Efemérides del 17 de Julio: Día Mundial de la Justicia Internacional – 7 años del Amparo Constitucional por el Art 91

Es 17 de julio de 2025. Han transcurrido 198 días del año y faltan 167 días para su terminación. Hoy es jueves. Día Mundial de la Justicia Internacional. Conmemora la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 1998, promoviendo la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad (Ver la efeméride correspondiente en su fecha). Día Mundial del Emoji. El Emoji es una imagen digital utilizada para simbolizar estados emocionales o comunicar ciertas ideas, sobre todo en las redes sociales. En la Emojipedia podemos encontrar todos los iconos registrados y sus nombres oficiales. Día Internacional del Tatuaje. Fecha propuesta inicialmente por Estados Unidos con el nombre de 'National Tatto Day', se convirtió en celebración internacional. Los primeros tatuajes conocidos se remontan a más de 2000 e incluso 3000 años a. de C, encontrados, por ejemplo, en algunas momias egipcias. Se usaron en la antigüedad con diversos significados, ya fuesen mágico-religiosos o para la identificación de linajes y jerarquías sociales, códigos guerreros, mero ornato personal o estigmas para señalar a indivíduos y grupos. Se le atribuye a Thomas Alva Edison el invento de la primera máquina de tatuar a finales del siglo XIX. En el siglo XX se comenzaron a aplicar la técnicas de micropigmentación, y se usaron mucho para tatuar cejas de las mujeres. En el siglo XXI se hicieron aún más populares. Su utilización puede requerir prevenciones sanitarias y de salud. En 1790 muere Adam Smith, economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En 1792 nace Justo Briceño Otálora, quien fue un militar venezolano que participó en la Independencia de Venezuela y la Nueva Granada (actual Colombia). En 1817, en Venezuela, tuvo lugar la segunda Batalla de Angostura. Fue un enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela y en la defensa de la Tercera República, entre las fuerzas patriotas y realistas. Ocurrió el 17 de julio de 1817 con la victoria independentista, que consigue capturar la ciudad de Angostura (hoy Ciudad Bolívar) y abre paso al dominio patriótico de la entonces provincia de Guayana, con Bolívar a la cabeza. Entre los oficiales que le acompañaban en la comandancia patriota se encontraban José Francisco Bermúdez, Manuel Carlos Piar, Manuel Cedeño, Luis Brión, Pedro León Torres y Bartolomé Salom. La batalla se decidió por el bloqueo naval y fluvial que impuso la flota republicana a la ciudad, impidiendo el acceso de suministros y refuerzos a los defensores realistas. Como consecuencia del control sobre Guayana, se produjo una consolidación del ejército libertador y la provincia sirvió de base de operaciones para futuras campañas militares. Esta victoria moralizó a las filas independentistas e incrementó su apoyo popular. Se produjo un fortalecimiento del liderazgo de Bolívar y propulsó la campaña militar para liberar a toda Venezuela. Convendría una revisión y confirmación oficial de imágenes de la Segunda Batalla de Angostura, ya que hemos observado alguna utilización equivocada de imágenes correspondientes a la Batalla de La Angostura o de Bella Vista que se dio entre México y los Estados Unidos en 1847, pues ambas batallas se mezclan en las referencias de imágenes que aparecen en Internet por la coincidencia del nombre, por lo que entonces aparecen páginas venezolanas que hablan de la Batalla de Angostura pero colocan una representación de la batalla mexicano-estadounidense. También se observan confusiones en los relatos referentes a la Primera y Segunda Batalla de Angostura en Venezuela. En 1821, España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos por cinco millones de dólares, que finalmente no fueron pagados. Hay que recordar que hubo un corto episodio bolivariano de liberación de la Florida. En1891 muere Vicente Marcano, ingeniero, químico, geólogo y profesor venezolano. En 1918, son fusilados de madrugada el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial por la revolución bolchevique triunfante que echó abajo al régimen zarista. Ocho décadas después los restos serían inhumados en la catedral de San Petersburgo en Rusia, tras el desmembramiento de la Unión Soviética. En 1932 nace Quino (Joaquin Salvador Lavado), humorista y dibujante argentino de proyección universal, creador de Mafalda. La creación de su más famoso personaje y tira cómica, Mafalda, fue en 1964. Se trata de una niña, su grupo familiar y un grupo de amigos/as que, con otros variados personajes, le sirven a Quino para exponer situaciones sociales, crítica política, inquietudes filosóficas o dilemas humanos e incluso reflexiones altamente concentradas, como si fuesen proverbios, a través de la sátira y hasta del humor negro. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Falleció el 30 de septiembre de 2020. La Guerra Civil Española comenzó oficialmente el 17 de julio de 1936, cuando se produjo un levantamiento militar en el Protectorado Español de Marruecos (Ceuta, Melilla, Tetuán y Canarias) contra el gobierno de la Segunda República. En 1937 nace José Ignacio Cabrujas, escritor, dramaturgo, director, libretista y guionista venezolano. En 1943, nace el actor hispano-venezolano Alejo Felipe Vargas (f. 2015). Oriundo de Santa Cruz de La Palma, Canarias). Actuó en televisión y cine e hizo doblaje y la locución. Intervino en varias telenovelas, entre ellas "Por estas calles" (1994), así como en un conjunto de películas, como "Libertador" (2013). En 1944, en Venezuela, se funda la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela Fedecámaras, que es el principal gremio de los empresarios en el país. En 1949, nace en Maracaibo el actor Jean Carlos Simancas, fundamentalmente de televisión y de teatro venezolano, también del cine. Tuvo su primer papel protagónico en la telenovela Tormento junto a Mayra Alejandra y José Luis Rodríguez (El Puma). En teatro, en 1979, interpretó al cantante de tangos Carlos Gardel. También interpretó al Conde Drácula. Intervino en muchas otras obras y telenovelas en los papeles más destacados, tanto en Venezuela como en la TV puertorriqueña. En 1969, se da un acuerdo de alto al fuego por el que cesa la llamada "Guerra del Fútbol" que enfrentó militarmente a El Salvador y a Honduras. Con la mediación de la OEA culminan más de 4 días de contienda que causan unos 5.000 muertos. El conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio coincidió con un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de ambos países para la clasificación de la Copa Mundial de Fútbol de 1970; pero obviamente no fue esa la causa de fondo, ya que se conjugaban disputas fronterizas, económicas, políticas y sociales más complejas. Se habían dado brotes de violencia en éste y en juegos previos, y fue como la chispa que hizo saltar el polvorín. Un factor importante fue la expulsión de 300,000 salvadoreños de territorio hondureño, tras lo cual se produjo una invasión militar salvadoreña en el territorio vecino y fue respondida con bombardeos. Es lamentable que habíendo sido Centroamérica territorio de una misma nación fuese fragmentada en micropaíses, imponiéndose los intereses de los EEUU. Bolívar tenía proyectos unitarios para esa parte del continente americano junto con el resto de "Hispanoamérica" y de ahí la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá. En 1975, una nave módulo Apolo estadounidense se acopla a una cápsula soviética Soyuz, convirtiéndose en la primera unión de naves espaciales de las dos naciones (EE.UU y URSS). En 1976, con participación de más de 6.000 atletas de 92 países, se inauguran en Montreal (Canadá) las XVIII Olimpiadas de nuestra era. Durarían hasta el 1 de agosto del mismo año. En 1979, la francesa Simone Veil, es la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo. En 1979, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza renuncia a la Presidencia de Nicaragua, bajo asedio de la guerrilla sandinista y huye a Miami (EE.UU.). Los sandinistas toman el poder. En 1980, el general Luis García Meza derroca al Gobierno provisional de Lidia Gueiler en un golpe de Estado, que recibió el apoyo de la dictadura militar argentina. El golpe, seguido de una tremenda represión al movimiento obrero, campesino, popular e indígena, así como a los factores de izquierda, evitó la asunción como presidente de Hernán Siles Zuazo. Algo que suele suceder frecuentemente en Bolivia cuando hay o le toca asumir a un gobierno progresista o de izquierda. Pero el pueblo boliviano está acostumbrado a la resistencia y a la lucha, por lo que García Meza gobernó un año y Siles Zuazo pudo asumir la jefatura del estado en 1982. En 1981, la aviación israelí inicia bombardeos sobre Beirut y el sur del Líbano, destruyendo el cuarteles generales de grupos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Produjo más de 300 muertos. En 1992 se crea la Parroquia Coche en Caracas, Venezuela. En 1994, en el estadio Rose Bowl (Pasadena, Estados Unidos), la selección de Brasil se entroniza por cuarta vez como campeona del mundo en fútbol, al vencer a Italia. El partido se define por penales. En 1998, en Italia, se firma el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Es un tratado internacional que crea la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente e independiente que juzga a personas acusadas de crímenes graves de trascendencia internacional, como genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. El Estatuto fue adoptado en Roma, Italia, en 1998 por 120 países, entre ellos Venezuela. Tiene carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, es decir, solo actúa cuando éstas no pueden o no quieren investigar o juzgar los crímenes. Define las conductas que constituyen los crímenes y establece la responsabilidad penal de todas las personas, sin importar su cargo o posición. Ha sido ratificado por 123 países. Los países que no lo han firmado o no lo han ratificado en el continente americano están: Bahamas, Chile, Cuba, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Suriname. Tampoco lo han firmado o no lo han ratificado China, India, Corea del Norte, Israel, Rusia y Filipinas. Dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas. Estados Unidos, Israel, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los Estados signatarios que desde entonces han retirado formalmente sus firmas y no han ratificado el acuerdo. Venezuela suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998 y lo ratificó el 7 de junio del 2000, con entrada en vigor en el país el 1 de julio del 2021. En noviembre de 2021, Venezuela ratificó su compromiso con el Estatuto de Roma a pesar de la discrepancia de las autoridades nacionales con la decisión de la Fiscalía de esa corte de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que señalan al gobierno de la nación, bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Algunas grandes potencias como los EE.UU suelen abstenerse de firmar este tipo de tratados o nunca los ratifican después de firmarlos, por lo que no se sujetan a sus condiciones, aunque se la pasan exigiendo el cumplimiento de los Derechos Humanos a las demás naciones, mientras ellos escurren el bulto a sus responsabilidades en crímenes internacionales como los cometidos en el marco de las guerras e invasiones que han promovido o por ejemplo el genocidio que comete Israel en Gaza con apoyo de USA y principales países de la UE. En el año 2000, Alemania suscribe un acuerdo con varios países del Este de Europa para indemnizar a los esclavos del nazismo. En 2006, ocurre un terremoto en la isla de Java (Indonesia) de 7.9 grados, que es seguido por un tsunami, que causa la muerte a más de 1.000 personas. En 2007, en Brasil, un avión derrapa al aterrizar y choca con un depósito de combustible en el aeropuerto de Congonhas (São Paulo), produciéndose la muerte de 200 personas. En 2017, un misil derriba un Boeing 777 en el este Ucrania, causando 298 muertos, cuya responsabilidad se atribuyen unos a otros entre separatistas prorrusos y el ejército de Ucrania. Sucedió casi 5 años de estallar la guerra por la invasión rusa al país ucraniano. El 17 de julio de 2018, hace ya 7 años, Gonzalo Gómez, de Marea Socialista y cofundador de Aporrea.org introduce en el TSJ un Amparo Constitucional para reivindicar el Art 91 de la CRBV (salario mínimo con referencia al costo de la Canasta Básica). Después de unos 3 años y medio de silencio y de "salario cero" en el país el Tribunal Supremo de Justicia lo de claró "inadmisible" mientras el Artículo 91 seguía siendo violado y se mantenían los salarios miserables de pobreza extrema para la clase trabajadora venezolana. Ver: Introducen Amparo Constitucional por un Salario al nivel de la Canasta Básica, como establece el 91 CRBV - Gonzalo Gómez: "Salario Mínimo al nivel de la Canasta Básica es punto de unidad nacional de las luchas de los trabajadores" - www.aporrea.org/trabajadores/n372352.html En 2018, en Rusia: el colectivo musical punk Pussy Riot recibe condena de 15 días de prisión por haber interrumpido (delante de Putin) la final del Mundial de Fútbol. El incidente protagonizado por Pussy Riot ocurrió durante la final del Mundial de Fútbol Rusia 2018, el 15 de julio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú. A las cuatro integrantes del grupo (Veronika Nikulshina, Olga Pakhtusova, Olga Kurachyova y Pyotr Verzilov), además de ser condenadas a 15 días de prisión por la interrupción de la final, también se les prohibió asistir a eventos deportivos durante tres años. Kurachyova, uno de los miembros de la banda de punk Pussy Riot, afirmó que la maniobra estaba destinada a promover la libertad de expresión y condenar a la FIFA. "Desafortunadamente, la FIFA es amiga de jefes de Estado que reprimen y violan los derechos humanos", dijo. El partido, visto desde las gradas por Putin y los presidentes francés y croata, se detuvo en la segunda mitad por la protesta de las artistas y activistas. Vestidas como policías, corrieron sobre la grama del estadium durante unos 25 segundos, interrumpiendo brevemente el partido. La acción fue parte de una protesta política contra el gobierno de Vladímir Putin, exigiendo: La liberación de presos políticos, el fin de los arrestos arbitrarios y la posibilidad de elecciones democrática. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n328294.html Escuchar piezas de Pussy Riot En 2019, fallece el italiano Andrea Camilleri, novelista creador del personaje del inspector Salvo Montalbano, que aparecería en 29 de sus obras a partir de 1994, siendo la primera La forma del agua, llevada más adelante al cine. Tras perder la vista en sus últimos años, escribió desde entonces con la ayuda de una asistente. Murió a los 93 años de edad. En 2020 la Misión Solar Orbiter muestra las fotografías más cercanas del Sol nunca antes vistas. Se conoce información con las primeras imágenes de la sonda Solar Orbiter recibidas en la Tierra, que mostraron minierupciones de plasma que podrían esclarecer uno de los enigmas que más intriga a los astrónomos: por qué en la superficie de la estrella la temperatura es de unos pocos miles de grados y en la corona, a cientos de miles de kilómetros, llega a millones. 