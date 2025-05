De 2002 a 2025: Aporrea cumple hoy 23 años

Aporrea:

¡Herramienta necesaria de la crítica y la lucha! ¡Rompiendo cercos mediáticos, como espacio de debate y junto a las luchas del pueblo!

Seguimos tercamente empeñados y empeñadas en cumplir años, a pesar de venir atravesando circunstancias más adversas. Ya no es como cuando irrumpieron los medios comunitarios, libres y alternativos, populares y de los trabajadores, con dinámicas propias de movilización, con autonomía frente al Estado, aún apoyando en aquel entonces el curso vigoroso y positivo que tenía la revolución bolivariana. Siempre desde la crítica, por supuesto, desde la iniciativa independiente, desde la irreverencia espontánea, sin acatar líneas burocráticas. Algo que no toda la comunicación popular logró mantener como insignia y perfil. Algo que seguimos reivindicando a pesar de no gustarle a quienes manejan los ministerios.

Nuestra opción era el "control social" de la comunicación, en manos de las comunidades, los movimientos sociales, los organismos genuínos de la clase trabajadora y del pueblo humilde, de las agrupaciones y de la gente que trabaja en la educación, la ciencia, la cultura, las artes, el bienestar de la sociedad, los gremios de los trabajadores y profesionales de la comunicación... no sometidos ni a los medios del capital ni a los medios burocráticamente acaparados por funcionarios institucionales o de ningún partido.

La experiencia bien valió la pena, aunque no alcanzásemos nuestro propósito de empoderamiento comunicacional del pueblo más allá de sobrevivir a los cercos mediáticos y financieros, o peor aún, de la persecución del pensamiento y la expresión libre.

Cuando surgimos no existían aún las actuales redes sociales y tener una página Web no era algo que estuviese ahí a la vuelta de la esquina. Además, no lo hicimos ni con el capital de una empresa particular, para sus conveniencias unilaterales, ni bajo los dictados de quienes pudiesen pretender colocarse por encima de la sociedad misma y del pueblo al que debían su servicio, en vez de ponerle al servicio del poder.

La Asamblea Popular Revolucionaria (que daría lugar a Aporrea) surgió de la necesidad de defender un proyecto y ejercer unos derechos plasmados en una Constitución refrendada por el pueblo, frente al complot de un puñado de poseedores del dinero y de una parte de las armas, urdido junto con quienes aspiraban a mantener el sometimiento semicolonial de nuestro país. Un proyecto que ofrecía un futuro a labrar, pero que también tuvo por un tiempo manifestaciones concretas en la mejora palpable de la vida de los venezolanos y venezolanas de abajo. De este espacio de concurrencia y convergencia del activismo popular y barrial caraqueño, movilizado, con propuestas programáticas incluso, con "radio-bemba" y volantes en sus inicios, nació Aporrea; cuando los medios alteernativos de entonces demostraron que podían vencer a la censura impuesta por el golpe de Carmona y la ausencia de los medios estatales silenciados.

Hay quienes pretenden descalificar este rol histórico por el curso que tomaron las cosas una década después. Así como hay quienes pretenden descalificar a la crítica y hasta criminalizar el compromiso de seguir siendo voz de los más sufridos. Pero seguimos aquí con integridad, principios y vocación inquebrantable, a disposición de la libre discusión de ideas, de la denuncia necesaria de los atropellos, de las campañas por libertades y derechos, de la lucha por justas reivindicaciones y anhelos. Desde la perspectiva de la base social y no de las superestructuras, ni desde la disputa entre lógicas que pugnan por el poder o el lucro de minorías.

Desde el 14 de mayo de 2002, Aporrea continúa siendo un portal que prioriza contenidos en favor de la clase trabajadora y los sectores populares, que promueve la libre expresión, que abre espacios a la crítica y a la discusión de reflexiones y planteamientos entre quienes envían sus elaboraciones, sus denuncias, sus experiencias colectivas, y es nuestra prioridad difundir las luchas propias y auténticas del pueblo venezolano y también las luchas internacionales, como las que hoy reclaman frente al asesinato de la naturaleza por un sistema global que nos conduce a la barbarie o contra el genocidio que machaca a pueblos enteros con la complicidad, la indiferencia o la queja hipócrita de los gobiernos de las potencias y de los organismos multilaterales .

Seguimos insistiendo en la necesidad de que asumamos como "pueblo comunicador" de una manera organizada y no sólo, aunque también, desde la expresión individual, siendo reporteros y reporteras de nuestras propias experiencias y luchas populares, para las cuales Aporrea siempre se ha ofrecido y se ofrece como "cartelera abierta". Esta participación es fundamental para no dejarnos colonizar como medio por las narrativas de la dominación, la manipulación, la explotación, el miedo...

Aunque muchas circunstancias han cambiado, como ya dijimos, quí puedes leer cómo fue que definimos originalmente a nuestro medio alternativo-popular y encontrarás información sobre sus antecedentes: Aporrea.org - Acerca de nosotros - Contacto

Reiteramos lo que ya expresamos con motivo de nuestro anterior aniversario:

LA TAREA ES DIFICIL Y HACE FALTA APOYO

Esto lo hace Aporrea desde el activismo comunicacional, con una vocación social contributiva, pues no es una empresa comercial con fines de lucro; aunque para sostenerse utiliza algunas propagandas publicitarias, debido a la falta de otras alternativas de financiamiento que puedan ser suficientes para cubrir nuestros costos operativos.

En la difícil situación venezolana tenemos que garantizar la labor de un equipo humano que, en muchos casos, depende de muy deprimidos salarios que imperan en la economía nacional, aparte de compensar la participación desde otros países con costos variables. Es la misma batalla diaria que libran las y los trabajadores de toda Venezuela, nuestras usuarias y usuarios, nuestras autoras y autores de artículos, investigaciones, reportajes o informaciones noticiosas.

EL BLOQUEO Y LOS ATAQUES INFORMÁTICOS NO HAN PODIDO CON NOSOTROS

En ocasiones y por períodos que pueden llegar a ser prolongados, Aporrea, junto con nuestras usuarias y usuarios, autoras y autores, se ve afectada por bloqueos y ataques informáticos dirigidos a impedir o perturbar la difusión de sus contenidos y opiniones, que provienen de quienes libremente escriben en la página o de sectores sociales obreros, campesinos, populares-comunitarios o corrientes políticas y agrupaciones que impulsan campañas y luchas por los derechos y libertades del pueblo.

Estos bloqueos y ataques inciden en nuestra difusión y, por supuesto, nuestras finanzas, que se limitan a formas de captación de recursos que nos garanticen una absoluta independencia, sin ser condicionados por poderes estatales, económicos-empresariales, aparatos partidistas o intereses de potencias dominadoras del escenario mundial.

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA

Por nuestro perfil y trayectoria somos un medio consustanciado con las luchas revolucionarias genuinas de la clase trabajadora, los sectores oprimidos y el pueblo de Venezuela, lo que se hace extensivo, como hemos señalado, a nivel internacional. A través de Aporrea se exponen y discuten ideas, predominantemente de izquierda y progresistas, por lo que vamos a "contracorriente" de las hegemonías burguesas, burocráticas, corruptas e imperiales y de todo intento de sujeción antidemocrática de la ciudadanía o de interponer barreras para el ejercicio y disfrute de sus derechos en cualquier parte del planeta. Buscamos visibilizar y promover lo que favorece a la humanidad, en pro de la libertad, contra la explotación, contra el guerrerismo y en defensa de la naturaleza avasallada por la codicia y la irracionalidad.

PARTICIPA CON TUS COMENTARIOS

Dentro de este contexto, en función de nuestros principios y propósitos comunes, llamamos al conjunto de nuestra comunidad lectora y escritora, receptora o protagonista en la narración de sus propias noticias, a celebrar junto al Equipo Publicador de Aporrea estos años de constancia y de fidelidad a nuestros principios.

Les animamos a compartir sus balances y valoraciones respecto al papel pasado, presente y futuro de Aporrea en el contexto histórico venezolano y mundial, sea a través de sus artículos o de mensajes, vía correo electrónico o en las redes sociales como en @Aporrea

COLABORA PARA QUE CONTINUEMOS BATALLANDO CON INDEPENDENCIA

Llevamos más de dos décadas de servicio atravesando por distintas etapas históricas, acompañando, impulsando y sirviendo a las causas del pueblo a través de la comunicación en correspondencia con las que han sido nuestras consignas, como "cartelera abierta del movimiento popular" y "rompiendo los cercos mediáticos".

Las condiciones por las que atraviesa nuestro país y el mundo entero en estos tiempos nos exigen el esfuerzo de sostener este medio alternativo-popular, preservando siempre su independencia económica y por ende política; no por apolíticos, que no lo somos, con respeto a la diversidad, sino porque no nos encuadramos en las lógicas de la dominación, las "líneas" jerárquicas, el clientelismo ni el negocio o la corrupción que azota a nuestra sociedad.

Para ello, recurrimos a la solicitud de donativos solidarios, pues el funcionamiento y mejora del servicio, así como de la seguridad informática -entre otros aspectos- generan crecientes gastos de sostenimiento y para la actualización técnica y operativa de esta herramienta compartida por nuestra colectividad comunicacional.

Así que apelamos a quienes necesitan, emplean o aprecian a Aporrea y que puedan estar dispuestos o dispuestas a contribuir con algún aporte participativo, material o financiero, tanto en bolívares como en divisas, ya sea ocasional o con cierta periodicidad, y particularmente, les solicitamos con su colaboración con donativos, para seguir afrontando los retos de este año 2025.

Porque... ¡Aporrea, es tu herramienta, nuestra herramienta colectiva" y "Aporrea sigue siendo cada vez más necesaria!

DIFUNDE Y PROMUEVE APORREA

Apreciados autores y autoras de Aporrea; usuarios y usuarias que utilizan y consultan habitualmente este medio de comunicación digital; organizaciones y movimientos, activistas, defensores de Derechos Humanos, feministas, ambientalistas o de carácter progresista...

Una vez más, queremos pedirles su propia colaboración (sea ésta mensual u ocasional), así como la promoción de la lectura y utilización de este medio digital, con sus propias publicaciones, y que se hagan parte de la campaña de consecución de donativos entre las personas y organizaciones con las que se relacionan.

Agradecemos todas las sugerencias o comentarios, que gustosamente recibiremos a través de nuestros correos:

puebloalzao@aporrea.org o publicidad@aporrea.org

¡Sigamos adelante con la comunicación independiente!

Equipo Publicador de Aporrea.org

CAMPAÑA DE DONATIVOS Y APOYOS EN FAVOR DEL SITIO WEB POPULAR-ALTERNATIVO APORREA.ORG

Donativos solidarios: https://donorbox.org/aporrea-org