otorgó a EE. UU. control perpetuo de la Zona del Canal. Panamá recibió 10 millones de dólares y pagos anuales de 250.000. EE. UU. construyó el canal entre 1904 y 1914, con una inversión de unos 375 millones. La Zona del Canal funcionó como un enclave estadounidense durante más de seis décadas. Las tensiones por soberanía crecieron, especialmente tras los sucesos de 1964 (Día de los Mártires) cuando se produjo una grave crisis entre Panamá y los Estados Unidos, con intensas protestas del pueblo panameño. En 1977, los Tratados Torrijos–Carter acordaron la devolución progresiva del canal porque el modelo colonial se había vuelto absolutamente inviable. Panamá asumió el control total el 31 de diciembre de 1999 y desde entonces fija sus propias tarifas. Pero actualmente Trump amenaza con echar atrás la rueda de la historia y tomarse el canal a la brava.