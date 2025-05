Efemérides del 22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica

Día Mundial del Gótico. Pretende resaltar y divulgar aspectos de la subcultura "gótica", como la música, la moda, el arte y la literatura característica. Nos referimos al movimiento moderno y no a al estilo medieval, más allá de la preferencia por vestir de negro, uso de maquillaje facial pálido, delineador de ojos (kohl). Se trata de una subcultura alternativa urbana que surgió en el Reino Unido, a finales de los años setenta. Los seguidores o practicantes de esta subcultura se inclinan por las cosas oscuras o tétricas, muestran especial interés por el tema de la muerte y ello se expresa también en su arte, moda y expresiones literarias. En la música abarca los géneros de rock gótico, dark wave, deathrock, wave etéreo y coldwave, y también tendencias dentro del punk. Algunas de las bandas góticas más conocidas son The Cure, London After Midnight, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus.