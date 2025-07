Efemérides del 16 de Julio: Primera explosión de una bomba atómica (1945) – Despega misión tripulada a la Luna (Apolo 11)

Es 16 de julio de 2025. Han transcurrido 197 días del año y faltan 168 días para su terminación. Hoy es miércoles. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 16 de julio: El Día Mundial de la Serpiente. Su objetivo es crear conciencia del valor y papel que tiene en la naturaleza un animal que muy temido por las personas, pero que cumple su función dentro de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Si bien las hay venenosas, no todas lo son, y aunque pueden llegar a ser una amenaza cuando proliferan demasiado, también ayudan a controlar plagas y hasta su veneno puede tener aplicaciones medicinales. Las serpientes son animales de la familia de los reptiles con un cuerpo escamoso y muy alargado, sin patas, por lo que se desplazan con movimientos ondulantes. Son vertebrados, carnívoros, que cazan atrapando presas con mordidas o con constricción. La mayoría huyen cuando se les acercan las personas, pero pueden atacar si se sienten hostigadas, por lo que deben ser vistas con respeto y precaución. Valga la fecha para recordar el mantenimiento de la disponibilidad de suero anti-ofídico en nuestros servicios de salud, especialmente en los cercanos a poblaciones rurales. Día del Defensor Público. Recuerda la fecha de la primera Asamblea Nacional de Defensores Públicos, que se realizó en Caracas en julio del año 1972. Su labor se rige por la Ley Orgánica de la Defensa Pública y toma en cuenta el Código Orgánico Procesal Penal, con el conjunto del ordenamiento legal, para brindar apoyo y defensa legal y procesal gratuitos a las personas que enfrentan alguna situación de conflicto con las leyes penales y no disponen o no desean hacer uso de la defensa privada. En su labor en función del defendido o defendida no deben interferir las autoridades del Estado, para que puedan ser garantes del debido proceso. Día del Fútbol en Venezuela. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lo celebra hoy con motivo de la conmemoración de la disputa del primer partido en El Callao, estado Bolívar, donde ocurrió este hecho de arranque de la historia del fútbol nacional, en 1876. Se dice que fue organizado por un maestro galés (del Reino Unido) de nombre A. W. Simpson, quien trabajaba para las compañías mineras de la zona. Se disputó entre trabajadores ingleses y trinitarios, en una cancha improvisada. Día de la Virgen del Carmen, patrona de varios gremios como los marineros, conductores y cuerpos de seguridad, en la tradición católica, pero que se ha generalizado más allá de los referentes religiosos por la fuerza de la costumbre y por su oficialización a lo largo de muchos años. Día Nacional del Policía en Venezuela. Se conmemora desde 1944, como reconocimiento a la labor de seguridad ciudadana y prevención asignada a la policía, coincidente con la fecha de "Nuestra Señora del Carmen", patrona del Ejército y de la Policía venezolana. Sirva la oportunidad para recordar la importancia de la debida formación profesional y en derechos humanos para estos funcionarios, que deben distinguirse por el más alto nivel ético y vocación de servicio social, para saber administrar la fuerza que se les confiere al servicio de la ciudadanía, sin incurrir en abusos y marcando una línea clara de combate al delito, cuidando siempre la no contaminación de sus filas, para estar a la altura de su misión. Por ello, junto al reconocimiento de los policías honestos, efectivamente preparados y serviciales con el pueblo (no de parcialidades políticas ni de élites), hay que advertir sobre el uso de las fuerzas policiales para cometer atropellos represivos o en función de objetivos contrarios a los principios y las normas constitucionales, a las que se deben sujetar las instituciones policiales, y mantenerlas en constante vigilancia y depuración. En 1809, un grupo de revolucionarios de Alto Perú (actual Bolivia) contrarios al dominio colonial español, encabezado por Pedro Domingo Murillo, asalta cuarteles españoles de La Paz. Crea la Junta Tuitiva de gobierno que luego es sustituida por un Gobierno de Murillo, pero finalmente la rebelión es sofocada. En el año 1881 nació en Cuba, Fernando Ortiz Fernández (f. 1969). Importante etnólogo y antropólogo latinoamericano. Investigó especialmente la presencia africana en la cultura cubana. Indagó y profundizó en los procesos de transculturación y formación histórica de la nacionalidad cubana e insistió en el descubrimiento de lo cubano. En 1920, entra en vigor el Tratado de Saint-Germain en-Laye, que acuerda la paz entre los aliados y Austria, después de la I Guerra Mundial, y desmembra el Imperio austrohúngaro. En su lugar quedó reconocida la República de Austria en las zonas con idioma alemán. En 1927, Augusto César Sandino comienza la lucha armada contra la ocupación militar estadounidense de Nicaragua (batalla de Ocotal). En 1944, nace en Caracas el actor de teatro cine y televisión Alexis Rafael Escamez. Comenzó interpretando radionovelas, como la de "Martín valiente, el ahijado de la muerte" por los años 70. Otras novelas y series en en TV: 1992 Cara Sucia, 1987 El señor de los Llanos, 1985 Las amazonas, 1980 Buenos días, Isabel, 1973 Raquel. En 1945 tiene lugar en el desierto de Los Álamos (EE.UU.), un ensayo atómico a cielo abierto que constituye la primera explosión nuclear de la historia. Bajo extremo secreto y seguridad, británicos y norteamericanos venían desarrollando desde 1940, un proyecto para conseguir la bomba atómica. El 16 de julio de 1945, el desierto de Nuevo México fue escenario de la explosión de Trinity, la primera bomba nuclear que se hace explotar. Así se completó la primera fase del Proyecto Manhattan, liderado por el físico Robert Oppenheimer. Es el antecedente del posterior lanzamiento de dos bombas atómicas sobre las poblaciones japonesas de Hiroshima y Nagasaki por la fuerza aérea norteamericana desde el cielo de Japón, hacia finales de la II Guerra Mundial. En 1948 nació Rubén Blades, cantautor y músico, actor, abogado, político y activista panameño, figura de la "salsa". Ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York, además de su país natal. Es uno de los principales referentes de la salsa y otras expresiones de la música caribeña. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willie Colón para el sello discográfico Fania durante el boom de la salsa. También ha participado en la política (en el gobierno de Martín Torrijos fue ministro de Turismo y ha sido propuesto como candidato presidencial) Escuchar a Blades. En 1950, en Río de Janeiro, la selección uruguaya supera a la brasileña y se queda con el campeonato mundial de fútbol por puntuación. En 1965, se inaugura en los Alpes el túnel del Mont Blanc, que une por carretera a Francia e Italia bajo el macizo del Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental. En 1969, despega la misión Apolo 11, primera misión espacial tripulada que llevaría humanos a aterrizar en la Luna. El despegue se produce desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos), en el marco del Programa Apolo. Regresarán a salvo a nuestro planeta. Fue un hito histórico en la exploración espacial al descender los astronáutas al suelo del satélite. En 1975, nace en Mérida Manuel Sanhouse, exfutbolista y preparador venezolano, principalmente de arqueros. Comenzó jugando fútbol en Mérida y luego ayudó al Deportivo Táchira, así como al equipo de Lara y de Aragua. Jugó un partido internacional para la clasificación del Mundial de Fútbol Korea-Japón 2002, pero perdiendo 5-0 ante Bolivia. También ha entrenado en Ecuador. En 1993 nació Roberto Brito, un futbolista venezolano con desempeño como defensa central en el LALA Fútbol Club de la Primera División de Venezuela. Es de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Pasó a jugar en el Tsunami Azul de la Linafa, tercera división de Costa Rica. En 1994, los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactan contra el planeta Júpiter. Fue el primer choque entre dos cuerpos celestes observado. En 2003 murió Celia Cruz (n. 1925), una cantante cubana de música tropical, apodada La Reina de la Salsa y La Guarachera de Cuba, una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX, icono de la música latina. Interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero, muy especialmente la salsa, ritmo que sintetiza diversas influencias de estilos musicales. Escuchar sus "Éxitos de oro" y "Grandes éxitos". En 2014, es encontrado un agujero 80 metros de diámetro, como un campo de fútbol, a 30 kilómetros de una ciudad rusa, en Siberia, presumiblemente causado por derretimiento del permafrost (suelo congelado), efecto del cambio climático, un una zona con campos de gas. En 2014, el guitarrista y cantante de blues y de rock Johnny Winter (estadounidense). A los 21 años tocó en Woodstock. Falleció mientras estaba de gira, a los 72 años. Escuchar canciones. En 2017, la oposición venezolana (ligada a la derecha política) impulsa un referendo en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que elegiría el sector oficial. Mientras la oposición consideró la convocatoria de la ANC sin referendo previo como una "ruptura del hilo constitucional", el gobierno venezolano desconoció los resultados de la consulta por considerarlos inconstitucionales. Esto agudizó las controversias en el país. En 2019 la atleta venezolana Yulimar Rojas logró el primer lugar del salto triple con 14.87 metros en el Meeting Cittá di Padova, en Padua, Italia. En 2019, el expresidente peruano, Alejandro Toledo, es detenido por la policía estadounidense, iniciando así el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht. En 2019, muere Rosa María Britton, doctora y escritora panameña ( n. 1936), reconocida y distinguida médico oncóloga, escritora y presidenta Junta Directiva de la Fundación Biblioteca Nacional. Fue una luchadora de los derechos humanos y se mostró a favor de la educación integral sexual a los adolescentes en Panamá. Como panameña ilustre recibió numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Además, ganó seis Premios Ricardo Miró por sus obras para teatro, cuento y novela. Entre sus obras más importantes destacan: El Ataúd de uso, La Costilla de Adán, El señor de las lluvias y el viento, entre otras. Como médico, durante años fue directora del Instituto Oncológico Nacional, y en el 2009 recibió el premio Mujer Destacada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. En 2020, Bridger Walker, un niño de seis años se convirtió en un héroe de las redes sociales luego de defender a su hermanita de 4, que iba a ser atacada por un perro. Sucedió en Wyoming, Estados Unidos, cuando por interponerse entre la niña y el animal, Bridger recibió 90 puntos de sutura en su rostro, según agencias de prensa. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n357135.html En 2021, el prestigioso escritor Cubano, Leonardo Padura, declara que: "El grito del pueblo cubano debe ser escuchado", refiriéndose a las históricas protestas de julio de 2021. Padura es autor, entre otras novelas, de "El hombre que amaba a los perros", que recrea la historia del drama de León Trotsky y de su asesino Ramón Mercader (que vivió refugiado en Cuba). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366233.html En 2023, la reina del salto triple, la venezolana Yulimar Rojas, gana la Liga Diamante de Silesia, con la mejor marca del año, en la que se alzó con la medalla de oro, al saltar 15.18 metros en el octavo encuentro de este destacado evento deportivo realizado en Polonia. Ver: (VIDEO) Yulimar Rojas obtiene oro en Liga Diamante (aporrea.org) 29. En 2024, para esta fecha, la inmigración en Estados Unidos ya había alcanzado cifras récord de "ilegales" deportados cuando todavía estaba en el gobierno Joe Biden. Las personas expulsadas el año anterior habían llegado a 742.000.- Ver: www.aporrea.org/internacionales/n394847.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.