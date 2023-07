Pronunciamiento y Plan de Lucha del equipo de Jean Mendoza para los trabajadores de MASISA

Los trabajadores de la empresa maderera transnacional MASISA, que opera entre los estados Anzoátegui y Bolívar, van a elecciones sindicales (de su sindicato SITRAEMAS) el próximo martes 1º de agosto, después de superar diferentes obstáculos patronales e institucionales así como prácticas antisindicales de las que culpan a esta compañía de capital extranjero.

Este sector laboral ha estado muy activo en Guayana y no se limita a sus exclusivos reclamos, por cuanto, conscientes de su condición de clase trabajadora que comparte la misma suerte del resto de los trabajadores del país, se les ha visto presentes, con su vocero de lucha Jean Mendoza y el equipo que le acompaña, en todas las movilizaciones obreras que se realizan en el estado Bolívar (sidoristas, docentes, jubilados...).

Los "masiseros", como se les conoce en los territorios en los que trabajan, van a esas elecciones sindicales no sólo para renovar y legitimar la directiva sindical con un nuevo equipo de luchadores, sino también convencidos de que están abriendo brecha en pos de la reconquista de derechos laborales y sindicales que han venido sufriendo un retroceso tremendo en el país y en las empresas.

Para explicar sus planteamientos y propósitos han emitido un pronunciamiento y algunas propuestas para un plan de lucha de los "masiseros" pero también para todo el movimiento laboral de Guayana y para compartirlo con el resto de la clase trabajadora del país, que solicitan contribuir a divulgarlo por este medio de comunicación obrera y popular alternativa que es Aporrea.

A continuación lo que están difundiendo (se resumieron algunos puntos del plan de lucha):

¡Plantar cara a la arremetida patronal! ¡Democratización y recuperación de la lucha sindical!



Recuperar la organización y reimpulsar la lucha sindical de las trabajadoras y trabajadores masiseros, de Guayana y del país para ponerla al servicio genuino de nuestros intereses de clase es la base sobre la cual levantamos los elementos para un plan de lucha que nos ponga en dirección a plantar cara, de manera organizada, ante la arremetida patronal.



Es de sobra conocido que hasta ahora, los trabajadores de Masisa no hemos contado con una dirección sindical que se pusiera al frente ante todo el descalabro y violación constante de nuestros derechos por parte de las autoridades de la empresa. Y eso nos ha hecho sumamente vulnerables, limitando cualquier capacidad de respuesta desde abajo y contribuyendo lamentablemente al panorama general de desmovilización que impera en todas las plantas en donde hacemos vida laboral; lo que no es una excepción en el marco de la situación laboral-sindical que impera en el país.

El contexto país en que nos encontramos



La situación que vivimos los trabajadores masiseros es la realidad que tenemos como la clase trabajadora venezolana toda. Sin salarios, sin prestaciones, sin posibilidad de discutir realmente contratos colectivos, represaliados, judicializados, y con cualquier cantidad de hermanos de clase que, o han estado presos o se encuentran actualmente en esa condición por levantar su voz para reclamar sus derechos o, también, por denunciar hechos de corrupción. Así nos encontramos, en general, tanto trabajadores del sector público, como del privado.



Es decir, estamos en un país con la existencia de un régimen profundamente patronal que nos ha convertido en mano de obra semiesclavizada. Que ha suspendido en los hechos todo el marco legal que se contiene en la Constitución Nacional y por supuesto también de la Ley Orgánica del Trabajo, regulando la relación patrón-trabajador a través de memorándum como el 2792, el instructivo ONAPRE y demás documentos regresivos similares.



Los trabajadores públicos sostienen el funcionamiento del Estado con el cobro de un miserable salario mínimo que no llega ni a 5 dólares mensuales y vulgarmente bonificados. Y los trabajadores del sector privado somos plusvalía pura y dura para el todo el empresariado, también estamos bonificados; todas y todos pagando una crisis de la que nos somos responsables pero que nos han impuesto a sangre y fuego.

¿Y qué papel han jugado la gran mayoría de las direcciones sindicales?



El gran favorecido de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro, además de ellos mismos (los gobernantes) lógicamente, ha sido el sector privado, cuestión que la expresa sin ningún tapujo FEDECAMARAS. La principal cámara de empresarios dice, palabras más, palabras menos, que "el gobierno ha ido corrigiendo su rumbo en el terreno económico". Eso, traducido de otra manera, es aplaudirle al gobierno por habernos arrebatado todos nuestros derechos laborales (además, asumiendo dicha carga).



El gobierno cuenta para sí con todo un aparato burocrático sindical que se nuclea en la llamada CBST, quienes actúan como correa de transmisión de la política antiobrera del madurismo, pero no es menos aberrante el papel que han cumplido los otros burócratas sindicales que critican al gobierno, que han tenido mayor peso hasta ahora en las distintas luchas y movilizaciones, pero que se mueven con líneas o políticas de partidos políticos de oposición patronal. Todos ellos, cada quien, con su bando, funcionales y defensores de patronos.



Estamos hablando de un modelo sindical burocrático, propatronal, funcional a la corrupción y que, como vemos, también tiene su cuota de responsabilidad en las enormes desgracias que estamos padeciendo los trabajadores y los sectores populares. Es tanto así que, tanto el gobierno, como el sector privado, saben perfectamente que mientras impere ese sindicalismo, es una de las grandes garantías para que no surjan nuevas organizaciones de la clase trabajadora que sean combativas y superen a esos esquiroles.

El modelo sindical que proponemos y el Plan de Lucha

Nosotras y nosotros integrantes del equipo encabezado por Jean Mendoza, proponemos un nuevo modelo sindical para organizarnos y para verdaderamente dar una pelea por nuestros derechos laborales en Masisa y para la articulación con otros sectores laborales de Guayana, tanto públicos como privados, sobre la premisa de que solamente la clase trabajadora con capacidad de fuerza propia y con un programa construido con democracia obrera, podemos recuperar lo que nos han arrebatado.



Nos referimos a un modelo sindical democrático, antiburocrático, clasista y combativo. Que recupere el método asambleario para discutir todo lo transcendental en igualdad de condiciones con nuestras compañeras y compañeros. Que sea consultivo con sus bases y de carácter deliberador permanente.



Poner en práctica esta cultura sindical no depende única y exclusivamente de los integrantes de la junta directiva por más que seamos los impulsores de la idea. Va a depender muchísimo también de que la gran mayoría de nuestros afiliados nos apropiemos de esta propuesta y nos formemos en este propósito que, en última instancia, es en defensa propia.



En ese sentido pondremos en marcha la formación de talleres para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, ya sean de manera presencial o de manera virtual. Como también discutir sobre las leyes fundamentales que dan sustentación al modelo económico antiobrero del gobierno y a todo el régimen político, tales como Ley de inversiones extranjeras, Ley Antibloqueo, Ley de Zonas Económicas Especiales y Ley del Odio.



Teniendo en cuenta y en contexto todo lo expresado anteriormente, queremos proponer el siguiente plan de lucha que, puede ser corregido o perfeccionado, en la medida que lo intercambiemos y discutamos con todos nuestros compañeros y compañeras de Masisa, compartiéndolo también con otros sectores del movimiento obrero y sindical de Guayana:

Puntos principales del programa sindical de los trabajadores MASISA, julio 2023

Es nuestro Objetivo General, promover activamente y de forma participativa la defensa de nuestros intereses como clase trabajadora, mediante la organización, concientización y movilización, de manera independiente, democrática, solidaria y unitaria e impulsar la transformación del Estado hacia una sociedad en la que prevalezcan la igualdad, libertad, justicia, solidaridad y eco-sustentabilidad, sin explotación ni opresión.

Encaminados hacia el objetivo general, nos abocamos a la lucha por algunos objetivos específicos:

Nos opondremos y lucharemos para que no nos quiten más derechos laborales (en Masisa y a nivel nacional), con respuesta movilizada para impedirlo, camino a recuperar y buscar ampliar nuestros derechos, beneficios y libertades. Actuaremos para la recuperación de los salarios y beneficios, para la incorporación de los "no convocados" (mecanismo de precarización laboral), por el cumplimiento y mejora de la convención colectiva (reimpulsando las acciones judiciales y de protesta), potenciaremos la acción de los delegados de prevención, confrontaremos al sindicalismo pro-patronal paralelo y reclamaremos la devolución de nuestra sede sindical arrebatada por la empresa, no permitiremos la eliminación del comedor...

Por un Salario Mínimo que sea igual al costo de la Canasta Básica, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 91 de la CRBV, según el cual lo digno es que el salario mínimo cubra el costo de la alimentación, gastos de vivienda, vestido, salud, educación, transporte, recreación, servicios, entre otros servicios y bienes de consumo básicos; lo cual en el marco de una economía altamente inflacionaria requiere de reajustes mensuales del salario que compensen las pérdidas causadas por la las tasas de inflación; es decir: indexación salarial. Por consiguiente, también planteamos la Indexación del Cestaticket, para proteger y defender la capacidad adquisitiva y poder acceder alimentos, (Art.1. Ley del Cestaticket). En función de ésto, exigimos que el Gobierno Nacional, el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas publiquen oportunamente las informaciones requeridas para el cálculo del ajuste salarial (Índice de Precios al Consumidor, costo de la canasta alimentaria y de la canasta básica, tasas de inflación, etc.).

No a la bonificación del salario. Lucharemos contra la bonificación del salario sin incidencia salarial; nos movilizaremos para que los incrementos económicos tengan incidencia salarial en correspondencia con la Ley Orgánica del Trabajo, (LOTTT), que determina en su Art.104 que los subsidios o facilidades que sean otorgados por el patrono tienen carácter salarial y las excepciones son los beneficios sociales del Art.105 (guarderías, cestaticket, reembolsos de gastos médicos, uniformes, útiles escolares, juguetes, becas, cursos, funeraria). Los bonos sin incidencia salarial y sin indexación deterioran el salario e incluso se pierden con el tiempo, desmejoran otras reivindicaciones como vacaciones, utilidades o prestaciones sociales.

Por una convención colectiva digna.

Nos proponemos conquistar una nueva Convención Colectiva de Trabajo, construida en consulta democrática y participativa a las y los trabajadores por la base, que corrija las debilidades de la convención colectiva actual. Dentro de la misma reclamaremos Becas de Estudio, para el trabajador o trabajadora y sus hijas o hijos, según el Art.162 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT).

Activaremos un Economato o Comisariato, bajo control de un comité de trabajadores, sin fines de lucro, para suministrar al personal de Masisa productos de primera necesidad a bajo costo, (Art.155 LOTTT).

Fomentaremos un Comité deportivo, en correspondencia con la LOTTT, que establece el deber de los patrones de contribuir a estimular la práctica deportiva, la actividad física, la recreación y la educación física (Art. 349). Igualmente impulsaremos el Programa recreativo laboral (prl)

Por el derecho a la Seguridad y Salud de las y los Trabajadores, acciones para mejorar las condiciones de trabajo, buscando mantener el nivel más elevado posible de bienestar físico, mental y social (Art.40 de la LOPCYMAT). Igualmente, impulsaremos el Programa Recreativo Laboral (PRL) (Art. 56 LOPCYMAT, Art. 349LOTTT).

Por un sindicato clasista, democrático, independiente, solidario y unitario en Masisa, y por un sindicalismo con esas características en Guayana y en el país. Fomentaremos el derecho de la base trabajadora a participar en las decisiones sindicales, a ser consultada y a decidir, a través de la asamblea general, el referéndum, debates o cualquier otro mecanismo democrático, (Art. 394 LOTTT). Será primordial el referéndum para la aprobación de una convención colectiva de trabajo. Promoveremos que se ejecuten disciplinadamente las acciones sindicales decididas democráticamente y que los representantes que incumplan sus deberes o ignoren las decisiones tomadas democráticamente seran sancionados o revocado de sus cargos (Art. 384,12 LOTTT), por lo que los representantes de las ylos trabajadoras estarán sujetos a referéndum revocatorio (Art. 384,12 LOTTT). También garantizaremos el respeto de la representación proporcional en la directiva del sindicato de las diferentes tendencias organizativas que sean votadas en elecciones por las y los trabajadores. Defendemos la democracia sindical desde las bases y la legitimación de la dirigencia. Emitiremos un vocero informativo sindical digital donde regularmente se informe a los afiliados las decisiones y casos que existan en el tema laboral o del país y además se informe periódicamente sobre las finanzas sindicales. Iniciaremos talleres de formación sindical (presenciales y por video conferencia).

Por la unificación sindical en Masisa: la clase trabajadora necesita la unidad democrática de los diferentes sindicatos en un solo sindicato que nos facilite debatir con él patrón o el gobierno con más fortaleza. La división en varios sindicatos debilita la fuerza de la clase trabajadora a la hora de defender que las reivindicaciones y para que no desmejoren. Por eso, al mismo tiempo que defendemos la Libertad Sindical, rechazamos el paralelismo sindical que promueve la patronal y sus prácticas antisindicales. Rechazamos y denunciamos toda represión y "terrorismo laboral" hacia los trabajadores que levantan su voz para defender sus derechos laborales y los Dererechos Humanos. En este sentido seguiremos empeñados en: Lograr libertad plena de Jean Mendoza y exigir la de los sidoristas presos, así como el cese de la criminalización de la lucha sindical, de las detenciones y acciones represivas contra las luchas obreras en Guayana y en toda venezuela.

Conscientes de que somos parte de la clase trabajadora venezolana y de Guayana e incluso internacional, por lo que debemos luchar en conjunto, avanzaremos en la articulación entre los diferentes sectores laborales (empresas y zonas) para la lucha y promoveremos un movimiento de solidaridad clasista.