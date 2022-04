Liberado Rodney Álvarez hoy en horas de la madrugada

El extrabajador petrolero Rodney Álvarez fue liberado hoy viernes 15 en horas de la madrugada. Ya pasadas las 12 de la noche, las autoridades de El Rodeo II después de hacer esperar a familiares y amigos de su causa desde el lunes 11, hicieron efectiva la orden de excarcelación del obrero ferrominero.

Sin embargo, a través de las redes se denunció la forma en que procedieron con Álvarez al momento de su liberación. "Lo echaron a la calle a esa hora, a la intemperie".

Desde el día 11 se esperaba la liberación del dirigente sindical , de acuerdo a una solicitud enviada por el fiscal del ministerio Público, Regino Cova, siguiendo un oficio de libertad plena, ordenado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitida el 11 de este mes. A pesar de esta orden del Fiscal, en El Rodeo II, no autorizaban la orden de excarcelación, sino sería hasta hoy que fue liberado de una forma incomprensible, cuando sus familiares y amigos esperaban poder recibirlo.

Rodney Álvarez, es un caso histórico de injusticia en el país, ha estado privado de libertad desde el 12 de junio de 2011 en la cárcel El Rodeo II, por un crimen que no cometió. De acuerdo a muchos testigos que allí se encontraban, señalaron que toda una "asamblea de trabajadores observó directamente cuando otro trabajador cometió el crimen del cual se acusó a Rodney. El verdadero victimario fue detenido por la GNB y posteriormente liberado por las presiones ejercidas en su momento por el gobernador del estado Bolívar de ese entonces, Francisco Rangel Gómez". Por más diez años, estuvo sin haber recibido ninguna sentencia y con retrasos y cambios de audiencias. El día 8 de junio de 2021 recibió una sentencia de 15 años a pesar de no tener pruebas y cuando muchos testigos afirmaron que no fue él quien cometió el crimen.

Esta sentencia fue inmediatamente cuestionada y repudiada por muchas organizaciones sindicales, la cual fue apelada por la defensa de Álvarez. A lo largo de estos 10 años Álvarez ha sufrido problemas de salud y muchas organizaciones, familiares y amigos han sostenido una larga lucha para poner fin a este caso de incumplimiento de los más básicos códigos de justicia y de derechos humanos.

A través de Twitter se pudo conocer esta noticia: