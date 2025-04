Efemérides 15 de Abril: Cuba derrota invasión de Bahía de Cochinos – Bombardeo a Libia - Juicio contra Trump

Día Mundial del Arte. Coincide con el natalicio de Leonardo Da Vinci. Busca dar a conocer la importancia que tienen el arte y el pensamiento creativo. La celebración fue propuesta por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP), oficializada a partir de 2019 por la UNESCO. Se escogió la figura de Leonardo Da Vinci, por reunir muchas de las disciplinas artísticas: fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, ilustrador anatomista, inventor... Por todo eso se le considera el hombre del renacimiento. El arte, además de ser una de las principales expresiones de la cultura humana, es una vía para el desarrollo personal y colectivo, y es una forma de promover la admiración y el intercambio entre los pueblos. Día Mundial del Ciclista. Día del Bartender en Latinoamérica. Se celebra desde 1941, cuando un grupo de bartenders fundan la Asociación Mundial de Barmen y Afines (AMBA), primera en América y segunda en el mundo. Día Internacional de la Enfermedad de Pompe, una dolencia neuromuscular progresiva, de carácter hereditario, que afecta a miles de personas en el mundo. La debilidad muscular es su síntoma predominante. El nombre de esta enfermedad es en honor al patólogo holandés Joannes Pompe, quien presentó el primer caso en el año 1930. En 1452, nació Leonardo da Vinci (f. 1519). Destacado en diversas ramas de las ciencias y de las artes, es considerado, por tanto, como un "polímata". Da Vinci fue un florentino cuya figura encarnó y simbolizó lo que se conoce como el Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista; toda una síntesis personal del ingenio y del conocimiento universal. En el terreno de las artes se le tiene como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, su obra más famosa en este campo es La Gioconda o Mona Lisa. En 1893, en Venezuela, se publicó el primer número de la Gaceta Médica de Caracas, órgano informativo de la Academia Nacional de Medicina. En 1895 nació Abigaíl Mejia (f. 1941), considerada pionera del feminismo en la República Dominicana y también del arte fotográfico "con mirada de mujer". Ocupó el cargo de Directora del Museo Nacional, ejerció como profesora en la Escuela Normal Superior y fue fundadora de la organización "Nosotras", dirigida a la formación de mujeres pobres, y de "Acción Feminista Dominicana", la primera organización feminista del país. En 1896, en Atenas finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en los que sólo pudieron participar atletas masculinos. En 1912 en el norte del océano Atlántico, en la madrugada, termina de hundirse el trasatlántico RMS Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo para aquel momento, tras chocar contra un iceberg. El naufragio produjo 1517 vidas. En 1914 fue descubierto el primer campo petrolífero venezolano conocido como Mene Grande, por la compañía Caribbean Petroleum Company vinculada a la Royal Dutch Shell. Con este descubrimiento se confirma la existencia de grandes depósitos de petróleo en el subsuelo de la cuenca del Lago de Maracaibo. En 1938, muere César Vallejo (n. 1892), poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y máximo exponente literario en el Perú. Como ya comentamos en la efeméride de su nacimiento, Vallejó pronosticó en un poema el lugar y clima en el momento de su muerte: "en París, con aguacero", un día del que dijo tener el recuerdo. Había cumplido 46 años para el momento de su temprana muerte. Algunos poemas de Vallejo y sus interpretaciones. En 1946, se fundó el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En 1954: muere el músico y compositor venezolano Juan Vicente Lecuna (n. 1891). En su ciudad natal (Valencia) recibió las primeras lecciones de teoría musical, solfeo y piano, luego se inscribió en el Conservatorio de Música y Declamación del Instituto de Bellas Artes (hoy escuela de música José Ángel Lamas) en Caracas. Principales obras musicales: Quatre piéces pour piano (1934-1937 Sonatas de Alta Gracia (1937, 1944, 1947); Sonata para arpa (1942); Cuarteto (1943-1944); Canción de camino (1945); Fantasía venezolana (1945-1946); Danza para orquesta (1953-1954).Escuchar: Homenaje a la música de ... Juan Vicente Lecuna: Merengue En 1957, muere en un accidente aéreo Pedro Infante (n.1917), actor y cantante mexicano. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones del género musical ranchera. Escuchar: Pedro Infante - 22 Grandes Exitos Rancheras - Exitos Rancheras De Pedro Infante(Vol.1) En 1961 nació Carol Greider, bioquímica estadounidense, descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Recibió junto con Elizabeth Blackburn y Jack Szostak en 2009 el Premio Nobel de Medicina. En 1961, tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos (Cuba), también conocida como invasión a Playa Girón, fue una operación militar en la que tropas paramilitares de cubanos exiliados, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, invadieron Cuba, para intentar crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue completamente aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR). Más de un centenar de soldados invasores murieron, y el ejército cubano capturó a 1200, junto con importante material bélico. Hoy se están cumpliendo 62 años de la invasión. En 1980, fallece el padre del existencialismo Jean Paul Sartre (corriente filosófica), en París, a los 74 años. Escribió novelas como La Náusea; obras teatrales como Las Moscas y A Puerta Cerrada; también ensayos como El Ser y la Nada y El Existencialismo es un Humanismo. Por sus posiciones políticas rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964. Fue compañero sentimental de la también filósofa y feminista Simone de Beauvoir, alineado con las ideas de izquierda. En su tiempo dio apoyo la Revolución Cubana. El Existencialismo, entre sus ideas centrales habla de la existencia que precede a la esencia, de que los seres son arrojados al mundo y solo después empiezan a definirse y a construirse, de la libertad y de la responsabilidad individual y social, y del compromiso... Ver: Jean-Paul Sartre: 7 obras esenciales para conocer al filósofo francés - Cultura Genial En 1980 nació Yoel Hernández, beisbolista venezolano, lanzador de relevo de Grandes Ligas (Filis de Filadelfia), y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional para los Leones del Caracas. Según la revista Baseball America, Hernández muestra el mejor slider de los Filis. En 1982 Canadá aprueba una nueva constitución con la que obtiene la total independencia de Gran Bretaña. En 1986, aviones estadounidenses y británicos, bombardean las ciudades libias de Bengasi y Trípoli, desde portaaviones situados frente a la costa Libia. Algunos bombardeos tienen como objetivo el palacio presidencial de Gadafi, donde es causada la muerte de una hija del líder libio, además de varias decenas de civiles. El presidente libio saldrá ileso en esta oportunidad. El ataque es "justificado" por el presidente Reagan, de los EE.UU, por la presunta implicación del Gobierno libio en un atentado terrorista contra una discoteca berlinesa en el que fallecieron tres personas, entre ellas un militar estadounidense. En 1989 en un estadio de fútbol británico ocurre la tragedia de Hillsborough, donde más de 90 personas mueren aplastadas en las tribunas del estadio, en Sheffield, por una avalancha en el partido entre Liverpool y Nottingham Forest, por la Copa de Inglaterra. En 1994, en Venezuela, la Plaza Bolívar y el Teatro de la Ópera de Maracay son declarados Monumento Histórico Nacional. En 2007, el presidente venezolano Hugo Chávez inauguró la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende (Elam). Surgió como resultado del acuerdo integracionista, que promueve la colaboración y complementación política, económica y social de países latinoamericanos, el Caribe, Alba y Estados de todas las latitudes comprometidos en mantener la salud como derecho fundamental de los pueblos. En 2012, encuentran asesinados a dos yukpas desaparecidos, en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia (Venezuela). Las victimas son: Silfrido Romero de Chaktapa y de Ronal Ramos de Kasmera, quienes salieron a cazar báquiros en las inmediaciones de la Hacienda de Reinaldo Soto, a quién los familiares señalan cómo responsable de los asesinatos. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n203064.html En 2013, se producen tres muertes y más de 170 personas son heridas en un atentado con explosivos durante la maratón de Boston. En 2016, el Tribunal Supremo de Canadá reconoció a 650 mil indígenas que no poseían estatuto ni estaban reconocidos por la Constitución de 1867. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n289063.html En 2019 se incendia la catedral de Notre-Dame de París. Es uno de los mayores monumentos religiosos. El templo fue erigido en el siglo XII. Las llamas provocaron graves daños pero la edificación comenzó a ser reconstruida. El fuego fue atribuido a un cortocircuito. En 2022, es liberado Rodney Álvarez, trabajador venezolano de Ferrominera, que estuvo privado de libertad desde el 12 de junio de 2011 en la cárcel El Rodeo II, (casi 11 años preso) por un crimen que no cometió. De acuerdo con muchos testigos, que se encontraban en el lugar donde ocurrió el delito, señalaron que toda una asamblea de trabajadores observó directamente cuando otro trabajador cometió el crimen del cual se acusó a Rodney (homicidio). El verdadero victimario fue detenido por la GNB y posteriormente liberado por las presiones ejercidas en su momento por el gobernador del estado Bolívar de ese entonces, Francisco Rangel Gómez. Por más diez años, estuvo sin haber recibido ninguna sentencia y con retrasos y cambios de audiencias. El día 8 de junio de 2021 recibió una sentencia de 15 años a pesar de no tener pruebas. Rodney Álvarez, es un caso histórico de injusticia en el país. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n372990.html En 2023, una noticia de prensa reproducida en Aporrea ofrece una lista de la organización Transparencia Venezuela con obras en inconclusas en el país que tienen "desaparecidos" 300.000 millones de dólares. No ha habido aún "caiga quien caiga" para los responsables de las mismas. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n382123.html El 15 de abril de 2024 fue abierto un juicio histórico contra Donald Trump, en el Tribunal Penal de Manhattan, que marcó la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos enfrentaba cargos penales, en este caso por falsificación de registros comerciales para encubrir un escándalo sexual mientras era presidente. Más de la mitad del primer grupo de posibles miembros del jurado fue destituido casi de inmediato y la sesión concluyó sin poder nombrar jurado. Aunque resultó culpable, Donald Trump pudo postularse y ser reelegido como presidente de los Estados Unidos en 2025 a pesar de su condena penal porque la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe que un delincuente convicto ocupe el cargo de presidente. Los requisitos constitucionales para ser presidente son: tener al menos 35 años, ser ciudadano nacido en los Estados Unidos y haber residido en el país durante al menos 14 años. Su condena fue simbólica y no incluyó prisión ni multas, lo que permitió que continuara con su campaña electoral y asumiera el cargo presidencial. Este caso ha generado un debate significativo sobre la ética y las implicaciones políticas de su elección. Ver: EEUU: 1er dia de juicio penal al ex-presidente Donald Trump, no se eligió ningún jurado